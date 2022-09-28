【遊走大灣區】「國家地理經典影像大展」 上天入地 穿梭大海 探索全世界

「國家地理經典影像大展」華南首展落地深圳萬象天地，彙聚170幅全球經典之作，讓大家可以追隨百餘個極致經典的瞬間，穿梭陸地、天空、海洋，從探索的熱情與渴望去看世界。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

創立於1888年的《國家地理》雜誌，堪稱全球最經典、最受歡迎的雜誌之一，照片則是《國家地理》傳達內容的語言。它以極富美感和詩意的視角引領我們重新認識世界，翻看其中便可在鏡頭之下，捕捉隱匿於世的奇觀美景。此次展覽共有八大主題展區，分別為：探索發現、大地之美、奧妙生命、勇闖未知、全新視界、環保之聲、《國家地理》的攝影記者以及巍巍華夏。呈現歷代攝影師橫跨地球所拍下的珍貴影像，記錄130餘年地球與人類值得銘記的經典瞬間。

跨時空之旅

在這趟鏡頭裏世界旅程，我們穿越無垠沙漠，登頂高山之巔，感悟畫面背後的深刻信念與思考。天地遼闊，雖有那麼多暫時無法抵達的地方，只要翻開《國家地理》雜誌時，便可以來一場跨時空之旅！

「採集燕窩的馬來族漁夫」

這幅作品是法國攝影師埃里克·瓦利（ÉricValli），為了向外界傳遞採集燕窩的艱辛，他前往泰國PP島，將自己固定在懸崖之上，拍攝一名馬來族漁夫順着竹架爬上斷崖的海岸洞穴入口，採集燕窩的過程。

「阿富汗少女」

美國攝影記者史蒂夫·麥凱瑞（Steve McCurry）拍攝的淺綠色眼眸的「阿富汗少女」，已成為經典佳作。對許多人來說，這亦是《國家地理》的標誌，一雙令人着魔的眼睛和一件襤褸的衣衫講述了一個女孩的窘境，她的身分一直不為人知，直到2002年人們才知道她的名字叫莎巴特·古拉。

「迷路的北極熊」

對北極熊來說，沒有了冰的北極就像沒有了泥土的庭院。北極熊母親與幼崽遠行狩獵，卻被隔離在冰雪融化了的玄武岩上。在這張作品裏，北極熊的絕望彷彿預示了我們的未來。

「一隻將企鵝送給攝影師的花斑海豹」

這是一張生動有趣的作品，大家可以感受到這隻海豹正在試圖進行物種間的溝通。

「神秘的藍洞」

自古以來，人們對於神秘藍洞都有諸多猜想。水下這個充滿神秘的彩色洞口，在凜冽的光影中更顯未知，我們追隨潛水員遊過的痕跡，彷彿自己也經歷了一次妙趣橫生的海洋冒險。這是光影幻境裏的「神秘藍洞」。

「銀河全景圖」

全景幅作品展區的作品，皆為攝影師以360°完整場景所拍攝的大幅照片，其中更有長達5.8米的銀河全景圖。置身在360°的全視角中，可以感受到強烈的視覺衝擊。

巍巍華夏 細味中國之美

今次展覽首次設立有「巍巍華夏」展區，跟隨《國家地理》國際攝影大師的腳步，我們得以足不出戶，飽覽華夏之美。這些多樣化拍攝作品，以卓越的紀實攝影角度記錄絕美中國，一窺中華上下五千年的璀璨文明。

巨大的佛像

《國家地理》雜誌首任總編吉爾伯特·霍維·格羅夫納（Gilbert Hovey Grosvenor），1937年在雲岡拍下了這一作品，為我們記錄了大佛的一瞬間。

中國丹霞

美國攝影師湯姆·蒂爾，着迷與天地萬物的自然之美，利用自然界的光線與反射，帶來了一幅不同於尋常的五彩丹霞地貌圖像。

明清兩代的皇宮

攝影師何娟鏡頭裏的皇宮，在藍天白雲、湖水及綠樹掩映下，特殊的構圖使得皇宮少了一份威嚴，多了一份柔美。

都江堰

都江堰水利工程最初建於西元前256年，這項工程直到今天還在發揮着作用……

「華南首展」國家地理經典影像大展

展覽日期：2022年9月3日-11月13日

展覽時間：10:00-22:00

展覽地址：深圳市南山區深南大道9668號

萬象天地北區三樓

（高新園站A口旁）