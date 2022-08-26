市場信息：騰訊Mini鵝創想營 助力灣區青少年科創人才發展

是次創想營活動由騰訊聯合香港科技園公司、香港科技大學商學院、香港中文大學工程學院、香港校董學會、富融銀行舉辦，並獲中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部、香港特別行政區政府創新科技及工業局支持，為超過100位來自全國各地的優秀青少年提供為期一周的「創科+創業」實踐課程。

Presented by：WAW Creation

兩地中學生線上跨地協作創科創業

活動獲得超過30多家香港中學熱烈響應，吸引了諸多來自拔萃女書院、協恩中學、喇沙書院、南島中學、西島中學及新加坡國際學校（香港）等院校學生報名，一眾優秀學子通過層層選拔進入創想營學習，與內地來自北大附中、成都七中、人大附中、北師大附中、深圳高級中學、廣州執信中學等學校的中學生進行線上跨地協作，完成創新產品策劃、產品運營、宣傳募資、線上路演等連串創科創業課程和實踐環節，最終打造出屬於自己的互聯網產品和創業項目。

當日出席儀式的包括香港商務及經濟發展局副局長陳百里博士太平紳士、騰訊集團公共事務副總裁李子樹、騰訊青少年科技學習中心總監凌雲、香港立法會郭玲麗議員、九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士以及一眾來自高校和企業的嘉賓，共同見證了內地及香港兩地青少年在互聯網產品課程學習與創科創業項目實踐的成果，並為兩地優秀青少年頒獎，鼓勵青少年作為未來企業家，勇於追逐創科夢。深水埗民政事務專員黃昕然太平紳士更特別在頒獎典禮後與一眾創科青年展開交流會，就科技、社區、青年發展等話題展開討論，探討如何鼓勵和促進更多前沿科技應用至社區，造福更多香港市民。

陳百里認為，青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。香港作為國際創新科技中心，加強青少年的創科教育對香港創科發展和支持青年人創新創業具有重要意義。

李子樹亦表示，科技發展在於創新，創新希望在於青年。騰訊一直關注科技與青年，聚焦於連接青年人才創意、成就青年人才夢想、啟迪青少年成長；騰訊將秉持「科技向善」的使命，透過自身能力與優勢，與更多社會、行業力量攜手，助力青年實現夢想。

凌雲則指出，騰訊青少年科技學習中心一直致力於未來科技人才的培養，目前已結合騰訊的科研與工程實踐及科技人才培養經驗，沉澱打磨系列優質產品、精品課程及實踐項目。本次Mini鵝創想營為青少年提供具有灣區特色的產品創業相關項目制培養內容，為未來創業夢想播下希望種子，她希望能與香港各界聯手，助力灣區青少年成為下一代科創人才，支持大灣區科技創新發展。