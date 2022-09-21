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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：大閘蟹的另一種美味——蟹黃麵

秋風起，蟹腳癢；筆者以為是在大閘蟹黃滿膏肥的「農曆金九銀十」大快朵頤的心在癢。雖然離大閘蟹最肥美的季節還有一小段時間，但筆者也吃到了另一種形式的大閘蟹美味——蟹黃麵。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

一碗售價360元

在與西湖咫尺之隔的蟹家大院，筆者品嘗到了這碗蟹黃麵。餐廳是兩層獨棟，整體裝修風格是原木色，古色古香中帶些許禪意。餐廳的小姐姐和廚娘都穿著米白色粗布麻衣，看起來很古樸，與餐廳環境極為相稱。步入餐廳就看見近百位明星的打卡照片掛滿了左手邊的一面牆。正對面有「蟹黃金三百六」、「蟹肉肉七十二」字樣。筆者最初看到並不解其意，及後落座看菜單才幡然醒悟是麵的價格。一碗蟹黃金麵索價人民幣360元，不要說是在杭州，就是放在香港，這碗麵也不算便宜。當然，如果有人非要說還有5千塊一碗的揚州炒飯，那筆者也不會反駁，因為不想杠，杠就是你贏。

 

西湖美景相伴

一進門，除了有小姐姐熱情接待，還有一位口音像本地人的廚娘過來打招呼，然後就轉身進入廚房等待客人點單開始烹製。筆者選了可以看到西湖景色的窗邊位落座。餐廳安靜閒適，陽光透過樹蔭縫隙灑進來，暖暖的，恰似當時明媚的好心情。

廚娘將這碗蟹黃金麵端上來，根本看不見麵條，因為蟹黃與蟹肉已滿滿地鋪在麵條之上。肉眼可見蟹黃金未經勾芡處理，全是蟹黃蟹肉本來的顏色。將蟹黃金與麵條攪拌均勻，加幾滴讓這碗麵更有靈魂的蟹醋，就可以大快朵頤啦。每一根麵上都沾滿了蟹黃金，吃到嘴裏，滿口蟹黃蟹肉的鹹鮮，麵條筋道十足，那幾滴蟹醋甚是惹味提鮮，好吃到停不下來。

加上一起點的飛天茅台醉蟹，真的是酒香撲鼻，鮮美異常，伴着蟹黃麵一起吃，對於喜歡吃蟹的人來說，真的不要太滿足！

據說蟹家大院最先是開在上海，分別有「十里洋場·外灘店」、「獨攬江景·濱江店」和「薪火相傳·嘉里店」，而杭州這家分店也有一個頗具詩意的名字：西湖仙境，因為這裏直面西湖十景之一的「柳浪聞鶯」。

確實，一窗西湖仙境，一碗人間煙火，好一場感官盛宴！伴着濃妝淡抹總相宜的西湖美景品嘗這樣的江南美味，更是樂事一樁！

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