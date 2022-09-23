市場解讀：「爛尾樓」有冇得避？

作為買家，不想捲入「停貸潮」，那首先要避免買入「爛尾樓」，咁有無得「捉路」呢？如果發現「唔對路」，有無得「斬纜」？不幸買到爛尾樓，又可如何處理？

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有「五證、監管賬戶」 就有保證？

坊間曾有專家、地產公司、地產代理宣稱，有「五證、監管賬戶」可防止買到爛尾樓，事實是否如此？

「五證」的制定確保發展商擁有合法項目的開發及銷售資質，市民了解五證的內容確實對購買有好大幫助，從五證中可以了解到土地使用權屬（住宅、商業等等）、土地使用年期、屋苑整體規劃、項目施工進度及竣工交付的日期、是否符合安全興建準則、是否符合預售許可等等。重點講下「預售許可證」，獲得此證發展商需要投入開發建設的資金達到工程建設總投資的25%以上，及建築物主體興建要達到當地政府要求進度。（注意，「預售許可證」內容所允許對外發售的樓盤是有指定的樓棟，購買前宜仔細向發展商查詢。）

進入監管賬戶的資金包括定金、首期、尾數、按揭貸款，並規定由「銀行、政府、第三方」的監管及指導，「監管賬戶」內的資金發展商只可專款專用，用於本項目建設，不得隨意支取挪用。

如此一來，爛尾樓事件為何仍頻頻發生？

這裏引述一宗個案，據南方都市日報及財聯社消息指，鄭州市有一個爛尾項目「康橋玖璽園」的預售資金涉嫌違規挪用，但事件撲朔迷離。鄭州銀行表示沒有違規，監管賬戶里資金是獲房管局相關部門批準撥款。房管局則表示，銀行說法與事實不符，將追究銀行責任。也就是說，有人在項目未封頂情況下，將個人貸款發放給發展商，可見「預售監管資金」挪用或監督方面存在問題。事實上，據知亦有部份未封頂而長時間停工項目，銀行疑似提前發放貸款，監管資金被挪用，但發展商取得資金後疑似沒有履行用於興建，引致項目停工。

其實，在2003年央行就曾出文件，制定了「銀行只能對封頂項目發放個人貸款」。但現實中存在漏洞，有關方面實應出台相應可行性細則來杜絕此漏洞。

還有，綜合驗收是項目最後一個環節，如項目興建完成綜合驗收唔合格，亦有可能導致辦唔到不動產權證書。事實上，目前買家是很被動的，所以，現時筆者的建議能買現樓就買現樓，畢竟現樓睇得見摸得到；亦可考慮選擇並沒有踩到「3條紅線」的民企或國企發展商、本土有實力亦曾開發多個項目的房企，會較為穩陣。

有否「斬纜」可能?

如果發現「唔對路」，又有沒有「斬纜」機會？

筆者建議先蒐集發展商違規證據，蒐證後可嘗試與發展商私下溝通處理，希望能夠在這個階段得出雙方接受的解決方案。反之，亦可將蒐集的證據向當地有關部門或當地「領導留言」反映。一般而言如果早發現，早期處理，有部分或得以解決。

如發現樓盤不幸爛尾的話，首先應了解清楚樓盤的情況。如果只是長時間處於停工狀態，有可能資金出現問題，給發展商一點時間籌集資金，完成後續工程。如果發展商長時間都未能籌集資金，當地政府會根據不同情況採用不同的方法干涉，或會有機會再給發展商在限期內籌集資金，或是引入合夥人。

在這裏提醒買家，如樓盤確定爛尾，首先不要將物業退給發展商；因退房後，買家和發展商之間便由買賣關係變為債權債務關係，影響法院之後的拍賣破產償還債務優先處理次序，買賣關係先於債權債務關係。此外，亦有部份買家會採用向發展商提出民事起訴，筆者建議起訴前先查開發項目公司名下在當地還有沒有資金及資產，假如沒有的話，即使買家勝訴也難取得賠償，訴訟費也要由買家「找數」，也可以說，如開發項目公司名下如沒有資金及資產，唯有等政府出面解決。

宜強化企業社會責任 加重罰則

筆者認為，為維護房地產市場健康穩定發展秩序，相關政府部門應加強行業規則的執行監督，確保監管賬戶資金百分百用作項目建設；強化監管賬戶資金透明度，讓買家能夠了解到項目進度及監管資金撥款去向。同時亦應強化房企的社會責任與仁德，房企獲得國家發展的紅利，同時應承擔起社會責任，發展商在遇到問題應積極面對解決，倘若「爛尾及停貸」事件不及時處理讓其持續發酵，將直接影響民生及社會秩序及有關上下游產業的發展，如企業不談誠信，不談社會責任只顧自身利益，每次遇到重大問題只求國家層面協調，只會影響國家發展佈局。對於嚴重危害國家及社會發展秩序的任何一方，應考慮加重罰則，避免不良企業鑽法律空子走灰色地帶。