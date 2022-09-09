moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：利空利好並存 9月市場有望築底反彈

從住建局資料看，8月深圳新房住宅網簽2,616套，環比下滑21.1%；二手住宅過戶2,000套，環比下滑1.8%，兩項數據依然處於低位，延續之前的膠著狀態。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

8月市場低迷的原因

8月份市場低迷，主要有兩個原因。第一，八月初，很多家長帶小孩出去玩，離開了深圳，導致客戶少了很多；第二，市場氣氛一般，7月底佩洛西訪台，對經濟造成了不小不確定性，上半月房地產受此影響也比較大。

到了八月份第三周，市場開始有一點起色，但是去到第4周又掉下去，因為任正非高喊「活下去」，把寒氣傳到房地產市場。

華為作為深圳乃至全國知名的高科技企業，大家對任正非的言論還是非常關注的，所以對經濟、對後市又開始比較觀望。由於購房是一個長期投入行為，金額大、供樓時間長，入市需要三思後行，這個消息一出，也直接導致了房地產市場轉冷。

 

期待好消息疊加 「量變到質變」

當然，8月也不是全部壞消息，也有幾個好消息。

第一，央行再次降息，這是今年第三次降息，雖然每次降息幅度不大，減少的月供不多，但畢竟是實打實降低負擔，肯定是利好，只是多還是少的問題。就像溫水煮青蛙，每次降一點，利好會疊加，等到了一個點，就會由量變引起質變。現在表面上沒有效果，但也只是還沒有效果，等到了質變之後，相信市場就會被刺激。

第二，行業領軍人物，包括香港新世界行政總裁鄭志剛、萬科董事長郁亮發表觀點，認為房地產已經見底，對市場也是一個積極信號。如果真的見底了，局面會慢慢恢復，速度雖然不會很快，不會一下子猛地上漲，而是慢慢復蘇。現在入市就等於抄底，可以說是絕佳機會。

第三，月底中央2,000億元人民幣專項用於「保交樓」全國性紓困基金啟動，後續資金可能還會增加。發展商融資難問題緩解，最陰暗的時刻已經過去，情況會慢慢好起來，香港房企股票也出現了反彈行情。

第四，8月底，深圳政府公佈了第三次土拍掛牌情況，銷售限價較去年同區位地塊上漲明顯，說明政府也在推動樓市復蘇，漲價不僅提高了開發商拍地熱情，也能夠提振市場信心。

 

入市的時機來了

綜合來看，8月不僅只是有利空，也有利好，市場可能已經在8月見底，現在是大家考慮入市的時候了。

往往大家犯的最多錯誤，就是在市場最好的時候入市，這時候買卻是房價最貴；或者在市場最差，房價最低的時候，反而不買，錯過了最佳的入市時機。最理性的做法是，最差的時候買，最好的時候賣。但很多人恰恰相反，被市場的氣氛影響，最終做出不太理性的選擇。

 

疫情影響月初行情

9月開始，如果不是疫情來襲，相信市場會有反彈，會出現一波穩定向上的局面。8月份豪宅市場成交搶先，比剛需市場火很多，就是一個佐證，因為豪宅客戶掌握着更加靈通的資訊，看到市場有回暖的機會，會更積極的入市。從過去的經驗來看，市場反彈，都是先從豪宅開始，再從豪宅帶動其他板塊，最後市場全面復蘇。

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.00661.0069
美元/日圓143.71143.74
英鎊/美元1.15641.1567
美元/瑞郎0.96560.9659
澳元/美元0.68110.6814
紐元/美元0.60950.6098
美元/加元1.30361.3039
歐元/瑞郎0.97230.9728
歐元/英鎊0.87030.8708
歐元/日圓144.68144.73
英鎊/日圓166.20166.25
澳元/日圓97.9197.96
更新時間:2022-09-09 10:59 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1718.51719.0
港金1592815935
倫敦銀18.80018.840
鈀金2088.52118.5
鉑金881.1891.1
美電7.84887.8493
更新時間:2022-09-09 10:59 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】