【遊走大灣區】舌尖上的肇慶美食 九坑鵝 山坑螺 土豬肉 不時不食

肇慶風景秀麗，最為人熟悉的，不離七星岩、鼎湖山、盤龍峽以至星湖等，至於美食，廣為人知則有文慶鯉、鼎湖上素、竹篙粉、封開杏花雞、白沙竹筍、肇慶裹蒸粽……

食，人之大欲，肇慶的美食，更加依四時變化有不同的選擇。今次我們找來相當熟悉肇慶的「灣區博士」沈永年，為大家尋找不一般的道地時令美食。且看「沈博士」介紹的舌尖上的肇慶美食，能否讓筆者的味蕾「大滿足」。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

「走地」九坑鵝 肉嫩醬香

鵝是嶺南菜系的重要食材，亦有不同的烹調手法，在肇慶亦然，今次上桌的是半隻，只需人民幣130元，相當抵食。至於色香味，同樣毫不遜色，先說色，醬汁和鵝肉不但入味，在顏色上亦「混」得相當出色；至於肉香，在上桌的那一刻，便已滲入感官，令人食慾大增。最後入口時，皮肉各有嚼勁，口感滿分！

眾所周知，鵝肉的品質與飼養環境大有關係，而九坑鵝的得名，便是來自所生存的肇慶九坑水庫，而且由於採用放養的方式，可稱之為「走地鵝」，加上水庫的天然環境，肉質自然上乘。還有，這裏的鵝是選用約百日大的鵝作為食材，正是另一種不時不食。

鮮美山坑螺 愈「啜」愈好味

緊接而至的第二道菜是「炒山坑螺」，同樣是不時不食的道地菜。因為這些山坑螺，不是在水箱中養殖的，而是來自水質清澈的山間溪澗，所以肉質鮮美，且產量不多，據說以中秋前後的品質最佳。

大家或許會以為這道菜的食法是用竹籤剔肉，其實這道菜最好的食法是「啜」，一口啜出鮮甜的螺肉，配合那美味的醬汁，實在美味，只是有時可能要考你的「肺活量」，未必可以一啜「出」肉呢！

土豬肉 鮮宰味鮮

這道炆豬肉，不但炆得相當入味，而且火候掌握得恰到好處，完全可以嘗到土豬肉的香味以及肉質的緊緻，入口彈牙。

客家糯米糍 鹹得有道理

甜品是每位女士的至愛，只是今次的甜品「客家糯米糍」並不是甜的，而是鹹的，且還有湯。先說外觀，幾瓣青青的綠葉下，白色的糯米糍在湯中浮沉，很是好看。

糯米糍入口，鹹度適中，伴着清湯，絕對不「黐牙」，而且很解膩。

除了上述的四道菜，其實今餐其他菜式亦相當有吸引力，簡言之，食材新鮮，沒有特別花巧的烹調，已經相當好味。

軌道交通趨完善

自2019年肇慶和香港的高鐵通車以來，肇慶的軌道交通更趨完善，而且肇慶高鐵站的毗鄰便是「鼎湖東」城軌站。

這條「城軌」線，全名是「廣（州）佛（山）肇（慶）」，但又稱廣肇城軌或佛肇城軌，屬於珠江三角洲地區城際軌道交通的一部分。正線只屬佛山西站至肇慶站一段，全長86.82公里，共設11個車站，其中肇慶有6個站，分別是大旺、四會、鼎湖東、鼎湖山、端州及肇慶。在運行系統上，直通廣佛環線至廣州市。

鳳溪酒家（鳳府街店）

地址：廣東省肇慶市鼎湖區政府路6號

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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