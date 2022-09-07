【遊走大灣區】NBA精神的傳承——「三簽」籃球！

原因無他，這個價值千萬的「三簽」籃球，有着三大跨時代、史上最具歷史影響力的傳奇球員籃球巨星——米高·佐敦（Michael Jordan）、高比·拜仁（Kobe Bryant）及勒邦·占士（LeBron James）的親筆簽名，象徵的是：籃球精神的傳承！

UNI籃球主題展覽館是深圳首家籃球文化體驗展館，面積約600平方米，設有多個沉浸式展區和多個NBA明星主題場館；每個專區還設有電子屏幕，提供全方面立體音環繞的沉浸式體驗。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

「空中飛人」米高·佐敦

場館的第一專區就是「Jordan主題區域」，經典的佐敦紅黑配色，鮮明點綴着主題。被譽為「空中飛人」米高·佐敦，在籃球職業生涯中創造了刷屏般無可枚舉的紀錄。其中特別值得注意的1985區域，擺放着屬於這個年代的物品。有1985年的傳奇LOGO套裝，經典紅黑配色，記錄了飛人佐敦的輝煌時刻。泛黃的報紙記錄着這一歷史時刻！經典的畫報、一段段傳奇佳話，以及背後的故事，帶你重新回到那些年的NBA光輝歷史。

星光大道的展區中央擺放着巨型賽場，30多個栩栩如生的籃球明星雕像，在此熠熠生輝。仔細看去，球場上飛馳的雕像，無論是衣物、動作、特點復刻的精細程度讓人咋舌！每個人的外貌特點都一一展現出來，讓人忍不住駐足觀看。在星光大道區域，舒適的黃色休閒座椅，是最佳觀賽座位。熱鬧賽事在銀幕上滾動播放，無疑將氣氛烘托到頂點！

這裏也是拍照打卡的絕佳之處，清新明亮的背景，隨手一拍都是時尚大片！

「不死的傳奇」高比·拜仁

UNI籃球主題展覽館為了紀念早逝的高比·拜仁，專門打造屬於高比的展區專場，這裏有關於他對籃球的一切熱愛。「你見過凌晨四點的洛杉磯嗎？」每個喜歡籃球的人，心裏面都想着高比。

場館內專門設有的高比蠟像。蠟像製作非常逼真，包括受傷細節的雕刻，目視着前方神情，保持了之前他意氣風發的模樣！栩栩如生的蠟像，周身散發着溫和的光，給人以假亂真的錯覺感。站在旁邊，就彷彿高比從未離去，此刻偶像就在身邊。

全球1 OF 1的高比西岸決賽親簽戰靴Nike Zoom Kobe 4，在這裏也能看到。鞋面是高比親筆簽名，誰看了能不心動？除此之外，這裏還有很多高比別出心裁未公開的配色，這些獨一無二的專屬收藏，彌足珍貴。

「大帝」勒邦·占士

「克里夫蘭，這都是為了你」

有「大帝」之稱的勒邦·占士。打破克里夫蘭52年無冠的「詛咒」，一段史詩級的序幕開啟！他是克城的英雄，不少人都是因此愛上他！館內藏有很多占士周邊，更有占士親穿簽名的神級戰靴。背後的故事，觸動着每個熱愛球鞋的人！占士14代「復古之夜」配色訓練賽親穿親簽、市面曝光僅此一雙的占士親穿親簽的戰靴，就在這裏。

勒邦·占士主題館內，有一座1:1蠟像，無聲卻有力。蠟像完美捕捉到占士的堅定神態，皮膚肌理清晰可見，鬍鬚睫毛根根分明，深邃五官更是讓人着迷。論起相似程度，這裏的蠟像說第二，估計沒人敢稱第一。

站在這裏和占士一起合影，氛圍感爆表，隨便擺擺pose都非常出片！難怪大家都愛來打卡。隨意發揮自己的腦洞，相冊即可塞滿！

後起之秀——咖哩仔

今年，勇士的「咖哩仔」史堤芬·居里（Wardell Stephen Curry II）收穫第四個總冠軍和首座FMVP，贏得了個人職業生涯的輝煌登頂！

少年追夢，可以燎原！34歲的「咖哩仔」歸來不是少年，而是王者，榮耀的背後，是日復一日的堅持、汗水和傷痕。就如他的座右銘一般，「I can do all things（我無所不能）」。不管是球場還是生活中，激勵了無數在成功路上磕磕絆絆還在繼續前進的人。

在這個居里的主題展廳，能看到他清晰可見的簽名球鞋，以及背後的故事、一起回顧那個夏天的初心與感動，看他追逐夢想的傳奇故事！

領略NBA獨特魅力

除了以上介紹的明星以外，這裏還有很多有趣的球星的親穿親簽展區和故事等你來探索！即使是新人小白，也能通過一段段精彩回顧，領略NBA獨特的籃球魅力。霓虹閃爍着前衛復古怪異的時尚，動人的旋律和賽場的歡呼聲，像是入了一場「旖旎」的夢。

來，帶朋友一起來舞台中央，和全明星MVP獎盃一起拍照打卡，向榮光致敬！ 看過展區，心潮澎湃久久不能平復。是不是也想馳騁球場大展身手？

會展中心站A1出口進入商場，就能看到絢麗色彩的籃球場地。活力四射的運動空間，讓整個空間增添了無限的層次。只須持有看展門票，就能進去球場遊玩，一票多玩。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界