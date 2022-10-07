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樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海 海倫堡玖悅雲府 西部中心城核心 低密度輕奢健康社區

「海倫堡玖悅雲府」位於珠海西部中心城A片區核心位置，是廣東省為數不多、以省級宜居示範新區高規劃起點的重點區域，也是珠海城市新中心；專案佔地約1.7萬平方米，建築面積4.5萬平方米，容積率2.0，綠化率達30%，由3棟總層高18層住宅和建面約3萬平方米的體育館組成。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

體育館是由海倫堡承建，後期再交付政府使用，將會是西區最大體育中心，此後可以成為健身運動、演唱會及娛樂網紅打卡地。

社區整體佈置為三排住宅，中央景觀園林東西貫通，整體視野開闊，規劃一縱三橫四條景觀軸線，形成各個園林綠化組團，力求做到戶戶有景可賞。

社區樓棟間距達31至33米，超寬樓間距，私密性與採光充足，全天候滿足採光需求。通風方面，由於項目建築朝向大部分為南偏東向，春夏季時段可確保主導風向貫通社區，通風舒適，使室內空間保持通透乾爽，為綠色、健康、舒適的品質生活提供了可靠的保證。

「海倫堡玖悅雲府」是海倫堡中國控股的作品，該公司創立於1998年，是一家建設專案遍佈全國的房地產開發商，名列2019年中國房地產50強企業，主要開發方向包含住宅物業、商業物業和創意科技園。海倫堡實行全國佈局、區域深耕戰略，重點佈局中國最具成長性的珠三角地區、長三角地區、京津冀地區、華中地區及華西地區五大核心城市群。目前海倫堡在全國擁有近200個處於不同開發階段的專案，土地儲備面積約3,157萬平方米，覆蓋15個省及直轄市的45個城市。

海倫堡的品牌理念是「讓家重新想像」，為客戶打造優質的居住環境。並以開拓創新、追求卓越的經營理念，贏得了各級地方政府、合作夥伴、廣大消費者的廣泛認同，相繼被評選為「中國房地產公司品牌價值TOP20」等。

作為海倫堡升級之作，玖悅雲府全面實踐「海倫堡健康+2.0居住體系」，通過生態規劃、健康園區等十大健康生活體驗，一字型朝南建築設計、搭建Hit健康屋、全齡健康園區等，力求營造融合時尚自然、綠色健康、智慧生活為一體的低密度輕奢健康社區。

 

海倫堡玖悅雲府

地址：廣東省珠海市斗門區錦湖路東側、紅心路北側

開發商：珠海頤澤企業管理有限公司

總佔地面積：約4.04萬平方米

總建築面積：約7.52萬平方米

在售面積：86-105平方米（平層三至四房）

126平方米（複式五房）

售價：人民幣120萬元起

裝修狀況：毛坯

產權年限：住宅70年

交付時間：2022年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

 

大灣區珠海 格力海岸6期 加推6棟新品 每平方米2.6萬「人仔」

格力海岸所在的珠海唐家灣，其高新區以科研企業為主，是深珠深入合作首站；唐家亦是珠海目前教育資源最豐富的片區之一，不少高校都在唐家，例如中山大學、北京師範大學、北理工、香港浸會大學及在建中的澳門科技大學等等。

格力海岸的地理位置十分優越，背山面海，與香港大嶼山及深圳前海自貿區隔海相望。周邊交通方面配套亦十分多元，鐵路方面，有廣珠城際鐵路約半小時可通往廣州，唐家有兩個站，分別是珠海北站及唐家灣站；水路方面，有今年內投入使用的唐家港碼頭，屆時只需30分鐘快速通往深圳蛇口；在通往深圳方面，項目的北面更鄰近深中通道，對接深圳的交通優勢更肉眼可見，珠海政府非常重視未來唐家高新區與深圳前海的融合發展。

之前亦有不少香港人選置格力海岸，除了會考慮以上的位置優越及後期發展之外，不少人更被它的環境吸引。因為格力海岸背山面海，環境優美，坐擁1.5公里海岸線，還有18萬平方米的格力海岸濱海公園、私家遊艇碼頭，唐家灣沙灘公園，淇澳紅樹林濕地公園；總項目規劃由7期組成，分別由商業與住宅組成。

目前格力海岸6期加推全新6棟，可享6千平方米高端瞰海會所，毗鄰18萬平米濱海風情商業街和無界濱海藝文空間。距離海岸線不足300米，下樓只需步行數分鐘就能到達海邊，即便安坐家中，也能清楚看到清澈的海水迎着陽光蕩漾。

此次加推的6棟新產品，是建築面積由約57至106平米的2房至3房單位，其中建築面積約57平方米的爆款1+1房，是70年產權的優質資產，逢推必搶空。總價僅由160萬元（人民幣，下同）起，低總價，低首付，對首次置業的成長型家庭而言，是一個不錯的選擇。當然，這樣的戶型，在該區來說，是相當稀缺的，未來在二手流通性也會更好。

至於建築面積約79平方米的稀缺大兩房，透過約6.1米的大露台，令瞰海、攬景舒適度滿分。因為該區能看海的小戶型並不多，未來出租或者轉賣，預計不愁市場。

 

格力海岸6期

項目地址：珠海唐家灣

開發商：格力集團

總伙數：1,632伙

單位間隔：2房至3房山海高層

在售面積：57-106平方米

售價：每平方米人民幣26,000元起（總價人民幣160萬元起）

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2022年12月30日前

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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