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直擊珠海航空新城「華發天茂國際半島」 打造珠海 15分鐘生活圈

港珠澳大橋的開通，令珠海成為唯一與港澳陸路相連的城市，也成為大灣區發展的焦點所在。其中，航空新城的開發，更引流人才及產業進駐，在未來將會是珠海的城市核心。粵港澳置業投資資深導師李海文（Dooby Sir）及本版策劃蘭晶早前走訪「華發天茂國際半島」，參觀華發首個全精裝項目，並欣賞濕地公園、中心河及果嶺的迷人景觀。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

珠海主要劃分為香洲、橫琴、斗門及航空新城共四大板塊。華發天茂國際半島坐落的航空新城，將會是未來珠海的核心地區，設有三橋、兩軌、一地鐵、一機場的交通優勢，到珠海各區都是15分鐘車程可達。現時，航空新城配套發展已漸見成熟，由項目到四大中心，包括華發國際商務中心、市民藝術中心、產業服務中心及公共文化中心，都只是步行15分鐘可達。華發的置業顧問黎子誠透露，買家未來更可享有業主福利，例如購物券、停車優惠、歌劇院門票等。

 

四大商圈環繞 濕地公園景觀

黎子誠續指，華發天茂國際半島位於航空新城的富人區，除了華發商都，項目對面的愛琴海購物中心，是華發在珠海航空新城最後一幅地，還有專營傢俬訂製的紅星美凱龍商場，以及寶龍城，四大商圈皆是舉步可達。

項目坐擁中心河、濕地公園、高爾夫球場及海洋等景觀，可暢享生態氧吧環境。項目旁邊有2.3公里長的濕地公園，它依附珠海唯一自然河流的中心河，對面是中國十佳的高爾夫球場，高層單位還有機會望見東面的海景。另外，項目位處學區房，鄰近有兩所省一級的學校，並有三間三甲醫院，提供完善的醫療保障。

 

四種戶型各具特色

華發天茂國際半島推出四種戶型，包括90、97、109、126平方米戶型。黎子誠表示，90平方米三房戶型的優勢是無論露台、臥室及洗手間都可享有河景；97平方米的三房可做到市場上渴求的南北通透；109平方米的四房戶型也屬罕見，是一家四口的最佳選擇；126平方米戶型設有後門，方便隨時通往濕地公園，景觀也是一覽無遺。此外，華發過去一直開發毛坯（清水）單位，華發天茂國際半島是華發首個全精裝的項目，因此特別重視建築品質。例如大堂內外都是熟悉的國際品牌，大堂樓底高度4.7米，極具氣派。而單位由小戶型至大戶型都會有大廚房、大客廳、大陽台的感覺。

 

粵港澳置業投資資深導師李海文：亮點濕地公園

華發天茂國際半島由華發興建及管理，最大亮點是樓下就是濕地公園，依河而建，環境優美。一般單位售價由每平方米25,000餘元人民幣起，較優質單位約每平方米30,000元左右。

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