【遊走大灣區】NBA精神的傳承——「三簽」籃球！

原因無他,這個價值千萬的「三簽」籃球,有着三大跨時代、史上最具歷史影響力的傳奇球員籃球巨星——米高·佐敦(Michael Jordan)、高比·拜仁(Kobe Bryant)及勒邦·占士(LeBron James)的親筆簽名,象徵的是:籃球精神的傳承!

UNI籃球主題展覽館是深圳首家籃球文化體驗展館,面積約600平方米,設有多個沉浸式展區和多個NBA明星主題場館;每個專區還設有電子屏幕,提供全方面立體音環繞的沉浸式體驗。

策劃:蘭晶

Presented by:WAW Creation

「空中飛人」米高·佐敦

場館的第一專區就是「Jordan主題區域」,經典的佐敦紅黑配色,鮮明點綴着主題。被譽為「空中飛人」米高·佐敦,在籃球職業生涯中創造了刷屏般無可枚舉的紀錄。其中特別值得注意的1985區域,擺放着屬於這個年代的物品。有1985年的傳奇LOGO套裝,經典紅黑配色,記錄了飛人佐敦的輝煌時刻。泛黃的報紙記錄着這一歷史時刻!經典的畫報、一段段傳奇佳話,以及背後的故事,帶你重新回到那些年的NBA光輝歷史。

星光大道的展區中央擺放着巨型賽場,30多個栩栩如生的籃球明星雕像,在此熠熠生輝。仔細看去,球場上飛馳的雕像,無論是衣物、動作、特點復刻的精細程度讓人咋舌!每個人的外貌特點都一一展現出來,讓人忍不住駐足觀看。在星光大道區域,舒適的黃色休閒座椅,是最佳觀賽座位。熱鬧賽事在銀幕上滾動播放,無疑將氣氛烘托到頂點!

這裏也是拍照打卡的絕佳之處,清新明亮的背景,隨手一拍都是時尚大片!

「不死的傳奇」高比·拜仁

UNI籃球主題展覽館為了紀念早逝的高比·拜仁,專門打造屬於高比的展區專場,這裏有關於他對籃球的一切熱愛。「你見過凌晨四點的洛杉磯嗎?」每個喜歡籃球的人,心裏面都想着高比。

場館內專門設有的高比蠟像。蠟像製作非常逼真,包括受傷細節的雕刻,目視着前方神情,保持了之前他意氣風發的模樣!栩栩如生的蠟像,周身散發着溫和的光,給人以假亂真的錯覺感。站在旁邊,就彷彿高比從未離去,此刻偶像就在身邊。

全球1 OF 1的高比西岸決賽親簽戰靴Nike Zoom Kobe 4,在這裏也能看到。鞋面是高比親筆簽名,誰看了能不心動?除此之外,這裏還有很多高比別出心裁未公開的配色,這些獨一無二的專屬收藏,彌足珍貴。

「大帝」勒邦·占士

「克里夫蘭,這都是為了你」

有「大帝」之稱的勒邦·占士。打破克里夫蘭52年無冠的「詛咒」,一段史詩級的序幕開啟!他是克城的英雄,不少人都是因此愛上他!館內藏有很多占士周邊,更有占士親穿簽名的神級戰靴。背後的故事,觸動着每個熱愛球鞋的人!占士14代「復古之夜」配色訓練賽親穿親簽、市面曝光僅此一雙的占士親穿親簽的戰靴,就在這裏。

勒邦·占士主題館內,有一座1:1蠟像,無聲卻有力。蠟像完美捕捉到占士的堅定神態,皮膚肌理清晰可見,鬍鬚睫毛根根分明,深邃五官更是讓人着迷。論起相似程度,這裏的蠟像說第二,估計沒人敢稱第一。

站在這裏和占士一起合影,氛圍感爆表,隨便擺擺pose都非常出片!難怪大家都愛來打卡。隨意發揮自己的腦洞,相冊即可塞滿!

後起之秀——咖哩仔

今年,勇士的「咖哩仔」史堤芬·居里(Wardell Stephen Curry II)收穫第四個總冠軍和首座FMVP,贏得了個人職業生涯的輝煌登頂!

少年追夢,可以燎原!34歲的「咖哩仔」歸來不是少年,而是王者,榮耀的背後,是日復一日的堅持、汗水和傷痕。就如他的座右銘一般,「I can do all things(我無所不能)」。不管是球場還是生活中,激勵了無數在成功路上磕磕絆絆還在繼續前進的人。

在這個居里的主題展廳,能看到他清晰可見的簽名球鞋,以及背後的故事、一起回顧那個夏天的初心與感動,看他追逐夢想的傳奇故事!

領略NBA獨特魅力

除了以上介紹的明星以外,這裏還有很多有趣的球星的親穿親簽展區和故事等你來探索!即使是新人小白,也能通過一段段精彩回顧,領略NBA獨特的籃球魅力。霓虹閃爍着前衛復古怪異的時尚,動人的旋律和賽場的歡呼聲,像是入了一場「旖旎」的夢。

來,帶朋友一起來舞台中央,和全明星MVP獎盃一起拍照打卡,向榮光致敬! 看過展區,心潮澎湃久久不能平復。是不是也想馳騁球場大展身手?

會展中心站A1出口進入商場,就能看到絢麗色彩的籃球場地。活力四射的運動空間,讓整個空間增添了無限的層次。只須持有看展門票,就能進去球場遊玩,一票多玩。

