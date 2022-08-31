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【遊走大灣區】灣。區。周。記：南沙第一所高校——港科大（廣州）明日開學了！

坐落於廣州南沙區篤學路1號的香港科技大學（廣州）經過三年的籌備，將於明天（9月1日）開學了！

這對南沙來說，意義非凡，因為兩個月前，南沙被定位為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台。港科大（廣州）作為粵港澳大灣區地理幾何中心的南沙區內第一所高校，將是南沙深化粵港澳合作的重要載體，也是南沙面向世界的重要支撐。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

深化粵港澳合作的重要載體

校園裏最顯眼的是象徵時間流逝的「時間之輪」雕塑，矗立水池中央，與清水灣香港科技大學的「紅鳥日晷」雕塑一樣，是追求創新的精神標誌。很多人不知道，其實香港科技大學是南沙最早「拓荒者」之一，孕育着南沙的創新基因。話說25年前，港科大已組織專家教授團隊來南沙考察和規劃該校發展。15年前，港科大獨資成立了廣州市香港科大霍英東研究院，迄今超過90位香港科大教授依託研究院在南沙開展科研和科技創新工作，累計為大灣區超過300多家企業提供關鍵技術研發和服務；累計獲得授權發明專利近200件；積聚創新創業企業逾40家。

 

強強聯合 打造「香港科技大學2.0」

相信大家都知道，科大有良好的科創傳統，曾經培育了大疆、雲洲等一批行業尖子和「獨角獸」公司。2021年18家香港的「獨角獸企業」中，便有7家來自港科大；在港科大深厚的傳統學科基礎上，港科大（廣州）致力發展融合學科，立志辦成全球第一所融合學科大學。倪校長多次在公開場合表示，位於香港的港科大和位於南沙的港科大（廣州）將共同構成「香港科技大學2.0」。這也將是大灣區內香港與廣州兩大高校強強聯合的成功範例，具有重大的標桿影響力。

 

一所大學可以改變一座城市

一所大學真的可以改變一座城市，「外」如美國矽谷的UCLA和斯坦福，「內」有深圳粵海街道辦的港大深圳校區；相信南沙會將港科大（廣州）作為創新發源地，輻射周邊和建設粵港澳雙創產業園等專案，推動產學研綜合開發，吸引港澳乃至全球科技創新資源。此外，港科大（廣州）所在的慶盛樞紐區塊，也是《南沙方案》選取的三個先行啟動區之一；這塊約8平方公里的區域地處廣深港、廣珠澳科技創新人字形走廊的交匯處，自廣深港高鐵慶盛站出發到香港西九龍僅需35分鐘。不但如此，廣珠澳高鐵建成後，慶盛站將成為內地唯一可以同時直達港澳區域的高鐵站。

世人曾云：多建一所大學就將少一座監獄，多一座文明之城。

大學之大，蘊含大智慧；大灣區之大，必將迎來大發展；大灣區的新大學，亦將志存高遠，澎湃新動力！

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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