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沈永年與灣區結緣 看好灣區樓市 現正置業良機

說起大灣區物業投資專家，相信很多人都會想起「灣區博士」沈永年。他年輕創業，經歷香港及內地經濟騰飛的年代，涉足最興盛的電腦及地產行業。早在大灣區概念形成前，他已在灣區各城「買樓做生意」，近年更創立V+集團，甚至將科技融合地產，開創出拍片睇樓及直播睇樓的新模式，為港人到灣區置業提供一條龍服務。本版策劃蘭晶早前與沈永年同遊肇慶，直擊當地多個樓盤及生活環境，了解沈博士對灣區及肇慶的看法。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

沈永年在17歲已經營電腦生意創業，曾在廣州天河區打造當地首個電腦城「太平洋電腦城」，也策劃了旺角電腦中心與黃埔蔡瀾美食坊，由於擅長將商場「起死回生」，因而獲得「Dr. Mall商場醫生」的稱號。

1997年亞洲金融風暴，沈永年眼見投資虧蝕，香港生意經營困難，但內地生意卻有不錯發展，於是決定到深圳開設公司經營房地產策劃生意，舉辦睇樓團帶港人到內地買樓，到近年更創辦V+集團致力銷售大灣區物業，並且開拓裝修公司、收樓驗樓公司，管家公司、品牌加盟創業等多元化業務。他期望提供專業團隊，處理置業後所有生活上遇到的事情。

 

三個月「零客」 創「視像睇樓」

睇樓團一般是即日來回，參觀兩三個樓盤。沈永年認為睇樓團時間匆忙，買家不夠時間考慮，容易因資訊不足而「中伏」，因此開創拍片睇樓給買家選擇。他表示，同行中介也跟着拍片，好處是有不同角度，中介不可以「講大話」。

疫情封關，睇樓團停辦。沈永年看到很多中介因而結業，他的公司也面臨很大困難，連續三個月「零」客人，於是又想到直播睇樓。他坦言直播睇樓挽救了整個行業，當時同行都不知怎辦，甚至已計劃結業，因此一起以直播睇樓方式繼續經營，至今已變得普及。

至於開關後，拍片及直播睇樓會否被淘汰？沈永年強調「絕對不會」，他認為「視像睇樓」不只在疫情需要，還可以節省時間及成本。現在買家可以先選擇心儀樓盤，再約公司實地視察，是進步的售樓方式，相信會一直流傳，而且愈做愈好，例如加入360度拍攝等模式。

 

確信「保交樓」 未見灣區住宅爛尾

雖然內地房地產「爆雷」消息不利樓市表現，但沈永年對大灣區房地產市場仍然充滿信心，更認為現在是置業好機會。他在過去一段時間走訪多個發展商、中介公司及當地居民，發現內地人對「保交樓」很有信心，認為是每個城市及官員的必然任務。他更發現「爆雷後」整體樓市銷售持續下滑，很多發展商改變售樓計劃，推出項目當中景觀更佳的單位，但價錢卻較以往便宜。對於未置業人士，沈永年認為現在是以較低價錢買入較高質素樓盤的好時機。而且很多發展商的銷售項目都以成本價或低於成本價發售項目，在過去數十年從未遇過。另一方面，現時樓市環境差，已有發展商開拓其他行業的業務，以減低風險。他預料未來兩三年貨源減少，優質樓盤難求。

沈永年坦言未見灣區住宅項目出現「爛尾」，他不擔心無法收樓，但相信交樓期或會延遲。他提醒業主要在交樓期盡快收樓及繳交契稅，以便在政府系統上存有記錄。他亦預期單位執漏時間長，建議問題不嚴重應盡快收樓，以免延遲房產證收取時間。他更透露，以往取房產證要等候720日或更長時間，但近期很多業主在繳交契稅後很快便可取得房產證，短至一年半或一年內，令業主更感安心。

 

肇慶得天獨厚 可「跑出」

沈永年曾在灣區多個城市居住，多年來看着每個城市的發展變遷，最終選擇肇慶作為退休之所，並已親身居住感受。他認為，肇慶新區發展跟以往珠海及深圳的新區相似，是以相同模式「複製」，加上肇慶得天獨厚的天然環境，在灣區其他城市也未曾感受得到，可謂「有錢也買不到」，令肇慶在灣區城市的「競賽」中，更顯競爭優勢。

肇慶新區發展起步數年，沈永年相信樓價翻倍絕對沒問題，因為已看到實際發展，並且超出預期迅速，因此他將個人對肇慶的發展目標，由十年縮減至五年。他更透露，肇慶深受廣州、佛山及東莞人歡迎，睇樓團至今仍是絡繹不絕。肇慶樓更是公司連續三年最多港人及華僑之選，因為樓價低，很多人買肇慶樓退休及投資，對肇慶未來發展感到樂觀看好。

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