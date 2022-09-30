樓盤點睛：大灣區肇慶、珠海樓盤推介

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交通配套方面，專案區域擁有「一城軌、二高鐵、七高速、一水道」的發達交通格局，形成「廣佛肇半小時生活圈」及「大灣區1小時經濟圈」。「一城軌」指廣佛肇城際軌道，直接連結廣佛肇三城；「二高鐵」即貴廣、南廣高鐵，2小時聯通西南，肇慶東至香港西九龍直通高鐵，一站到佛山，兩站到廣州。「七高速」則指昆汕高速、二廣高速、懷陽高速、肇開高速、汕湛高速、廣佛肇高速、廣昆高速等多條高速環伺，交通便利。至於「一水道」則指西江水道，是珠三角經濟來往的重要黃金水道。

景觀方面，由於星湖一方毗鄰國家5A星湖風景區，對湖區專案超過75%單位可享有8,000畝星湖美景。當中的七星岩因七座石灰岩峰排列狀如天上北斗七星而得名，素有「嶺南第一奇觀」的稱號。在這裏，可輕鬆觀賞星湖的千年詩廊、水中林趣、臥佛含丹等醉美景觀，還有水月岩雲、星岩春曉、天柱摘星、星岩煙雨、玉屏疊翠、仙鶴呈祥、石洞古廟等景點。

商業配套方面亦相當豐富，有四大商圈圍繞，5分鐘車程的範圍內可達敏捷廣場、益華廣場、星城廣場、星湖國際廣場、印象匯等大型購物中心。而教育醫療配套方面，由項目出發，5至10分鐘車程可達肇慶一中、肇慶中學、奧威斯實驗小學，市一小幸福校區，肇慶學院，金融學院等重點名校，以及廣東省三甲級醫院肇慶市第一人民醫院。

此外，項目的商業部分，由近2千平方米下沉式商業廣場，及地上1萬多平方米的商業體組成，首層主要功能為沿街商鋪，二層主要功能為大商鋪，沿星湖大道則佈置了3間獨立商業區。目前商業街已開業運營，麥當勞、蜀大俠、昌大昌等超過50家知名商家已進駐。另外亞朵星級酒店亦已開業滿足商務、度假接待功能需求。

星湖一方是肇慶首個流線型天幕作品，借景星湖山之形將現代建築藝術與星湖山水之美深度結合，實現了現代簡約、流線建築藝術與時尚空間雙重交匯。目前推廣產品主力面積段為35-72平方米單位，屬於市面上稀缺湖景小戶型產品。1號樓共17層，5梯47戶，1-2層為底層商業，3-17層為層高3米的奢闊平層產品，2號樓共12層，1-2層為底層商業，3-12層為為4.7米層高的loft湖景產品。

星湖一方

地址：肇慶市端州區76區星湖大道東、棠崗路北交界地段

開發商：肇慶市新一方氣動元件有限公司

佔地面積：1.75萬平方米

總建築面積：8.6萬平方米

在售面積：32-72平方米

售價：總價35萬元人民幣起

裝修狀況：毛坯

產權年限：公寓40年

交付時間：現樓

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區珠海 恒隆「御景花園」 白蕉新城核心 多元配套一應俱全

恒隆「御景花園」項目位於珠海西區白蕉新城核心，主幹道白蕉大道與勝利路之間，項目周邊着力打造多元交通路網，勝利路建成後可直達香海大橋，快速通往市區。

值得一提的是，西區的鶴洲樞紐站是未來廣珠澳高鐵、珠江肇高鐵（建設中）、珠深城際軌道（規劃中）的交匯點，屆時到達深圳、江門、肇慶將更便捷。生活配套方面，除了項目自身配建約5,200平方米商業街，鄰近還有7.3萬平方米的大型商業綜合體（建設中）及萬科魅力之城商業街，周邊規劃配建約3,800平方米農貿市場，即出門口就有菜市場。據知未來該區還會新增政府配套包括斗門區市民服務中心，將形成以政府服務為核心，涵蓋新型產業及近1萬平方米商業配套的一站式城市綜合體。簡言之，1公里內飲食、休閒及娛樂等一應俱全。

至於醫療及學校方面，項目鄰近建設中的斗門婦幼保健新院（三甲醫院）、遵醫五院、僑立中醫院。此外，周邊還坐擁3-18歲強大教育校網，有弘雅幼稚園、東湖小學、博雅小學、博雅中學、城東中學、田家炳中學、新城中小學（興建中）等，未來該片區還會新增5所中小學、5所幼稚園。

「恒隆御景花園」佔地約5.8萬平方米，規劃住宅共18棟，6棟兩梯四伙高層，12棟一梯兩伙小高層，總伙數576伙，車位752個。項目容積率1.15，換句話說，園林綠化就有約兩個足球場大小，滿目綠意，親近自然在城市，這個設計在該區是頗為罕見的。除本身設計優勝之外，項目位置更享優質自然資源，屋苑兩面環水，正對面有濱河公園、周邊有禾益城市公園，尖峰山公園等，優美居住環境真正可以告別擁擠、享受陽光、享受綠色生態。

項目樓棟外立面大部分已興建完成，目前正進行內部園林建設，最快交樓時間約為明年4月。這個樓盤的發展商是珠海本土老牌企業之一的恒隆集團，已深耕珠海40載，於1993年成立的恒隆房產，具有國家二級房地產開發資質，曾多次獲「珠海十大品牌開發商」稱譽。

恒隆「御景花園」

地址：廣東省珠海西區禾益五路

開發商：珠海恒隆房產開發

在售面積：約96-117平方米（三房至四房）

145-182平方米（複式四房）

售價：每平方米人民幣11,000元起（總價110萬元起）

交樓標準：毛坯及精裝

交樓時間：毛坯約2023年4月，精裝約2023年8月

產權年限：70年普通住宅

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733