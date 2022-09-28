【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：人頭馬 Ｘ 上海時裝周 「不藏每一個棱角」

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

在大自然準備換上全新裝束的時刻，時尚與「邑術」再度在魔都碰撞出新的精彩火花。法國干邑專家Rémy Martin人頭馬，秉承「人頭馬一開，我們耀精彩」的品牌精神，攜手2023春夏上海時裝周，在上海新天地開啟一場激發潮流藝術的精彩派對。這是人頭馬與上海時裝周保持緊密合作的第四年。

打造多維萬象的時尚之旅

今年，人頭馬不僅與新銳設計師男裝品牌GARÇON BY GARÇON合作，而且將人頭馬CLUB優質香檳區干邑 (Rémy Martin CLUB Cognac Fine Champagne) 全新發布的產品理念「不藏每一個棱角」與時尚產業中「萬象更新」的多樣性與相容性深度融合，打造了一個多維萬象的時尚碰杯之旅，鼓勵每一位醉心於時尚的先鋒設計師們，在潮流中盡情閃耀鋒芒，發掘自身在生活中各方面的精彩。

作為上海時裝周官方指定洋酒類合作夥伴，人頭馬攜旗下經典產品人頭馬CLUB帶來精彩非凡的沉浸式干邑體驗。主展位以簡潔大氣的「點、線、面」幾何設計詮釋本次主題。展位中央耀眼的琥珀色八邊形棱鏡很是吸睛，中心是經典的半人半馬標誌；展台背景則是以純粹的「棱」和「角」，共同構造出多面的鏤空牆，依次陳列着人頭馬CLUB優質香檳區干邑，獨具特色的瓶身與展位契合呼應，呈現別具一格的法式時尚風情。鏤空牆上流光閃爍的屏幕映出身處多維棱鏡中的人頭馬CLUB。位於吧台左方的拍照區，則將屏幕中多維棱鏡化為現實，猶如傳送門一般，邀請每一位特立獨行的時尚達人走入人頭馬CLUB的棱角分明的干邑世界，用光影留下精彩瞬間。

不同故事詮釋「精彩永續」

連續四年攜手上海時裝周，人頭馬堅持用不同的協作故事來詮釋「精彩永續」的精神。而在本次盛會，人頭馬不僅與官方的兩個論壇可持續主題「MODE Talk」和「微光聚力女性論壇」合作，更攜手新銳設計師男裝品牌GARÇON BY GARÇON，共同表達傳承與創新融合的理念和「不藏每一個棱角」的品牌態度。

9月24日，新銳男裝品牌GARÇON BY GARÇON的設計師唐大耘親臨人頭馬展位，現場調製以人頭馬優質香檳區干邑為基酒的特調「燦爛向陽時」，融入本次合作的思想碰撞和自身設計的初衷，為合作留下深刻的味蕾記憶。在談及與人頭馬品牌的精彩協作時，唐大耘說：「很高興能與人頭馬共同攜手，將『精彩永續』的精神注入時尚作品中。希望更多人能夠在生活中以時尚盡情展示自我，不藏每一個棱角」。