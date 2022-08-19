樓盤點睛：大灣區廣州、大灣區珠海、大灣區中山樓盤推介

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奧迪置業調查發現，原有的發展商因未能按時完成項目，去年市政府協助引入新發展商「藍綠雙城」，並全程監管項目的再開發、銷售以至交樓過程，據悉目前項目已封頂，最新300多伙可於今年底達到入住條件。值得留意是，發展商稱網簽之後就可以辦理不動產權證書。
藍綠雙城創立人之一曹舟南指出，在去年開始接觸大量的「變數項目」，並摸索了一條保交樓之路。藍綠雙城建立規模100億元紓困基金，首筆18億元已經獲批，曉風雲著就是使用紓困基金成功盤活項目的案例。
項目主推1及2棟，樓高32層，採取三梯六戶設計。屋苑更打造約2,300平方米的兒童樂園，約1,000平方米的廣州東首個萌寵樂園+天空農場，構建和諧共融的生活場景。此外，項目規劃有約12萬平方米潮玩綜合體，當中包含商業中心、風情商業街、高層住宅。商業部分將進行重新規劃引入新業態，預期打造成新的網紅打卡點。
在售面積：約77至134平方米（2至4房）
珠海是全國唯一連通香港、澳門的陸地城市，目前以雙中心、東西兩軸發展，東部發展已飽和，近年來主要發展西部中心城，其中優先發展的區域湖心新城，就是中國金茂發展的樓盤「金茂悅」所在地。
湖心新城有三大公園環繞，有超過30萬平方米的商業設施，生活配套醇熟，交通便利，隨着洪鶴大橋的通車，連通粵港澳大橋，直通港澳，正式形成了珠海、香港、澳門三大灣區城市45分鐘生活圈。
金茂悅是湖心新城體量最大的項目，以打造珠海最具濱河特色的生態純住宅區為目標。這個公園學府大城，擁有約8.5萬平方米的市民公園、12年優質教育配套，中小學引進了知名的華中師範大學附屬學校，還有超5萬平方米的高端潮流商業、1.5萬平方米的鄰里中心、社區醫療配套。同時還有中國金茂最高端產品IP金茂府的綠金科技系統和裝修標準，以打造珠海首個全配套高端科技住宅。
專案住宅共分為A、B、C、D四個地塊，規劃有33棟24-26層的高層住宅，提供面積80-125平方米的三至四房單位。全區採用封閉式人車分流保證住戶便利性及安全。社區採用一線城市豪宅圍合式點狀佈局及一字型樓型，最大程度保證每個樓棟的樓間距及景觀視野最大化；同時每個戶型全是東南朝向，通風採光效果良佳；足以打造精緻素雅的學習空間、溫馨美麗的休憩空間、典雅舒適的閱讀空間、專業齊全的功能空間。
中國金茂控股集團有限公司（簡稱中國金茂）是中國中化控股有限責任公司旗下城市運營領域平台企業，在全國55座核心城市開發了三百餘個專案。中國中化是全球規模最大的綜合性化工企業，為國務院國資委監管的國有重要骨幹企業，2022年排名《財富》世界500強第31位，旗下擁有17個境內外上市公司。自2005年起，「金茂」已連續十六次入圍「中國500最具價值品牌」榜。
地址：珠海斗門區白藤街道錦湖路西南側、騰逸路東南側
中山正全面打造為灣區珠江西岸交通樞紐，其中馬鞍島將匯集交通、人流、產業及資金，重點引進高端產業，騰訊及華為等98家企業落戶，打造為對接深圳的現代產業發展高地。現時物業價格僅為前海的四分一，具投資價值。
深中通道2024年開通，將設有每日400輛免費大巴來往，實現20分鐘通勤前海。另外，廣州地鐵18號線延長線規劃於馬鞍島設三站，分別為香山、馬鞍島和翠亨新區南，可半小時直達廣州珠江新城。深圳地鐵33號線直駁深圳機場，未來也將經翠亨新區。
粵海城地理位置優越，坐享翠亨新區規劃發展的7大文體、6大商業、7大醫療、13大公園等優質配套。項目自建約2,900平方米幼稚園配套，鄰近西灣外國語學校、對望中山科技大學，周邊還規劃有小學及中學，教育資源充沛。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0077
|1.0080
|美元/日圓
|136.14
|136.17
|英鎊/美元
|1.1915
|1.1918
|美元/瑞郎
|0.9574
|0.9577
|澳元/美元
|0.6904
|0.6907
|紐元/美元
|0.6236
|0.6239
|美元/加元
|1.2955
|1.2958
|歐元/瑞郎
|0.9649
|0.9654
|歐元/英鎊
|0.8455
|0.8460
|歐元/日圓
|137.20
|137.25
|英鎊/日圓
|162.22
|162.27
|澳元/日圓
|94.01
|94.06
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1755.3
|1755.8
|港金
|16271
|16278
|倫敦銀
|19.380
|19.420
|鈀金
|2138.0
|2163.0
|鉑金
|907.5
|917.5
|美電
|7.8457
|7.8462