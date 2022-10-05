【遊走大灣區】乘船遊星湖——賞肇慶七星岩

策劃：蘭晶

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跑步可說是肇慶最健康的早晨運動，因可沿途欣賞湖畔山脈，確實是提神醒腦，令人愈跑愈起勁。跑夠了，來個乘船遊星湖，難怪肇慶人說起山水，都有滿滿的幸福感。

城市變，湖光山色不變，今天的肇慶增設了眾多景區以待發掘，七星岩是國家5A級旅遊景區肇慶星湖旅遊景區的一部分，景區面積8.23平方公里，由「五湖、六崗、七岩、八洞」組成，自然景觀絢麗奪目，吸引中外旅客紛至沓來。七星岩的七座石灰岩峯，稱為閬風岩、天柱岩、蟾蜍岩、石室岩、阿坡岩、仙掌岩、玉屏岩，相傳是女媧補天時留下的七塊靈石，亦因排列狀有如北斗七星而得名，享有「嶺南第一奇觀」的美譽。七星岩以峯林、溶洞、湖泊、碑刻、寺觀為主體景觀，而景區內的摩崖石刻群更是嶺南地區之中保存得最多及最集中的。

仿如「桂林山水」

要細賞七星岩，除了沿湖而行或登山入林，最寫意莫過於乘船漫遊。星湖築有20餘公里的長堤，劃分出仙女湖、中心湖、波海湖、青蓮湖和裏湖等湖泊，以堤橋相連，並於山崖湖堤間建有多座亭台樓閣，山湖美景相依，波光粼粼，乘船在湖心徐徐而遊，遠眺近觀這片擁有「桂林之山、杭州之水」美譽的天上人間美景，頃刻便忘卻世俗煩憂。

日遊「全景」70元

景區設有多個碼頭，包括牌坊廣場星湖日夜遊碼頭、岩前碼頭、星湖西堤碼頭、七星岩南門碼頭、波海碼頭等，提供了各式遊船路線選擇，可玩轉星湖及七星岩的日與夜。只需70元（人民幣，下同）船票就可以全景環繞遊玩，船程大約一個小時。而在岩前碼頭登上水上公交遊船，只需5元船票就可通往七星岩牌坊碼頭，非常「抵玩」。遊人亦可選擇濕地遊船、竹筏，甚至可以包船遊玩，各適其適。

夜遊賞月水中央

七星岩及星湖的遊覽模式多元化，可在此踏單車、泛舟、行山、賞岩。遊客及當地人在飯後消磨，除了到酒吧街暢飲，更喜歡乘船夜遊體驗，盡覽音樂噴泉、西堤風光、火樹銀花、岩前風情、水月夜星湖的五大亮點。倚在船邊感受涼風，細賞湖邊燈飾的光影倒照，酒不醉人人自醉。雖然時過中秋，但近年在牌坊噴泉廣場有「世界中秋星湖夜」的節慶活動舉行，深受港澳旅客喜愛，可包船細賞「平湖秋月」，感受中秋月色下在水中央的美意。

富人擇居地

乘船之妙，在於可以寫意遊賞沿途的景色變化。看見湖畔有依山而建的優雅房屋，就像到了歐洲的小國，分別只欠一兩座教堂點綴。這片恬靜之地，原來是全肇慶最豪華的別墅區，不少富戶人家都擇居於此，在家擁寬廣湖景，出門則鄰近肇慶站，非常方便。

逐浪星湖

星湖湖面寬闊，不僅風光如畫，更是熱門的皮划艇及賽艇的訓練及比賽場地，位於湖畔的國家水上運動訓練基地有「冠軍的搖籃」之稱，平日會看到運動員在此練習划艇，亦有獨木舟及各種水上活動在此進行。這裏不時有霧氣迴繞，加上白鷺及野鶴飛翔，就如遊戈仙境，逐漸走進夢鄉。肇慶人確實是幸福的。

星湖遊船票價（成人，人民幣）

濕地公園環湖遊：60元

龍岩洞遊：20元

竹筏環湖遊：60元

星湖全景環湖遊：70元

星湖夜遊：60元

雙源洞遊：20元

七星岩牌坊往來岩前半島水上公交遊船

星湖日夜遊碼頭營業時間：上午9時至晚上10時

岩前碼頭營業時間：上午9時30分至晚上10時30分

單程每人票價：成人票5元；兒童票2元

查詢：0758-2222944

註：本版部分圖片來自肇慶市七星岩旅遊有限公司的微信公眾號