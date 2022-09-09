灣區風情畫：一口冬蓉月餅 緩解台山鄉愁

按傳統，今日是「迎月」之日，明日是「賞月」，後天則要「追月」了。 迎月賞月都少不得月餅，近日客戶送來的各式各款月餅，大大小小、方方圓圓的紙盒鋁盒禮盒堆滿了一桌。傳統的蓮蓉、豆沙、五仁、棗蓉、金華火腿；新派的奶皇、冰皮、榴槤……不同的口味，來自各方盛意的餽贈。

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獨愛「冬瓜糕」

祖籍台山的我，芸芸月餅中獨愛別具特色的台山特產——冬蓉月餅。台山人口中的冬瓜糕，並不是蘿蔔糕、桂花糕、馬豆糕那類糕點，而是以地道的灰皮冬瓜製成翅狀，再配以鴨蛋黃作主要餡料的月餅。

製作食物的材料，往往來自地道的產物。台山的土壤和氣候適宜種植冬瓜，量多質高，以盛產的冬瓜來製作月餅乃是就地取材，極富當地特色。

冬蓉，其實就是把冬瓜去皮去囊刨絲煮炒成蓉。冬蓉月餅的特別之處，在於它青綠透明、軟滑如絲的餡料，也在於它甜而不膩、爽滑如翅的口味，這與它獨一無二的材料和傳統獨特的製法不無關係——灰皮冬瓜，要挑老的；水煮翻炒，要用柴火銅鍋。經過繁複的工序，要耗時、得費神、需用心，才能製作出一個個入口香甜的月餅。

只要你把餅切開，自會明白甚麼是皮薄餡靚，那翅狀的冬蓉，結實得來有彈性，軟滑得來不油膩，那種以古法精心炮製出來的與眾不同，是用電爐烤焗的製品無法相比的。

地道而獨特的冬蓉月餅，對離鄉背井的台山僑胞而言，是「望餅思鄉」的寄託名物。在倍思親的中秋佳節，身在異鄉的僑胞們，啖着家鄉的冬蓉月餅，想着久別的故里親友，團圓之心願或未能即時實現，縈繞之鄉愁定必可暫時消解。

生於長於香港的我，對故鄉那份濃得化不開的牽念心情，也因冬蓉月餅而得到慰藉。

清甜爽口 口味新穎

注重健康的人多不愛吃月餅，嫌其油膩、過甜。我倒沒有這樣的顧慮。冬瓜本具有清熱消暑、解渴利濕的功效，冬蓉月餅清甜爽口，佳節當前，多吃無妨。台山人更傳承創新，嘗試配搭薑汁、蜜桔、陳皮、水果等各種材料，創出各款新穎口味。喜新如我的年輕一輩，怎會不被種類愈來愈多的冬蓉月餅吸引呢？

童年時曾耳聞長輩們提過，傳說當年是有一位老人，因失誤把冬瓜糖水煮乾只剩下甜渣，靈機一觸拿來做糕餅餡料，才演變成日後別具一格的冬瓜糕。

那時候的我，手拿着月餅吃得津津有味，心想：若傳聞屬實，就真的要謝謝幾十年前那位冒失的老伯伯啊，他一時的歪打正著，意外造就了如斯美點，後來的台山鄉里才得以受惠，一飽口腹。

別以為傳統食物的受歡迎程度有限，在台山，冬蓉月餅早已取代了蓮蓉月餅，成為主流口味，佔據巿場的大多數銷量；只是在香港，則仍是「少數的」、「另類的」、「特別的」選擇。

因而我每年都以這家鄉名物回贈客戶、贈送給朋友和同事們，既聊表心意，更想大家有機會嚐嚐這富有地方色彩的台山月餅。

陳冠宏