【遊走大灣區】鼎湖山—肇慶「綠寶石」 天然「氧吧」

策劃：蘭晶

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從肇慶市區朝東北方向行駛18公里，便來到鼎湖山腳下。鼎湖原名頂湖，關於名稱的由來至少有三個傳說。一說得名於山頂有一個常盈的湖；二說黃帝打敗蚩尤後在此鑄鼎；三說因遠看整個山脈有如鼎峙。由此可見，鼎湖山的淵源由來已久。

華南物種「基因儲存庫」

鼎湖山景區分為老鼎和新鼎兩部分。從山麓到山頂，分布着溝谷雨林、常綠闊林、亞熱帶季風常綠闊葉林等多種森林類型，森林覆蓋率達78%，被譽為華南生物種類的「基因儲存庫」、「綠色寶庫」和「活的自然博物館」。

想要到達山頂，既可以選擇步行，也可以在景區大門口選擇乘坐電瓶車。由於盤山公路禁止步行，反而顯示出電瓶車的優勢——在盤山公路上俯瞰鼎湖風景。除此之外還可以節省時間，很快就到達寶鼎園。

九龍寶鼎 江山永固

寶鼎園，顧名思義，園內有一座世界上最大的鼎——九龍寶鼎，高6.68米，屹立在花崗岩基石之上，寓意江山永固。肇慶產端硯，是中國四大名硯之一。世上最大的端硯——端溪龍王硯亦矗立園中。精雕細刻的龍的形象栩栩如生，也是一大看點。

沿路前行，一池碧水映入眼簾。這個山中之湖，便是頂（鼎）湖。青山倒映在湖水中，將湖水染成青綠色。水中有一座小島，名為湖心島，島上有蝴蝶園，若是到了春季，蝴蝶或會在島上紛飛，或是在山林中自在暢遊。

蝴蝶谷 遊船賞蝶探險

下一站就來到蝴蝶谷。蝴蝶谷探險有三個項目，分別是鼎湖遊船、湖心島賞蝶和林中探險。從寶鼎園下山幾百米，有一長廊，長廊的盡頭是遊船的起點。站在長廊，可以平視鼎湖和湖心島，從另外一個角度欣賞它們的美。提醒大家，香港人乘船遊覽需要單獨買票。當船夫在船尾慢慢地劃槳時，遊客可坐在船中悠悠地感受微風，只是此刻的自己，或也成為了別人眼中的風景。

慶雲寺 禮佛啖素

鼎湖山自唐代以來就是著名的佛教文化聖地，走到半山腰，便見到名列廣東四大名剎之一的慶雲寺。這裏常年香火旺盛，有不少遊客慕名而來，並在山腳買好香燭上山禮佛。寺內供奉佛神眾多，觀音、彌勒佛、臥佛和十八羅漢皆在其中，有興趣的香客還可以在這吃齋菜，據說大名鼎鼎的「鼎湖上素」源於此。

從慶雲寺出來，可在林中漫步。步行途中，可以看到山中各色植物，也能細聽小鳥鳴叫，最令人暢快的是可以盡情呼吸清新空氣。途中經過許多瀑布與溪潭，飛水潭是景區的一大美景，數十米高的瀑布從山中蹦出，沖下潭水，產生陣陣轟鳴聲。這裏也是全景區負離子含量最高的地方，可以盡情「洗肺」。

避暑勝地 山泉水勿飲

再往下走，就是一條布滿石頭的小溪，是人們的玩水聖地。每到夏天，市內市外的遊客都紛湧而至鼎湖山避暑、玩水，泉水清涼，伸手下去涼意直沁心脾。

如按照這一路線，假若上午9點上山，下午3點左右就可以下山了。隨行可以帶些零食和水補充能量。鼎湖山泉雖然很出名，但這裏的山泉水可千萬別喝。

人稱鼎湖集六大名山之特色，果然名副其實。找個時間一定要來這座嶺南名山遊覽一番啊！

鼎湖山國家級自然保護區

地址：廣東省肇慶市鼎湖區上山路坑口鎮

開放時間：08:00-18:00 （最遲入場時間：17:30）

08:00-18:00 觀光車

09:00-16:30 蝴蝶谷遊船

景區門票：70元（人民幣）；

遊船：成人票35元（人民幣）

註：本版部分圖片來自http://www.zqdh.gov.cn/zjdh/dhfg/index.html及鼎湖山國家級自然保護區的微信公眾號