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直擊肇慶新區「華僑城」 「重量級」文旅配套 四大特色住宅板塊

肇慶市位於灣區最西面，享有「森林之都」美譽，而且消費水平較低，深受追求寫意退休的港人選擇。城中核心的肇慶新區，不僅湖光山色環繞，還有完善的交通網絡及社區配套設施，生活方便舒適。連一向以高質量文旅供給，為民眾締造美好生活的華僑城也落戶於此。

作為肇慶新區最重量級的「大盤」，本版策劃蘭晶與「灣區博士」沈永年，特意走訪肇慶華僑城，帶大家直擊多個獨特的「雙主套」戶型，欣賞如詩如畫的醉人風光。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

肇慶新區，是肇慶市政府重點開發，也是高鐵所在的未來行政文化中心。現時新區交通路網建設完善，有東進大道、吉慶大道、鼎湖大道等路網，又有廣佛肇高速、珠三角環線高速等多條高速公路，以及輕軌及高鐵網絡貫通穿梭。現時在肇慶東站，經由輕軌站直接到佛山及廣州的火車站，車程只需約45分鐘；乘高鐵由肇慶東站出發，約15分鐘到佛山、約30分鐘到廣州南，約1小時到深圳，到香港西九龍最快80分鐘可達，非常方便。

肇慶新區華僑城置業顧問曾惠珊表示，灣區西部華僑城面積達5.3平方公里（8,000畝），發展規模龐大，總投資390億元（人民幣，下同），是深圳南山華僑城的複製及再升級版，與硯陽湖公園只是一路之隔，7至8分鐘車程可達肇慶東站，日後有新路開通還可縮減至約5分鐘。另外，駕車3至5分鐘可通往高速公路，到珠三角任何一個城市都非常方便。

 

配套環繞 佔據地利

灣區西部華僑城享有非常豐富的配套設施。項目周邊有三大公園，包括硯陽湖公園、長利湖沙灘公園及濕地公園，附近亦有五星級喜來登酒店、168米高的景觀塔及體育中心。此外，新區行政中心、商務中心、肇慶醫學專科高等學校及新區管委會，5分鐘內可達，中山大學附屬第三醫院也近在咫尺。

曾惠珊介紹指，整個項目分為四個板塊開發，設有1,400畝的文旅配套，當中773畝是卡樂星球遊樂場，將會打造成粵西地區最大型的高科技遊樂場，會有摩天輪及過山車等機動遊戲設施，並有VR等新穎遊戲，預計明年部分投入使用，2024年全面開放。另外，有273畝的產業機地，主要是給年青人創業的寫字樓，以互聯網及電商等高科技產業為主；佔地423畝的商業街將打造成古色古香的嶺南水街，提供商場、超市、電影院、步行街以及高級企業會所等配套設施。遊樂方面有親子的水濱公園、生態鳥島及音樂廣場，是一處聚合高端消費的地方，將打造成全市最高端的商業綜合體。

 

18個小區 戶型選擇多

肇慶華僑城分為四個住宅板塊，包括純水岸、硯湖畔、天鵝堡及香山里，大約18個小區。曾惠珊指出，現已開發有一期的純水岸，當中又分為原岸的A區及湖岸的B區。而現時在售的二期曦岸，由六幢高層洋房、合院及聯排別墅組成，戶型面積選擇豐富，提供98、120、137、142、168、170、189平方米選擇，間隔由三房至六房不等，設有裝修或毛坯交付的選擇。

肇慶華僑城已推出交通銀行香港直貸，曾惠珊透露，現有數宗成功案例，優惠方面，內地首套按揭利率最低是4.65%，而香港直貸的按揭利率低至3.25%，一年可節省不少利息。

 

特色雙主套 山湖美景一絕

蘭晶與沈永年參觀了肇慶華僑城三個「雙主套」的四房三衛戶型，各具特色，全部可飽覽優美湖景，項目預計2024年3月交付。

120平方米戶型

單位以雙露台設計，一面可眺望整個濕地公園，另一面是嶺南風格的別墅群體，可形成對流風，採光極佳。單位客廳開間有3.6米，設有大主套及次主套，四個房間亦見寬敞，而且房間不設窗台，空間更為實用。另外，廚房採取方正U型設計，提供交樓標準的廚房三件套，並預留雙門雪櫃位置。洗手間亦設有明窗，與房間一樣可賞長利湖優美景觀。總價約140餘萬元。

137平方米戶型

單位以傳統飛機戶型設計，是備受歡迎的明星產品。入門位設有窗戶，不僅通風良好，更可望見長利湖。單位中間為主廳，開間是4.1米，房間分布在左右兩邊。特色是客廳及兩個主套都是望向硯陽湖。當中的主人房套房面積較大，房間與洗手間合共約22平方米。單位設有一個長達6.7米的露台，由客廳延伸至客房，可享硯陽湖及長利湖的雙湖景。總價160餘萬至170萬元左右。

142至147平方米戶型

單位採用橫廳的豪宅設計。與一般橫廳不同的是，兩邊設有窗戶可形成對南北對流風。單位空間非常寬敞，飯廳足夠放置 8至10人餐枱。設有6.7米的長露台，同樣可享硯陽湖及長利湖的雙景觀。總價約160餘萬至170餘萬元左右。

 

「灣區博士」沈永年：看好肇慶新區發展

以大灣區西部航空樞紐為定位，距離肇慶主城區僅22公里的全新國際機場，預計在2035年啟用。沈永年表示，此機場用作逐漸減少廣州白雲機場的負荷，未來規劃還有高鐵、地鐵及輕軌等，相信項目可獲益於肇慶新區及新機場的「三文治」夾攻。「所以我最看好新區！」

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