灣區風情畫：全國排球半台山

因《人民日報》記者撰文賜名而得來「排球之鄉」的稱譽，是每一個台山人的驕傲。早在上世紀五十年代初，自西方傳入的排球在當地已逐漸普及。一項強身健體的運動，多年來上得政府的大力推廣，下獲民眾的積極參與，因而深受台山人歡迎，由休閒活動演變成全民所愛。

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村村有球場 人人識打波

台山人對排球運動的喜愛之情，從地方建設和生活習慣已可見一斑。

每逢春秋回鄉二祭，筆者都留意到各鄉鎮各城區的排球訓練場和體育館舉目皆是，數目多不勝數，足證「村村有排球場」並非虛言。親友鄉里，不論男女，個個自小在體育課堂就學會發球、接球、傳球、扣球、攔球等各種打排球的基本技巧，對排球有一定程度的認知。村民平日閒來無事，又會以打排球作消閒娛樂，即興的拿起排球去球場玩樂一番；碰巧有大型賽事進行，家家戶戶就會興奮的圍着電視觀看轉播，叔叔伯伯嬸嬸姨姨全變身成球迷，為國家排球隊喝采打氣。

「排球之鄉」 名不虛傳

長輩們口中的「村村有排球隊」也絕非誇張。由來自每條村的精英所組成的台山縣排球隊，不論是哪個年齡組別，過往在全國的排球賽中都有突出的佳績；及後經過嚴格的甄選及艱苦的訓練，都能成為優秀的球員、教練甚或裁判。單以國家男子排球隊為例，入選的隊員中，有一半是台山籍的。鐵一般的事實，無負周恩來總理那「全國排球半台山」的讚譽。

民眾對它的熱愛，發自內心，單看有一半以上人口都會打排球，就足以證明排球在台山的流行度和被接受度有多廣泛。這愛好是不少台山華僑的情意結，即使人不在家鄉，仍會驅使他們在身處之地組織排球活動或比賽，排球隨着台山僑胞移居而被帶到海外，對它那份早已扎根於心的熱情熱愛，卻不受地域所限，成為凝聚各人的媒介。那是一種既獨特又實在的台山排球文化精神，更是一種僑鄉文化，難怪台山排球在二零零九年入選「江門巿級非物質文化遺產項目」，而台山九人排球在今年也入選「廣東省第八批省級非物質文化遺產代表性項目」。

堅實基礎 孕育國家精英

目前，排球在台山已不再局限為純粹的體育項目，而是一項專業的競技。

充足的場地、完備的設施，是紮實的基礎；大量的人才、致力的推動，組成良好的配套。

擁有以上有利的條件，發展成為國家級的排球訓練基地，為國家培育更多出色的排球精英，是台山人的集體願望。

陳冠宏