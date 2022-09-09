深圳內望：利空利好並存 9月市場有望築底反彈

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8月市場低迷的原因

8月份市場低迷，主要有兩個原因。第一，八月初，很多家長帶小孩出去玩，離開了深圳，導致客戶少了很多；第二，市場氣氛一般，7月底佩洛西訪台，對經濟造成了不小不確定性，上半月房地產受此影響也比較大。

到了八月份第三周，市場開始有一點起色，但是去到第4周又掉下去，因為任正非高喊「活下去」，把寒氣傳到房地產市場。

華為作為深圳乃至全國知名的高科技企業，大家對任正非的言論還是非常關注的，所以對經濟、對後市又開始比較觀望。由於購房是一個長期投入行為，金額大、供樓時間長，入市需要三思後行，這個消息一出，也直接導致了房地產市場轉冷。

期待好消息疊加 「量變到質變」

當然，8月也不是全部壞消息，也有幾個好消息。

第一，央行再次降息，這是今年第三次降息，雖然每次降息幅度不大，減少的月供不多，但畢竟是實打實降低負擔，肯定是利好，只是多還是少的問題。就像溫水煮青蛙，每次降一點，利好會疊加，等到了一個點，就會由量變引起質變。現在表面上沒有效果，但也只是還沒有效果，等到了質變之後，相信市場就會被刺激。

第二，行業領軍人物，包括香港新世界行政總裁鄭志剛、萬科董事長郁亮發表觀點，認為房地產已經見底，對市場也是一個積極信號。如果真的見底了，局面會慢慢恢復，速度雖然不會很快，不會一下子猛地上漲，而是慢慢復蘇。現在入市就等於抄底，可以說是絕佳機會。

第三，月底中央2,000億元人民幣專項用於「保交樓」全國性紓困基金啟動，後續資金可能還會增加。發展商融資難問題緩解，最陰暗的時刻已經過去，情況會慢慢好起來，香港房企股票也出現了反彈行情。

第四，8月底，深圳政府公佈了第三次土拍掛牌情況，銷售限價較去年同區位地塊上漲明顯，說明政府也在推動樓市復蘇，漲價不僅提高了開發商拍地熱情，也能夠提振市場信心。

入市的時機來了

綜合來看，8月不僅只是有利空，也有利好，市場可能已經在8月見底，現在是大家考慮入市的時候了。

往往大家犯的最多錯誤，就是在市場最好的時候入市，這時候買卻是房價最貴；或者在市場最差，房價最低的時候，反而不買，錯過了最佳的入市時機。最理性的做法是，最差的時候買，最好的時候賣。但很多人恰恰相反，被市場的氣氛影響，最終做出不太理性的選擇。

疫情影響月初行情

9月開始，如果不是疫情來襲，相信市場會有反彈，會出現一波穩定向上的局面。8月份豪宅市場成交搶先，比剛需市場火很多，就是一個佐證，因為豪宅客戶掌握着更加靈通的資訊，看到市場有回暖的機會，會更積極的入市。從過去的經驗來看，市場反彈，都是先從豪宅開始，再從豪宅帶動其他板塊，最後市場全面復蘇。