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灣區速遞：新落戶前海科企 可獲最高資助2百萬

深圳市前海管理局日前在官方網站發布《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局支持科技創新實施辦法（試行）》文件，圍繞促進深港澳創新要素跨境融通、培育深港澳科技合作創新生態、構建智慧財產權生態系統、加快數字經濟發展、打造海洋科技創新高地等5大方面提出一系列支援措施。其中，對新落戶的符合條件數字經濟企業或海洋科技企業，前海將根據企業營業收入及利潤總額，予以最高200萬元人民幣的一次性落戶支持。

 

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21名大灣區律師深圳執業

港澳律師深圳執業服務中心日前啟用，首批21名在深圳執業的粵港澳大灣區律師獲頒執業證。該批律師中，多人執業經驗超過20年，擅長刑事、公司法、商業訴訟、商業糾紛、仲裁、智慧財產權侵權訴訟、跨境融資等多個法律服務領域。目前，這些律師分別被深圳9家律師事務所聘用，聘用最多的是華商律師事務所，共有12名。此外，有2名香港律師和1名澳門律師已在前海執業。「港澳律師深圳執業服務中心」是由深圳市司法局牽頭、深圳市律師協會和前海「一帶一路」法律服務聯合會聯合成立。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

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