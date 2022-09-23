「全球微粵曲大賽作品創作賽優秀作品雲直播」啟動 傳承嶺南文化 宏揚灣區粵韻

「睇大戲」是嶺南人日常生活的一部分，「篤篤篤篤，撐……」的鑼鼓聲，陪伴了一代又一代。
粵曲，作為優秀的嶺南傳統文化，連接粵港澳大灣區的文化交融，同時凝聚了海內外華僑華人的情感。
日前，由粵港澳三地文化界聯手舉辦的「全球微粵曲大賽作品創作賽優秀作品雲直播」在廣州正式啟動，吸引大灣區及海外一眾粵曲愛好者支持。
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「全球微粵曲大賽作品創作品雲直播」由廣東廣播電視台珠江經濟台及香港電台第五台、澳門廣播電視股份有限公司等六家單位共同主辦，同時獲得香港粵劇演員會、中華文化產業促進會（澳門）、廣州市振興粵劇基金會，以及美國、加拿大、尼日利亞、新西蘭、英國、匈牙利、新加坡等國家當地的八和會館的支持；協辦單位包括有粵劇藝術博物館及荔灣區文化館。
粵劇粵曲紮根於廣東、廣西兩地，盛行於東南亞、美加及澳洲等海外華人社區，不僅為普羅大眾提供消閒娛樂，亦見證廣東百年歷史及社會變遷，承載獨特的時代特色及粵地文化。如今，粵劇更是世界級非物質文化遺產項目，政府機構及社會團體均十分重視粵劇文化的保護與傳承。
「全球微粵曲大賽」於2015年正式創辦，旨在用微粵曲精品向世界講好中國故事、灣區故事、廣東故事，積極推動中華優秀傳統文化走向世界。至今已經成為大灣區粵劇曲藝界、廣電及新媒體的一大品牌盛事。
大賽已成功舉辦了五屆演唱賽和三屆作品創作賽，值得一提的是，大賽運用融媒體傳播模式，開賽至今總吸引近2,000萬人次收聽收看。
所謂「微粵曲」，既可以是粵劇粵曲作品，也可以是包含了粵劇粵曲元素的多樣性音樂作品，體裁風格不限，演唱形式不限，以粵語為主，作品時長五分鐘左右。創作賽收到的參賽作品中，不乏充滿時代氣息、反映新時代新成就的微粵曲精品，給人耳目一新的感覺。2019年，首個粵港澳三地聯播戲曲節目《灣區粵韻》啟播。粵港澳三地的深度合作，為粵曲傳播提供了更加廣闊的舞台。
提起「睇大戲」，傳統習俗是在戲棚、戲院、會堂、劇院及社區中心觀看戲院戲，或者是在特殊日子，例如神誕、廟宇開光、鬼節打醮、太平清醮及傳統節日上演的神功戲，這些都是香港生活文化和民間習俗的重要一部分。
如今，隨着網絡科技的廣泛應用，聽曲睇戲與新媒體深度融合，打破地域局限。據悉，今年的「全球微粵曲大賽作品創作賽優秀作品雲直播」將於11月25日在粵劇藝術博物館舉行。屆時將運用粵港澳三地廣播、電視、報刊等傳統媒體和手機、網路等新媒體方式，全程音視頻直播，世界各地都能看到彙聚了五大洲不同膚色人種演唱微粵曲的盛況，為全球的粵劇粵曲愛好者帶來一場視聽盛宴。
正如香港電台第五台總監李仁傑表示，「我們以粵語作為社交語言，傳承發展粵劇曲藝傳統藝術是粵語地區傳媒人的擔當，希望將粵劇及廣府人勤勞拚搏的精神傳到五湖四海。」
據主辦單位資料，參賽曲目中，廣州地區有《雞公欖》、《嶺南醒獅》等曲目參與，香港地區則有《西廂記》、《花市描紅》、《一灣新粵》等來自流行歌手和粵劇演員合作的粵劇參加。澳門有《一橋飛架伶仃洋》和《心曲》兩首曲目參賽。除此之外，還吸引了美、加、新西蘭、匈牙利、日本、尼日利亞等國家和地區的粵劇發燒友參賽，印證了粵曲「海納百川，靈活多變」的特色。
5.《響月》（京劇演員、伍家輝）
9.《一灣新粵》（流行歌手）
11.《心曲》（曾慧、司馬祥）
14.《食荔枝》（日本.伊東克美、原彩晶）
18.《粵韻慶升平》（匈牙利.馬晶晶+香港.劉惠鳴）
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|0.9826
|0.9829
|美元/日圓
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|142.03
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|1.1239
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|0.9784
|0.9787
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|0.6625
|0.6628
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|0.5836
|0.5839
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|1.3480
|歐元/瑞郎
|0.9615
|0.9620
|歐元/英鎊
|0.8744
|0.8749
|歐元/日圓
|139.55
|139.60
|英鎊/日圓
|159.55
|159.60
|澳元/日圓
|94.10
|94.15
|商品
|買入
|賣出
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|1670.5
|港金
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|15486
|倫敦銀
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|2135.5
|2160.5
|鉑金
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|906.9
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|7.8499