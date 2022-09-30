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廣州十一假期 料19新盤供應逾2千單位 黃埔白雲推貨最多

據廣州中原研究發展部監測，今年十一假期的廣州一手住宅開盤或加推盤為數約19個，合計供應2,047個單位。按資料，今年十一假期的推盤個數，較去年同期增加了5個，但總推貨量則較去年減少41%，原因與2021年十一期間荔灣萬科金域曦府的供應量已過千有關。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

據廣州中原研究發展部監測所得，今年十一推貨量接近今年五一的2,823套，但低於過去2年同期。值得一提的是，今年十一供應貨量基本與2019年同期相若；當時不少項目預料官方將會在年尾調整購房門檻（2019年12月南沙、黃埔相繼宣布人才購房新政），因此相對放慢供應節奏。

雖然今年已三度降息，但就近期新房表現來看，廣州成交量未有太大改善；市場期盼10月之後部分庫存量較高、發展任務較重的區域將會落地更多利好政策，因此十一保持常規推貨節奏。

 

市場維持常規推貨的原因

對此廣州中原研究發展部認為主要原因有三：

一是「金九」成色不足，部分新盤蓄客不理想，開發商放緩推售動作。事實上，今年2-9月市場一直處於調整期，平均成交維持每月6,000-6,500宗的低位。由於廣州市場的剛需向來佔比較大，而工薪階層購買信心仍待重建，導致貨量較大的周邊區域項目成交不理想；據了解，部分於6-9月開放銷售中心吸客的專案，由於認籌情況不理想，不得不放緩推貨節奏。

第二個原因是市場期待新的重磅利好刺激，所以開發商謹慎布局推貨；眾所周知，今年政策因素已趨緩和，尤其5月起從高層到地方，均表態堅決「保交樓」，且多管道恢復對房企融資的支持力度，市場面通過降息、局部區域優化購房門檻等方式營造市場氛圍。由於市場導向比上半年積極，市場預料11、12月央行將再出手降息；因此有開發商在推貨上保持謹慎態度，將部分盤源保留至年尾再推。

至於第三個原因則是「信貸優化」和「帶押過戶」促進了換樓需求，優質改善項目想看準機會推貨。也所以，由去年十一開始，中心區專案愈來愈受重視，今年也不例外，如黃埔便將有4盤同時推出；甚至計劃在10月（非十一假期）內入市的黃埔新盤還有4-5個，且主要為大戶型設計的中高端改善項目，以吸收東部中高收入群體；「老城區」中，海珠網紅盤琶洲南TOD推出二期樓棟；保利湖光悅色、「爛尾復活」的海珠湖景峰亦計劃十一入市。此外，白雲區同樣有4盤「同台角逐」。

 

黃埔：熱點區域均有推貨

如上所述，黃埔、白雲兩區在這個假期的供應量相對較多，分別佔23%。其中黃埔多個熱點均有項目推貨，如8月底已推出超300個單位的科學城保利翔龍天匯，便計劃加推132平方米的四房大戶型單位。此外，富頤華庭、星樾山畔兩個各有特色的舊盤經過一段時間蓄客，亦選擇在十一期間加推。

還有，值得關注的是，黃埔區屬國企專案近期密集入市，如計劃開盤的越秀聯投知識城•居山澗、處於待開盤狀態的長嶺•雅居（知識城投資公司）、龍獅•璟瓏府（知識城投資公司）以及於9月25日開盤的廣開控股•城投•雲錦。可見去年區屬國企兜底拿地的項目，已陸續轉化投入市場，其與專業房企合作開發、操盤模式、產品設計、去化流速表現值得持續關注。

 

白雲：集中北部鍾落潭及太和

白雲方面，今年十一主戰場集中在北部鍾落潭、太和兩個大板塊，其中越秀白雲星匯城（越白星）已率先於9月24日入市，十一期間繼續加推；而同板塊的珠實雲悅花語則計劃推出A2棟約150套單位；位於太和板塊，白雲城投雲麓花城亦有望入市；這些項目有望在14號線二期（嘉禾望崗-廣州火車站）通車的同期交樓；亦即是說，未來業主將有機會直接享受14號線一次接駁通往珠江新城、金融城的便利，預計每平方米25,000元的均價，將可吸納部分中心區、東部外溢客戶。

 

市場預判： 區域市場分化 供應充足板塊以價取勝

結合今年1-9月廣州市場運行情況，廣州中原研究發展部預計整體市場將會保持9月以來成交氛圍。加上近年廣州絕大部分區域供應較過去充足，相信市場整體將進入「買家市場」，同時有不少客戶會選擇外出旅行，節後回流再看房購房，不排除會造成黃金周中後段成交量不及常規周末表現。

從區域市場情況來看，今年五一「秒光」的網紅盤琶洲南TOD再出手，且總推貨量較少；預計屆時出現高去化率的可能性仍較高，高端買家對於優質、稀缺地段項目的投入熱區仍持續高漲。

廣州中原研究發展部認為，相比之下周邊區板塊成交去化壓力仍較大，如需吸引更多買家，須以價取勝，亦須區位條件好，與中心區通勤便利。假如缺乏通勤、教育、配套等優勢，即使降價到位，亦難以在當下市場中獲得客戶青睞。

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