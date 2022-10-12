【遊走大灣區】深圳南山的城市綠肺 西麗生態公園可登可賞可休

在深圳逾千座公園中，位於南山區的西麗生態公園被譽為「城市綠肺」、「生態綠洲」，是一個在都市中心有山地特色的休閒空間。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

西麗生態公園，原名雞公山公園，位於南山區西麗留仙洞片區。公園總面積約20公頃，園內有荔枝林、休閒活動區、兒童遊樂區、登山步道、景觀橋、玻璃觀景平台等。

公園順山勢而設計，保持山之原貌，這也算是生態一種。登山步道不陡，沿着山道順勢而行，邊走邊看邊聊，約15分鐘就能到達山頂的玻璃棧道觀景台。透過採用強化玻璃設置的玻璃觀景平台，可以清晰地看到腳下陡峭山崖的自然石塊，增加了遊園的趣味性。玻璃棧道並不長，觀景台亦設有坐椅，供遊人休息。

山頭漫步 細察城市天際線

來「爬山」肯定要登高望遠一番，這裏是整個公園海拔最高處，宛如一個精緻的皇冠戴在山頂，感受雲中漫步的浪漫與悠閒。結合場地條件與景觀視野設計師在不同的角度與位置各安置了三個景觀台，滿足人們休憩的需求，並將城市的美好的天際線畫卷展現在眼前。山雖然不高，但周圍沒有太多遮擋，觀景台走完一圈，能欣賞到360度無死角的風景。站在美麗的玻璃棧道上，一覽城市的天際線，城市風光盡收眼底，彷彿時間就在這裏定格下來。

從天空棧道蜿蜒而下，在山麓處是一片開闊的草坪，大可沐浴在陽光之下，凝視雲彩和崖壁，俯瞰山下，看風兒吹拂青草，茂密樹影婆娑。周圍簇擁着鬱鬱蔥蔥的大樹，陽光透過綠樹成蔭的樹木，投影在腳下；使路途中的心情變得明亮又歡快，彷彿身在世外桃源。生態公園裏還有一大片的荔枝林。荔枝林中涼風習習，不少遊人在樹下乘涼休憩，也是野餐露營的好地方。

生態種植區 了解農作物

此外，這裏還有面積逾3畝的生態種植區，包括1塊水稻田和9塊梯田。據工作人員介紹，水稻田秧苗在清明節前後下種，9塊梯田已播種15種農作物種子，包括高粱、豆角、黃瓜、紅豆等。種植區能讓生活在城市的少年兒童實地觀察到農作物生長的過程，了解更多生態科普知識。

從生態種植區出來，步行十多分鐘，便到垃圾分類科普體驗館。講解員會介紹垃圾圍城的嚴峻現狀、垃圾分類知識。館內設置了有趣好玩的垃圾分類知識互動遊戲，以及廢物利用工藝品區，能讓少年兒童在享受垃圾分類知識樂趣的同時，能更加深入理解廢物循環利用的過程，以及其給生態、生活帶來的改變。

小憩小休有咖啡吧和書吧

還有，在周邊繁忙的車水馬龍中，在山林的靜謐中，藏着一個咖啡吧。燦爛的陽光、清脆的鳥鳴，在喧囂的都市裏可以這樣小憩一下，是一種可遇不可求的奢望。或者約上三五書友，一起來遊客中心的書吧談天說地，如果遇上了喜歡的書，還可以帶回家。

從山頂至平地，從自然到都市，西麗生態公園不僅為深圳市打造「宜居宜業宜遊」提供綠色保障，也給市民提供了休閒娛樂的好去處。在這座生態公園內能真切地感受到，深圳這座城市正朝着綠色、更宜居、更美麗的遠方逐夢前行。

深圳市西麗生態公園

地址：廣東省深圳市南山區打石一路

開園時間：6:00-23:00