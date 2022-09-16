市場信息：碧桂園建築機器人「8強」驚豔列陣

這8款機器人包括有全自動快速鋪磚的地磚鋪貼機器人、高效運轉的測量機器人、高懸半空的外牆噴塗機器人、還有地面整平機器人、砂漿噴塗機器人、地坪漆塗敷機器人、室內噴塗機器人及流動製磚車，使現場人氣持續火爆。

Presented by：WAW Creation

測量機器人

個頭不大但本領高超，效率為人工的2.5倍以上，測量精度在±1mm內，作業效率與測量準確率大大優於人工。

外牆噴塗機器人

能通過自主路徑規劃，實現建築外牆塗裝的全自動、全方位噴塗，從根本上杜絕人工高空作業的安全風險；不但噴塗品質完全符合國家驗收標準，且施工品質穩定、效率高。

地磚鋪貼機器人

不到一分半鐘，就能鋪妥一塊800 X 800mm的大塊地磚，是傳統工人的3至4倍，還能長時間連續作業，承擔高強度的重複體力作業。

「大隻佬」流動製磚車

今次以模型姿態亮相，它能就地對建築廢棄物進行深加工，將之快速轉化為混凝土製品，比如鋪在花園步道的園林磚，即產即銷，變廢為寶。讓工地有用的砂、石頭、混凝土不用搬去堆填區，還能節省建廢清運費、磚類建材採購費，減少粉塵污染和運輸中的碳排放。

其他參展者，還有室內噴塗機器人，地坪漆塗敷機器人等等，都可以有效減少工人在施工環境中油漆、粉塵的吸入，減少職業病的發生，降低勞動強度，有效提升工地的安全性。

30款已投入商業應用

據知博智林目前在研機器人近50款，30款建築機器人投入商業化應用，填補了多項世界機器人領域的技術空白，大多數機器人適用於全週期智慧建造工序。自2018年成立起，博智林先後與清華大學、香港科技大學及浙江大學等高校形成戰略性合作關係，並與全球近20所著名高校建立廣泛聯繫，開展校企合作項目近90項。

截至今年7月底，博智林服務覆蓋範圍已超過28個省份（自治區、直轄市）超550個項目，累計交付超1,200台，累計應用施工面積超過1,000萬平方米。