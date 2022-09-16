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樓盤點睛：大灣區廣州南沙樓盤推介

廣州南沙 山海·合悅 南沙灣濱海豪宅 「吹風價」每平米2.9-3.1萬「人仔」

根據《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，南沙灣被設立為先行啟動區，是粵港澳大灣區第三個實施15%優惠稅率的地區，以及在廣州南沙工作的港澳居民，其個人所得稅稅負超過香港/澳門稅負的部分予以免徵。目前有南沙資訊科技園、南沙客運港、香港科技大學霍英東研究院等30多個粵港澳合作項目紮根於此，並持續引入眾多中大型科創型產業進駐，推動南沙灣成為面向世界的重大戰略性平台。未來，南沙灣規劃形成「一心兩帶三片四核多廊」的發展布局，打造20公里黃金濱海岸線，引進約24萬高素質人口，發力海上門戶郵輪版圖。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

山海·合悅擇址廣州南沙極核地段——南沙灣，霍英東在1987年便開始致力於南沙灣板塊發展，霍家三代人一直規劃把這裏打造成第二個香港淺水灣，投入打造了多個高端配套，出入來往均是高端人群。該片區居住用地僅佔22.7%，匯聚67萬平方米國際級郵輪母港超級綜合體，擁有廣州首家360度海景MALL——「心悅城」，一站式解決吃喝玩樂購，以及海上豪華遊輪、遊艇、高爾夫球場等高端休閑項目，擁享大灣區世界藏海級優質生活圈，對標維多利亞港「富人區」。同時，這裏三面環海，東面臨獅子洋，南面臨伶仃洋，擁享25公里黃金海岸線，同時被國家AAAA級黃山魯森林公園、鹿頸山、天山、大角山、南沙天後宮、蒲州花園、大角山濱海公園、濱水景觀綠軸公園（規劃）的四山四公園環伺。

山海·合悅規劃有建築面積約83-108平方米的觀海三四房，是南沙難得一見的四開間朝南（部分戶型）設計，戶戶通透舒適採光，超越南沙灣市面同類產品，配合n+1靈動空間，實用率高達約91%；11.5米墅級面寬，IMAX巨幕視野；「百平方米級」廚衛空間、「大平層式」縱深布局及主臥270°景觀飄窗，享受全能型的社區。目前市場「吹風價」人民幣2.9-3.1萬元/平方米。

項目距南沙客運港、國際郵輪母港約800米，快捷直達深圳機場碼頭、香港中港城和香港國際機場，乘郵輪可抵達東南亞、日本等地區；地處「廣深莞」三城高速首站，出門便是莞佛高速，可無縫銜接廣深沿江高速、南沙港快速、廣澳高速，暢享灣區1小時生活圈；離地鐵4/15（規劃中）/22號線南延段（規劃中，時速160km）南沙客運港站僅約900米，未來2站可換乘深圳地鐵18號線，交通相當方便。此外，項目周邊教育資源豐富，家門口便是廣州市第二中學南沙天元學校，附近薈集華南師範大學附屬南沙小學、南沙小學本部（省一級）、南沙小學時代校區及項目旁規劃小學地塊、南沙第一中學、英東中學、修仕倍勵國際學校等。

 

山海·合悅

地址：廣州市南沙區南沙灣市二中南側

開發商：廣州市卓佳房地產開發有限公司

佔地面積：約3.1萬平方米

總建築面積：約14.6萬平方米

在售面積：83-108平方米（觀海三至四房）

售價：未開盤，待售

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2024年12月30日

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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