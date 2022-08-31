【遊走大灣區】肇慶人間煙火 點燃星湖岩前酒吧街

山水城市，人文肇慶，遊走在山水之間，其樂無窮。

流經肇慶的西江，素以水質優良聞名，又怎能不親啖河鮮之美。

位處七星岩的知名網紅打卡勝地岩前村，是深入體驗肇慶的人間煙火及夜經濟的最佳地點，且看「灣區博士」沈永年和其好友、任職置業顧問歐小敏的好介紹。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

星湖小築 給你不一般的驚喜

今次遊走的主角是白日寧靜、夜間熱鬧的岩前村，這條靠在七星岩景區邊的村落，其實是整改舊村而來，並活化成民宿、餐飲、酒吧、藝術中心的聚集地。

這條街有自然，有新舊文化，更有人間煙火氣，是網紅打卡勝地，還是肇慶打造夜間消費的新地標。

岩前村的南、西兩面臨星湖，北面則接七星岩，故名「岩前」。在岩前村，重要成員之一的民宿，各具特色，但肇慶星湖小築度假客棧在當中顯得更為特別，諸如當地人稱的馬頭牆、青磚黛瓦以至徽派牌樓的入口，使這棟三層民宿格外引人注目。

徽派建築的特色是簡約，為了提升不同客人的就餐體驗，肇慶星湖小築度假除了住宿，餐飲部設置了4間不同類型的包房和2個觀景露台包廂，各具特色，欣賞美景的同時，還有美食「伺候」，實在愜意。

地道西江鱔 啖啖都咁好味

第一道上桌的菜是蒸野生西江鱔，入口彈牙，肉質彈牙嫩滑，完全感受到那一股鮮味，點芥末固然可以，但我更喜歡直接入口。由於上桌前在表皮上澆上一勺新鮮鮮炸的花生油，使彈牙的鱔皮更滑。

河蝦甜美 連殼都食埋

河蝦向來是江南美食，肇慶的河蝦出名在野生，據知供應不多，已不像昔日般容易撈到。看着滿滿的一大盤，蝦香隨着熱氣溢出，好不惹味。

大家或者會認為，這些河蝦好像「細左Ｄ」，其實河蝦並不是愈大愈好，這個尺寸才是剛剛好。另外，大家可以留意一下，便是這些河蝦的鉗子一大一小，原因是西江水流湍急，逆流覓食的蝦往往要鉗住水草來覓食，久而久之，就形成了兩鉗一大一小。

說回味道，這道西江蝦，肉質有彈性且脆，口感鮮美清甜，而且連蝦殼也可以入口，不愧人間至鮮。

美味野生水魚 骨膠原滿滿

第三道菜主角是西江的野生水魚，最好食的當然是裙邊，有着滿滿的骨膠原，水魚肉肥美厚身而彈牙。至於同烹的本地雞亦相當可口，配合美味的醬汁，簡直停不了口。

肇慶星湖小築度假客棧

地址：肇慶市端州區岩前村民委員會二隊順景一巷1號

愈夜愈美麗

內地現正提倡夜經濟，這裏的「酒吧街」可以說是當中的佼佼者，因為夜幕低垂後，這裏便聚集了不少專程來此的消費者，這裏有很多餐廳，西餐及中餐都有，而專門的酒吧亦不少，包括清吧、的士高等等，各適其適。

岩前村地理位置是肇慶市城東新區與舊區融合處，緊鄰星湖大道，交通便利，景色優美，同時外側有肇慶環星湖綠道，區位條件極佳。近年來，岩前村通過大規模的綜合整治、升級改造，逐漸成為一處集主題餐飲、文創、書吧、旅遊特色商品銷售等多種業態的文旅綜合體，並迅速成了肇慶「夜經濟」的新地標。

岩前村坐落端州區風景優美的七星湖畔，地處七星岩景區南大門，面積1.5平方公里，是大灣區內唯一既位於中心城區，又身在5A景區內的村莊。

由於其地理位置得天獨厚，吸引了不少人在此建設風格各異的民宿，同時，亦吸引了不少投資者和年輕人在這裏開設具有不同情調的餐廳和特色酒吧，而在群聚效應下，配合湖光山色，更成為了網紅打卡點。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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