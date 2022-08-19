樓盤點睛：大灣區廣州、大灣區珠海、大灣區中山樓盤推介

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奧迪置業調查發現，原有的發展商因未能按時完成項目，去年市政府協助引入新發展商「藍綠雙城」，並全程監管項目的再開發、銷售以至交樓過程，據悉目前項目已封頂，最新300多伙可於今年底達到入住條件。值得留意是，發展商稱網簽之後就可以辦理不動產權證書。

藍綠雙城創立人之一曹舟南指出，在去年開始接觸大量的「變數項目」，並摸索了一條保交樓之路。藍綠雙城建立規模100億元紓困基金，首筆18億元已經獲批，曉風雲著就是使用紓困基金成功盤活項目的案例。

項目主推1及2棟，樓高32層，採取三梯六戶設計。屋苑更打造約2,300平方米的兒童樂園，約1,000平方米的廣州東首個萌寵樂園+天空農場，構建和諧共融的生活場景。此外，項目規劃有約12萬平方米潮玩綜合體，當中包含商業中心、風情商業街、高層住宅。商業部分將進行重新規劃引入新業態，預期打造成新的網紅打卡點。

曉風雲著

地址：廣州新塘鎮解放北路

開發商：藍綠雙城控股集團有限公司

在售面積：約77至134平方米（2至4房）

交樓標準：裝修

售價：每平方米16,000元人民幣起

總價：130萬元人民幣起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：準現樓發售

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區珠海 湖心金茂悅 濱河高科技純住宅區 配套齊全

珠海是全國唯一連通香港、澳門的陸地城市，目前以雙中心、東西兩軸發展，東部發展已飽和，近年來主要發展西部中心城，其中優先發展的區域湖心新城，就是中國金茂發展的樓盤「金茂悅」所在地。

湖心新城有三大公園環繞，有超過30萬平方米的商業設施，生活配套醇熟，交通便利，隨着洪鶴大橋的通車，連通粵港澳大橋，直通港澳，正式形成了珠海、香港、澳門三大灣區城市45分鐘生活圈。

金茂悅是湖心新城體量最大的項目，以打造珠海最具濱河特色的生態純住宅區為目標。這個公園學府大城，擁有約8.5萬平方米的市民公園、12年優質教育配套，中小學引進了知名的華中師範大學附屬學校，還有超5萬平方米的高端潮流商業、1.5萬平方米的鄰里中心、社區醫療配套。同時還有中國金茂最高端產品IP金茂府的綠金科技系統和裝修標準，以打造珠海首個全配套高端科技住宅。

專案住宅共分為A、B、C、D四個地塊，規劃有33棟24-26層的高層住宅，提供面積80-125平方米的三至四房單位。全區採用封閉式人車分流保證住戶便利性及安全。社區採用一線城市豪宅圍合式點狀佈局及一字型樓型，最大程度保證每個樓棟的樓間距及景觀視野最大化；同時每個戶型全是東南朝向，通風採光效果良佳；足以打造精緻素雅的學習空間、溫馨美麗的休憩空間、典雅舒適的閱讀空間、專業齊全的功能空間。

中國金茂控股集團有限公司（簡稱中國金茂）是中國中化控股有限責任公司旗下城市運營領域平台企業，在全國55座核心城市開發了三百餘個專案。中國中化是全球規模最大的綜合性化工企業，為國務院國資委監管的國有重要骨幹企業，2022年排名《財富》世界500強第31位，旗下擁有17個境內外上市公司。自2005年起，「金茂」已連續十六次入圍「中國500最具價值品牌」榜。

湖心金茂悅

地址：珠海斗門區白藤街道錦湖路西南側、騰逸路東南側

開發商：珠海拓茂房地產開發有限公司

佔地面積：約34.51萬平方米

總建築面積：約60.2萬平方米

在售面積：80-125平方米（3至4房）

售價：總價人民幣130萬元起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：一期2022年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區中山 粵海城 深中通道首站 一線濱海品質奢居

中山正全面打造為灣區珠江西岸交通樞紐，其中馬鞍島將匯集交通、人流、產業及資金，重點引進高端產業，騰訊及華為等98家企業落戶，打造為對接深圳的現代產業發展高地。現時物業價格僅為前海的四分一，具投資價值。

深中通道2024年開通，將設有每日400輛免費大巴來往，實現20分鐘通勤前海。另外，廣州地鐵18號線延長線規劃於馬鞍島設三站，分別為香山、馬鞍島和翠亨新區南，可半小時直達廣州珠江新城。深圳地鐵33號線直駁深圳機場，未來也將經翠亨新區。

粵海城地理位置優越，坐享翠亨新區規劃發展的7大文體、6大商業、7大醫療、13大公園等優質配套。項目自建約2,900平方米幼稚園配套，鄰近西灣外國語學校、對望中山科技大學，周邊還規劃有小學及中學，教育資源充沛。

粵海城

地址：翠亨新區馬鞍島深中通道出口西晴路

佔地面積：98811.2平方米

建築面積：321429.32平方米

總戶數：共19棟2,485伙

容積率：2.5

綠化率：30.35%

單位面積：79至123平方米

間隔：3、4房

均價：每平方米22,000元人民幣

售價：198萬元人民幣起

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136