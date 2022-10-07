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灣區速遞：深圳市中心增快道 15分鐘達前海

深圳市中心至前海之間又增加了一條快速通道。備受關注的桂廟路快速化改造（一期）工程西行隧道在國慶假期前正式通車，從前海中心區至福田中心區，驅車只需15分鐘。

據深圳市交通運輸局建設中心介紹，改造工程分地面道路和地下隧道兩部分，地面道路為雙向6-8車道，設計時速50公里/小時；地下道路採用雙向6車道加連續集散車道，設計時速為80公里/小時。南山段隧道左右線為長短兩條隧道，西行隧道（左線）起於月亮灣大道東側，終於后海大道西側，總長約1,960米；東行隧道（右線）起於月亮灣大道東側，終於后海濱路，總長約3,290米。

據悉，由於項目沿線為居民密集區，項目首次採用空氣淨化系統，以國際領先的廢氣解決方案淨化隧道內部尾氣污染。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

首屆兩岸三地電競聯賽啟動

首屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽日前在深圳舉行賽事啟動發布會，賽事圍繞「以競會友，以技融情」，設立深圳、香港、澳門、台灣四大賽區，分為兩大競技專案，即單人專案爐石傳說及團體專案英雄聯盟。

按計劃，本屆電競聯賽歷時三個月，10月各賽區將正式開啟線上報名及線上海選；11月舉行線上大區賽，通過層層競逐奪得各大賽區冠、亞軍的隊伍將晉級至總決賽；12月舉辦線下總決賽活動，分為電競賽事、海峽兩岸暨港澳文化交流活動、高峰論壇、電競之夜等幾大板塊，屆時將有16支隊伍角逐冠軍頭銜。

賽事總獎金為66萬元人民幣，總決賽中各項目前4名隊伍將獲得相應獎金，爐石傳說冠軍可獲得獎金5萬元，英雄聯盟冠軍隊伍可獲得獎金20萬元。

 

2022港深城市\建築雙城雙年展

第九屆港深城市\建築雙城雙年展（香港）正在北角（東）渡輪碼頭、中環街市、天星碼頭展出，展期至11月26日。本屆雙城雙年展的香港展區以「集籽種城」為主題，由6位香港建築師策展，透過「自下而上」、「共居」、「人與自然的共生」及「生活宣言」四個命題，以裝置藝術、互動設計、跨媒體創作及虛擬技術等媒介，構想富韌力和可持續的城市發展藍圖。

深圳展區將於11月接力，展期三個月，以「城市生息」為主題，設置五大主板塊和一個特別板塊。主展場設於羅湖區粵海城原金威啤酒廠，並在前海合作區粵港澳青年創業產業園、南山區南頭古城等地設置6個分展場。

首屆雙城雙年展 2005 年由深圳發起，2007年起由深港兩城市合辦，立足其所在的珠三角地區急劇城市化的地域特點，關注全球普遍存在的城市問題，用當代視覺文化的呈現方式，與社會公眾廣泛交流互動。

 

廣州首個飛碟主題公園免費開放

飛碟運動已成為城市的一項熱門運動，廣州首個以飛碟為主題的公園——「鍾落潭飛盤公園」（內地稱飛碟運動為飛盤運動）亦已正式免費對外開放。

鍾落潭鎮飛盤公園位於廣從路與廣龍路交界處，距離廣州地鐵十四號線鍾落潭站B2出口約300米。公園佔地面積逾2萬平方米，兼具休閒和舉辦賽事的功能。園內還設置約1800平方米的草坪露營區，預計可同時容納120組4人帳篷休閒遊樂。

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