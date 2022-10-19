【遊走大灣區】肇慶喜來登酒店 綠意盎然 濕地公園為伴

之前Stacey和「灣區博士」沈永年已帶大家品嘗農家美食，逛賞山水和人文景點。今期蘭晶特別為大家介紹一家藏身於綠意當中的濱水酒店——肇慶喜來登酒店，而且，花不到700人仔，便可享受五星級酒店服務。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

話說當日行走在鼎湖山間時，俯瞰山下見到一棟嶄新的三塔樓外觀設計建築物，下山探尋究竟，原是開業不足一年的喜來登酒店。

臨近濱水景觀帶與著名景點

酒店周邊綠意盎然，與新區最美景觀帶長利河、濕地公園等濱水景觀融為一體，抬頭便是風景怡人的鼎湖山，營造一方靜謐放鬆的綠洲。除此之外，酒店還臨近九龍湖、硯洲島等著名景點。

位於肇慶新區的喜來登酒店擁有398間寬敞且現代的豪華客房及套房，淺木色調設計營造溫潤典雅的居家之感。大多數客房與套房，都可透過落地窗欣賞秀美的長利湖濕地景觀。別具匠心的三塔樓設計，令每一間客房都擁有絕佳的景觀

「開放式共用空間」嶺南與社群文化共融

作為喜來登全新賓客體驗的核心空間，肇慶喜來登酒店的大堂被賦予「開放式共用空間」定位，充滿活力又具有歸屬感，開放式空間不失完整，可供賓客社交或獨處，淺木色調設計融入嶺南藝術和在地文化，融合靈感源自生態水系的元素，打造出與本地社群絲絲縷縷的聯繫。

不同美食 總有一款滿足你

「&More by Sheraton」咖啡吧是品牌全新餐飲理念的點睛之作，集酒吧、咖啡廳和市集三種功能於一體，賓客還可在白天品嘗喜來登甄選特色手沖咖啡，或於夜間來此享用創意咖啡雞尾酒。

酒店還擁有三個匠心獨運的餐廳和一個特色酒吧，供應一系列本地美味和國際佳餚。食光（Daily Social）是一家全日餐廳，供應融合亞洲精選美饌與招牌西式佳餚的豐盛自助餐。特色餐廳（Soo Noodles）供應不同地域風格的麵食。采悅軒（Yue）中餐廳以廣府和順德菜為特色，提供6個空間開闊的私人包間滿足賓客不同的需求，並可盡攬長利湖濕地景色。特色酒吧秘境（Unspoken）氛圍安謐，設計精雅，甄選全球高品質葡萄酒並供應創意雞尾酒。

酒店交通便利，距離廣州白雲山機場約1小時車程（90公里），乘坐高鐵35分鐘即可輕鬆抵達肇慶高鐵東站，再驅車10分鐘即可到達。

肇慶喜來登酒店

地址：廣東省肇慶市鼎湖區永利大道1號

註：本版部分圖片來自肇慶喜來登酒店官方微信公眾號

同場加映：長利濕地公園

肇慶公園各有特色，休閒公園、濕地公園、森林公園等，具備豐富的生態資源。緊臨喜來登酒店的長利濕地公園包含市民公園和濕地公園兩部分，總佔地面積逾67萬平方米。

濕地公園作為長利涌生態保育的主要河段，結合休憩休閒、生態保育等功能，保證功能的全面性、景觀多樣性，突出肇慶新區健康、低碳、綠色的總體定位。

場地規劃分別為市民公園、曲水匯芳、嶺南水鄉、蝶形花溪、綠蔭密林主題分區，融入濕地、花田、山林、湖面、彩溪以及活動廣場，結合各特色節點構成多功能的生態人文景觀鏈。

這裏有豐富的水源與植物、鳥類資源，提供了人與生態環境之間聯繫互動的機會。長利涌濕地景觀區作為一個生態體驗區，營造人與自然和諧互動的生態體驗。

來一場美麗的旅遊體驗，感受大自然的霓裳吧！

長利濕地公園

地址：肇慶市鼎湖區永利大道12號正南方向160米