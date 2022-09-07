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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：我眼中的杭州

前幾日，因公幹到了杭州，再次細細體味這座西子湖畔的城市。這一次，又有了不同的感受與發現。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

西湖：時空不同也相宜

俗語有說「上有天堂，下有蘇杭。」杭州美譽聞名遐邇；其中最大功臣非西湖莫屬。上次去杭州，筆者也是為了賞西湖。儘管已是第二次，但因季節不同，湖光山色亦大有不同。上次是凜冽的冬天，而這一次則是初秋。相較冬日的銀裝素裹，初秋的西湖岸邊仍然楊柳依依，隨風搖曳，像極了江南窈窕的淑女，婀娜溫婉；湖水在微風的吹拂下泛起陣陣漣漪，陽光灑在漣漪上，泛起縷縷微光；波光粼粼映照着遠處雲霧彌漫的青山和露出天際線的塔尖，好一幅早秋江南水墨山水畫！

雖然沒有春日的「蔭濃煙柳藏鶯語，香散風花逐馬蹄。西湖風景六條橋，一株楊柳一株桃。」但筆者還是因眼前如畫般的湖光山色忍不住感歎：這正是「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜」的最好詮釋！

而夜晚的西湖更是增添了幾分靜謐與神秘。大文豪蘇軾曾道：「菰蒲無邊水茫茫，荷花夜開風露香。漸見燈明出遠寺，更待月黑看湖光。」月夜下的西湖又有另一番美景。岸邊米白色建築在燈光的照耀下更為顯眼，湖中的小島與小橋在燈光的勾勒中，呈現出優雅的輪廓線條；天幕為畫布，與明月構成了一幅極簡畫面，隨波浪拍打，演繹出西湖月夜獨有的浪漫。筆者也忍不住多拍了幾張照片，留下靜謐美好的畫面。

 

新興「網紅」和電商

除了傳統西湖美景和美食，杭州令人印象最深刻的就是這些年新興的「網紅」和電商經濟。我乘車經過大街小巷時，看到很多特色街區、店鋪和咖啡店裏，都有網紅在拍照打卡，其中又以服飾類居多，甚至在杭州萬象城外見到網紅直接在車尾後備箱上直播帶貨……這些景象是之前去過的任何城市都不曾有的畫面。確實，杭州的電商經濟發展在內地名列前茅，畢竟這裏走出了阿里巴巴的淘寶、天貓，還有無數大大小小的MCN公司，孵化出無數的網紅、達人，杭州的電商經濟就是在這樣的生態環境中發展起來的。如今在抖音上直播帶貨的頭部商家有很大一部分都來自江浙，尤其服裝、珍珠及飾品等行業。

沒錯，筆者對杭州的印象就是一半西湖，一半電商。就像成都給人的印象是一半老城區的慢節奏，一半新天府的996。

每座城市都有它獨有的特色。正如「西湖天下景，遊者無愚賢。深淺隨所得，誰能識其全。」

你眼中的杭州又是甚麼樣子呢？

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

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