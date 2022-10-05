【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

是次活動由香港特別行政區政府駐深圳聯絡處主辦，支持機構包括香港旅遊發展局、深圳市人民政府港澳事務辦公室、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局和深圳市前海香港商會。揭幕儀式主禮嘉賓包括香港特區政府駐粵辦主任陳選堯、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室深圳聯絡部主任羅育淼、深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室、深圳市人民政府港澳事務辦公室副主任何新紅、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局副局長文娉、深圳市文化廣電旅遊體育局一級調研員何國偉、香港特區政府駐深圳聯絡處主任鄧秀嫻、香港旅遊發展局華南區高級經理俞嵐、深圳市前海香港商會執行會長于本熙，另外還有來自香港貿易發展局、香港工聯會深圳諮詢服務中心、全港各區工商聯、深圳市前海香港商會的嘉賓出席。

沉浸式體驗 重溫香港記憶

香港與深圳素來關係密切，前往香港旅遊、購物、享受美食是不少深圳居民的休閒活動。是次展覽展出多個香港地標模型和代表場景，巧妙地融入天星小輪，星光大道，還有聲名在外的港式茶餐廳等元素，以及透過藝術表演和互動遊戲，為到場的深圳市民帶來沉浸式體驗，不用過關赴港，也能重溫遊覽香港的美好片段。大家可以「在這裏，再遇香港，濃縮一段觸手可及的記憶，為您營造一場與香港的邂逅。」

一物一景 打卡留念

除了讓公眾人士在模型裝置或場景拍照留念外，現場更有互動小遊戲，派發紀念品，特備表演節目等吸引公眾的環節。展覽最具特色的是以香港地標景觀、生活文化、非遺文化、電影藝術等模型裝置/場景，展現香港文化，以「一物一景」的繽紛打卡場景，搭配香港非遺搶包山互動遊戲與小型藝術表演區，營造慶典氛圍，激發觀眾打卡留念動力，形成社交媒體傳播效應。

除了展覽，在10月1日，2日，9日，16日更有香港特色的精彩音樂表演，當一系列經典的難忘旋律奏響，將勾起遊人們的香江憶記。深圳市前海香港商會也與展覽同步同場舉辦「香港青年@深圳」市集活動，讓港青在展覽現場展示創業成果。