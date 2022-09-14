【遊走大灣區】大啖肇慶糉 細味農家菜

今次「灣區博士沈永年」，便特別帶大家去看看售賣肇慶裹蒸糉的一條街，到底有多少不同的種類可以選擇。

同時當然要試試香港和肇慶的裹蒸糉，有哪些不同！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

逾十款肇慶糉 各具特色

肇慶最出名是裹蒸糉其實有很多款式，其中糉王竟然只需35元（人民幣，下同），至於標明餡料的，則分別有蛋黃的索價13元，黑糯米的要12元，五花腩則是10元，而最傳統也最普通的，則只需8元，當中有甜有鹹，超過十多款，各適其適。

這裏特別一提，有一款名為「八寶裹王」裹蒸糉，裏面有豬肉、綠豆、蛋黃、栗子、蓮子、花生、白果、瑤柱，好不豐富！

至於現場享用的，則是有很多餡料的「七星蛋黃裹蒸糉」，內有栗子，蓮子、紅棗等，最重要的是食時要用上「底座」，別有一番風味。至於食糉方式，這裏的習慣亦與香港有所不同，會先將肥豬肉拌勻，結果是「很好吃很香」。

據了解，這條街所售賣的裹蒸糉，不少都是家庭式經營，每每要一家大小「出動」，連小朋友也幫忙包糉，算是這裏的一道風景線呢！

還有，除了可以食到不同的裹蒸糉外，這裏也有不少賣墨硯的店舖，據知連香港的才子蔡瀾也喜歡來此購買。

沙埔渡江食「農家菜」

今次特別乘汽車上船渡江，來到沙埔一間農家菜餐廳，這是沈博士特別介紹，是他的至愛，值得期待！

不一般的江鯇

沈永年透露，這裏的頭牌便是鯇魚，香港一般會用豉油、蔥及薑來蒸，但這裏只是用油、鹽來蒸，已經非常好吃。沈永年表示，與中山脆肉鯇比較，前者肉質以「脆及爽口」見稱，而這些江鯇，雖然很大條，但肉質依然很嫩。一般來說，會一魚兩吃，「頭尾」滾湯，魚身清蒸。筆者試過，認為比脆肉鯇好吃，很軟腍，不用放太多調味料已經很鮮甜。還有，這條鯇魚，只需96元。

粉葛新烹有驚喜

但令筆者最意想像不到的是——肇慶粉葛竟如此好吃！不知道是否因為這裏的山水比較好！無論是粉葛炆牛仔骨，還是清蒸，都相當甜美，而且完全沒渣！據沈永年透露，這是這家餐廳的招牌菜，沒有其他餐廳比得上。

此外，這裏的茶王竹腸亦相當「抵吃」，鹹鮮茶香俱備。