【遊走大灣區】灣。區。周。記：觀瀾湖非遺文化周連接生活綻放光彩

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

開幕式在霓虹閃耀、彙聚各類時尚業態、夜間消費旺盛的觀瀾湖新城星空廣場舉行。舞台上，來自泉州的提線木偶非遺傳承人為觀眾帶來幽默風趣的表演，手藝工廠內幾位皮影戲老師則帶來精彩的皮影戲節目。此外，開幕式上，觀瀾湖手藝工廠正式宣布新增「三重身分」：非遺產學研基地、深圳市龍華區兒童友好實踐基地、寶安區中小學生校外勞動實踐基地。

一天內玩齊全國「泥巴」

文化周上，喜歡玩泥巴的小朋友一定想不到能在一天之內，玩遍內地東西南北中的泥巴。這東西南北中的代表分別是惠山泥人、鳳翔泥塑、南獅彩繪、北京兔爺、河南泥泥狗這五大泥塑泥繪非遺專案。本來是天各一方的它們穿越時空彙聚在觀瀾湖非遺文化周，給喜愛玩泥巴的孩子們帶來無限歡樂。數十名遊客在體驗師的指導下一起「玩泥巴」，捏泥老虎、給泥巴公仔塗裝、給泥獅子點睛……質樸稚拙的泥塑作品不僅憨態可掬，更透着濃厚的民間文化氣息。

重點體驗項目——泥塑泥繪

據觀瀾湖手藝工廠非遺體驗室主理人王寧介紹：「彩繪東西南北中，這是我們在非遺文化周期間推出的重頭群眾體驗項目。將全國五個不同地域的泥塑泥繪專案集合起來給大眾體驗，一方面讓大家玩得更開心，可以對比感受到不同地域文化的美妙；同時對於我們從事非遺傳承工作的人來說，也是一個非常好的相互碰撞交流的機會。」

此外，手藝工廠裏還有瓦當拓畫、活字印刷、浮水印版畫等傳統印製活動供遊客體驗。

六場展覽——打卡勝地

本次非遺文化周共佈置了六場展覽，分別是陶瓷藝術展、非遺技藝影像作品展及封面藝術展、木藝精品展、兒童美育藝術展等。其中陶瓷藝術展彙聚了「荷韻系列」、「秋實系列」、「花鳥系列」等瓷版畫作品，精美絕倫且藝術價值突出。所有展覽分別位於手藝工廠的各個公共空間，觀眾可在遊覽中逐層打卡。

欣賞展覽之餘，文化周亦提供有深度參與與互動體驗；手藝工廠在活動期間推出了10項非遺課程和4場藝術沙龍。課程每天一場，有壓花、團扇彩繪、皮雕、紮染、木藝書簽等，基本涵蓋手藝工廠的主要體驗門類。4場沙龍則包含彩繪藝術、非遺吟誦、印章藝術、玉雕藝術。開幕當天的首場沙龍就非常有格調，國家級非遺項目汝瓷燒製技藝非遺傳承人兼中華詩詞非遺傳習館館長陶一老師來到現場，為公眾講授古典詩詞吟誦的技巧和文化內涵。

觀瀾湖非遺文化周至今已舉辦三屆，更形成了一個廣受認可的手工藝行業、非遺文化和文創企業的藝術交流平台；觀瀾湖長期對文創產業的投入正在獲得實效；在引導社會大眾領略非遺的文化魅力，並推動全民參與保護和傳習非遺等方面也卓有成效。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界