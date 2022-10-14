深圳內望：上月推盤熱潮 以價換量

Presented by：WAW Creation

盤多 價低 「日光盤」再現

九月新房表現亮眼，市場呈現出三個特點，推盤多、定價低、日光盤再現。

今年以來深圳市場一直比較疲軟，加上疫情影響，前八個月推盤明顯不足，迎來金九銀十，市場也有所期待。特別是發展商，近年來銷售狀況大不如前，很多以前的千億巨頭跌了差不多一半。為回籠資金、衝擊業績，發展商也加快了推盤節奏，市場迎來了推盤熱潮。

與以往不同，今年市場不佳，發展商願意在價格上做出讓步，定價變得更吸引，甚至出現比周邊二手價格更低的情況。因為如果價格定的過高，就有可能錯過今年最後的銷售黃金時期。

在資金回籠的壓力下，九月很多新盤，價格定得比較低或者折扣力度很大，甚至可以說是激進。比如招商璽家園，價格同周邊倒掛不少，登記的人數也很多，最終實現了「日光」。其他已經在賣的樓盤，價格也做出讓步，大搞促銷。如京基水貝城市廣場，優惠力度非常大，銷售量上也有比較大的增長。

防控措施嚴格 二手成交持續低迷

今年的「金九」，發展商普遍採取以價換量的方式，目前市場下，如果你不降價，那麼就很難賣出去。有些客戶不入市一直在等待價格下調，現在降價了，部分客戶也果斷上車。當你發現價格比較平穩，成交量開始上升，那麼就是市場穩固的信號。可以看出，現在價格在底部了，成交量開始反彈。因此九月份成交量放大，反映市場快到底部了。當市場是底部反彈的開始，那就是一個很好的入市時機。目前看，九月不能說是「金九」，但可以說是「旺九」。

二手市場持續低迷的原因，由於新房推盤較多，定價又比較吸引，新房比二手房更為便宜，一二手房價倒掛，導致二手沒有太多的機會。另外，目前二手最大的問題是，深圳疫情反覆影響，九月初深圳就已經實施靜默管理，為了防控疫情，很多社區都採取封閉式管理。雖然疫情稍微消退，但是防控措施依然嚴格，社區白名單政策的出台，對客戶看二手房造成了很大的影響，不是住戶，不在白名單，想去社區看房有很大的困難，帶看量下降，成交量就隨之降低了。

另外，九月底第三次集中土拍開啟，參與競投的還是以國央企為主。政府為了提振市場，上調土拍限價，把壓力轉嫁給了發展商。但目前行情下，市場銷售速度比較慢，發展商拿地後賣出去比較困難，導致發展商補充土地的需求小一些。同時政府抬高限價，但房價在往下掉，發展商拿地熱情少了很多。以前很熱鬧的土拍，現在參與者寥寥無幾，觀望情緒濃厚，導致多塊地底價銷售。當然此次地塊位置不佳，保障性住房多也是重要因素。雖然土拍價格提高，但也增加了保障性住房建設。土拍結果比較平淡，對市場的影響比過去小一點，市場也沒甚麼反應。

帶押過戶 提高交易效率降成本

當然市場也有利好的消息，就是帶押過戶的出現。九月已經有多個城市在推行帶押過戶，深圳也完成了第一例帶押過戶。

帶押過戶的出現讓二手房的交易效率更高，成本更低。當然交易過程中更重要的是安全問題，業主在過戶給客戶的過程中，怎麼保證業主拿到錢，同時客戶得到房，這就需要第三方擔保，解決中間萬一出現過不了戶，到底誰賠款的問題。現在二手房都有中間第三方，傳統是擔保公司，收擔保費，令到交易萬一出事，有人理賠。而帶押過戶，由公證處作為第三方的角色，去保障買賣雙方的利益，但萬一出事，這個中間人要不要承擔責任呢？交易費用的降低肯定是好事，但交易風險才是關鍵，這個仍需拭目以待。當然現在還是試點階段，帶押過戶是否會讓市場活躍還很難說。因為擔保費是購房成本中很小的一部分，只是冰山一角，不算大的利好，但是一個好的嘗試。

暴雷房企事件有實際性進展

恒大宣佈多個深圳項目引入國企龍崗安城投，這意味恒大問題的解決開始有了實際動作。經過兩年的整頓，終於看到了實際性的進展。

這是一個很好的開始，如果發展商暴雷問題都有機會得到解決，整個市場就可以重新恢復正常。過去兩年頻繁暴雷，令購房者顧慮頗多，對市場影響很大。現在逐漸得到解決後，有助於恢復市場信心。