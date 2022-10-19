【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：中西方戰略思維 大不同！

策劃：蘭晶

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世界混亂的原因

稻盛和夫認為，讓具備第一等資質深沉厚重的人和具備高尚人格的人選為領導人極為重要。缺乏優秀的領袖人物才是今天這個世界混亂的原因，更普遍的現象是第三等資質聰明才辯的人被選為領導人。

那甚麼是第一等資質呢？

明代思想家呂新吾在《呻吟語》中說，深沉厚重是第一等資質，磊落豪雄是第二等資質，聰明才辯是第三等資質。意思是就一個人的天資來說，深沉莊重屬於第一等稟賦；坦誠豪爽、光明磊落是第二等稟賦；聰明睿穎，知識過人則屬第三等稟賦。

由是可見，稻盛和夫應該看過相關的典籍，這對於喜歡王陽明心學的他來說，一點也不意外。

稻盛和夫：企管就是「治人」

當談及企業管理時，稻盛和夫更認為，一個企業的領導者應該是一個品德高尚受人尊敬的人。因為，作為企業領導者，如果員工不崇拜你、不尊重你，你就不可能管好一家企業。這也是稻盛和夫發現如何管好海外企業的關鍵。他認為管理海外企業的關鍵也是在「治人」。而治人的前提是需要有一位資質很好的領導者。

以力克力 Vs 以智克力

縱觀古今，治人有兩種方法：一種是歐美人常用的以強大的權力或實力來壓制人，這種方法在東亞被視為霸道；還有一種就是在亞洲，尤其是中國文化所宣示，以仁義來統治的方法，叫王道或者也可以說是德治。

以力量壓制人，即以力治人；以仁義統治，即以德治人。這也正好是《孫子兵法》這部戰略學的經典著作揭示的中西方人戰略思維最大的不同。中國人的戰略思維如果要概括，那就是四個字：以智克力，通過智慧來戰勝對手的蠻力；西方則是：以力克力，強調實力間的對抗。

以德治人 萬國通用

故在海外企業的經營問題上，稻盛和夫認為歸根結底就是治人的問題。如果更細分一點，就是要以德治人，而這樣的前提就是需要一位品德高尚、眾人信服的領導者。因為「德」字是超越國界，普遍適用，萬國通用的。不能以德治人，海外企業的經營就無法成功。

讀來終覺淺 此事要躬行

所以，這就要求領導者自己必須天天反省，上半夜想想自己，下半夜想想別人。實踐正確的為人之道，一點一點磨練自己的靈魂，提升自己的人格。

正所謂紙上讀來終覺淺，絕知此事要躬行。實踐才能出真知啊！