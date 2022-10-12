【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：「黄金周」變「白銀周」 期待「大疫不過三」

同樣受疫情影響，內地人就沒有港人那麼幸福了。受限於防疫政策，本地遊、周邊遊成為廣大居民出行首選，國慶假日期間選擇跨省遊和省內跨市遊的遊客比例分別下降了14.4和9.5個百分點。前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客佔比居於前三位，分別達23.8%、22.6%和16.8%。

策劃：蘭晶

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橫琴粵澳深度合作區引客

在大灣區，國慶假期橫琴粵澳深度合作區憑藉優美的環境、舒適的活動空間，吸引了澳門、廣州、深圳等周邊城市及本地遊客。據合作區經濟發展局統計，10月1日至7日，橫琴各旅遊景區累計接待遊客28.83萬人次，比去年同期增加8.35%。而據澳門旅遊局公佈，十一黃金周首六日，總到訪旅客人數16.46萬人次，按年增長18.38倍，其中內地旅客超過14.77萬人次。

筆者假期則去了一趟海口，相較以往遊客熙熙攘攘的機場，今次顯得冷清，本地人說是受疫情影響的原因。但隨着假期到來，筆者到訪觀瀾湖度假區入住酒店時，無論是購物用餐人數，較平時都增加了許多。

「夜秀」專案助燃夜經濟

筆者海口旅程的得着，是發現很多地方的「夜秀」專案成網紅項目以及夜經濟助燃近程旅遊煙火氣。這次到訪過的觀瀾湖華誼馮小剛電影公社，就花鉅資打造了一部大型行浸式戶外實景演藝《南洋往事》，國慶首演便大獲成功，這場「夜秀」無疑也將成為到海南的必打卡演出。

還有，海南大學南門夜市也讓筆者彷彿看到了疫情之前的人聲鼎沸。天剛剛暗下來，長長的夜市街兩旁擺滿了攤位檔口，人群絡繹不絕，入夜時分整條夜市街上人群熙攘，熱鬧非凡。要說甚麼能吸引如此多的人，還是那碗人間煙火啊！

從古至今，大疫一般都不過三年，今年已是第三年，香港已實施「0+3」，效果正面，內地也有各種消息流傳防疫政策或在「二十大」後迎來大變。無論如何，期待生活工作可以早日恢復如常，畢竟車水馬龍才是國泰民安，人潮擁擠才是繁華盛世。