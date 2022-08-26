灣區速遞：新落戶前海科企 可獲最高資助2百萬

深圳市前海管理局日前在官方網站發布《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局支持科技創新實施辦法（試行）》文件，圍繞促進深港澳創新要素跨境融通、培育深港澳科技合作創新生態、構建智慧財產權生態系統、加快數字經濟發展、打造海洋科技創新高地等5大方面提出一系列支援措施。其中，對新落戶的符合條件數字經濟企業或海洋科技企業，前海將根據企業營業收入及利潤總額，予以最高200萬元人民幣的一次性落戶支持。
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港澳律師深圳執業服務中心日前啟用，首批21名在深圳執業的粵港澳大灣區律師獲頒執業證。該批律師中，多人執業經驗超過20年，擅長刑事、公司法、商業訴訟、商業糾紛、仲裁、智慧財產權侵權訴訟、跨境融資等多個法律服務領域。目前，這些律師分別被深圳9家律師事務所聘用，聘用最多的是華商律師事務所，共有12名。此外，有2名香港律師和1名澳門律師已在前海執業。「港澳律師深圳執業服務中心」是由深圳市司法局牽頭、深圳市律師協會和前海「一帶一路」法律服務聯合會聯合成立。
|貨幣
|買入
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|歐元/美元
|0.9972
|0.9975
|美元/日圓
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|136.71
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|1.1830
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|0.9641
|澳元/美元
|0.6967
|0.6970
|紐元/美元
|0.6204
|0.6207
|美元/加元
|1.2944
|1.2947
|歐元/瑞郎
|0.9612
|0.9617
|歐元/英鎊
|0.8430
|0.8435
|歐元/日圓
|136.33
|136.38
|英鎊/日圓
|161.66
|161.71
|澳元/日圓
|95.24
|95.29
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1755.3
|1755.8
|港金
|16269
|16276
|倫敦銀
|19.240
|19.280
|鈀金
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|2162.0
|鉑金
|881.7
|891.7
|美電
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|7.8461