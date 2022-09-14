【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：降落迪拜的「月球」

如果有資金有人才有創意，那豈不是就可以天馬行空！

這不，曾建造了世界首屈一指的帆船酒店、棕櫚島和哈利法塔的迪拜，又一次顛覆了人們的想像。

它正計劃投資50億美元打造一個人造月球度假村，名為Moon Dubai。這個月球形的度假村將融合酒店、娛樂、觀光、教育、科技、環境和太空旅遊等專案，以促進迪拜旅遊業的發展。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

不掛天 懸浮地

Moon Dubai的外形是一個縮小版的月球，這個人造月球約有月球大小的1/75,000，球形建築立面被一層完全模仿月球表面的外層包裹，遠看就像一個月球懸浮在地面上，令人震撼。

這個建築總高度為224米，球形主體直徑198米，整體項目預計48個月內建成。這個設計概念來自一家名為Moon World Resorts Inc.的公司。除了作為度假村，Moon Dubai 球形建築內還將設計還原成人類目前已經探索過的月球風貌，遊客們只需花500美元就可以在4萬平米的模擬月球空間探險，還能坐月球車穿梭隕石坑，體驗一把月球太空之旅，還真的挺讓人期待的。

有三百套「月景樓」出售

此外，按規劃，Moon Dubai上層圓盤內還會建造300套的Sky Villa作為住宅出售，是名副其實的月景房。山景城景海景房都已經不算甚麼了，月景房又來了，只能說「貧窮又一次限制了我的想像」。

筆者認為，雖然目前Moon Dubai仍還在規劃階段，但是一旦建成，將對迪拜甚至中東地區的影響都較為顯著。首先，建成的Moon Dubai 將成為整個中東和北非地區內最大和最成功的現代旅遊項目，基於項目的全球吸引力表現，迪拜屆時的遊客數量有希望增加一倍。其次，Moon Dubai也會影響阿聯酋國內經濟的方方面面，包括旅遊、交通、商業和住宅房地產、基礎設施、金融服務、航空和航太、能源、會展、農業、技術教育等等，不可謂不廣泛。最後，Moon Dubai也間接地將迪拜推到月球太空探索的前沿陣地，吸引全球的太空愛好者前往迪拜探索。

筆者曾在昔日文章中提過，迪拜地下蘊藏的石油早在2015年時就已經所剩無幾，所以迪拜已從一個資源出口國轉變為一個以旅遊和貿易為主業的國家。因此，我們也就不難理解，迪拜一直努力將自己打造成具有吸引力的旅遊目的地，而Moon Dubai應該是其中一個專案規劃。

當然，可以想像它並不是最後一個……