沈永年在肇慶的退休選擇

策劃：蘭晶

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肇慶風景宜人，居住環境令人嚮往。自從香港連接肇慶的高鐵開通後，更多港人選擇肇慶作為退休的安樂窩。沈永年在肇慶新區華僑城買入一個四房單位，可以盡攬優美的硯陽湖景觀，「買樓退休有此景觀實在很難得。」他笑言平日喜歡坐在露台的吊椅看書、喝酒、跟朋友閒聊，也喜歡坐在睡房的窗台，望着湖景放鬆心情。又或是踏單車「遊山玩水」。他笑言很滿意肇慶生活舒適，空氣特別清新，認為十分適合退休港人。

沈永年透露，他的單位面積120餘平方米，買入價只是120餘萬元（人民幣，下同），再添置睡牀、傢俬、電視等設施。「只是百多萬元，我現在已是退休生活。」很多香港人會認為肇慶距離太遠，他以香港及深圳作比較，「樓價相差這麼多倍，乘高鐵只需80分鐘，我覺得很值得。」

肇慶有安全感 景觀可保值

眼見很多朋友都選擇灣區或肇慶退休，沈永年綜合意見認為，肇慶日常開支很少，到餐廳「豪吃」也只是數百元，十分便宜。對退休人士而言很有安全感，不用擔心很快花光儲蓄。而且肇慶有很多香港人及本地人居住，感覺鄰里關係好、環境好、最重要是樓價便宜。

他坦言，多年前買入中山物業，樓價只是每平方米三四千元，珠海也只是每平方米六七千元，至今珠海金灣的樓價已升至每平方米三萬餘元。「如果要到退休才買樓，可能真的很貴，質素也未必有這般好。有些積蓄，像我一樣買樓準備退休及保值，也是相當不錯的決定。」他更認為相對珠海或中山，以相同資金可在肇慶購買面積較大的單位，甚至頂級的華僑城品牌。與此同時，肇慶擁有無可複製的優美景色，「景觀很重要！除了個人享受，更有保值作用。只要景觀、樓層或位置好，就會較容易以二手出售，升值能力也較高。」

大型發展商匯聚 新區前景有如深圳

肇慶發展非常迅速，規劃設施也漸見成熟。沈永年指出，保利、招商、華僑城、時代等多個央企及民企大型發展商都已進駐肇慶，可見對肇慶未來發展很有信心。特別是華僑城及萬達在肇慶興建商場、遊樂場、滑雪場及文旅設施，反映他們看好肇慶未來人口、經濟及旅遊發展。以往這類遊樂設施都會選址深圳及廣州等大城市，但數年前卻選擇了在肇慶新區發展，相信發展商與政府已有「默契」。

沈永年回想初到肇慶新區，發現如同三十年前深圳的新區一樣，設有華僑城，而周邊人煙稀少，「想買罐汽水也沒有」，但至今單看深圳樓價已毋須多說。「今年看到肇慶的發展，跟以往看到深圳的發展差不多。我認為政府是以相同方程式打造肇慶。而我亦不認為是『夾硬來』，因為廣佛肇一體，隨着廣州及佛山發展，我肯定肇慶會是下一站。」

直擊肇慶「保利夢想城」

旺中帶靜 35萬元「筍價」入場

肇慶樓盤一向以價錢低、性價比高見稱。「灣區博士」沈永年特別推介一個旺中帶靜，樓價特低，央企保利開發的「保利夢想城」單位，並聯同本版策劃蘭晶一同直擊，助讀者實踐灣區置業夢。

保利夢想城位於大旺區，由肇慶高鐵站轉乘輕軌，兩站即達大旺站。經輕軌可1站到佛山，3站到廣州。沈永年認為，項目是全肇慶最便宜，單位連裝修僅售每平方米四千餘元。並設有無邊際泳池及健身室等會所設施。可在泳池欣賞山湖美景，還有機會望見白鷺飛翔。

現時項目在售第21座，75平方米兩房兩廳一衛戶型，連裝修總價僅35萬元起，配設燃氣爐及抽油煙機等交樓設施。沈永年及蘭晶更參觀了僅餘少量單位的第23座，113平方米三房兩廳兩衛戶型，設有約6.4米長及1.5米闊的露台，可盡享開揚湖景，總價65至73萬元。