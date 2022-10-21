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樓盤點睛：大灣區佛山、珠海、中山樓盤推介

【Presented by：WAW Creation

大灣區佛山 佛山華發濱江府 新城核心濱江綜合體 立體交通暢達廣佛

佛山華發濱江府地處媲美廣州CBD的佛山新城核心地段，致力打造TOD百萬級濱江活力區，涵蓋住宅公寓、寫字樓、教育配套以及50萬平方米一體化商業體，實現集辦公、購物、文化、教育、娛樂、居住等於一體的生活模式。

 

 

華發濱江府在建設之初，以軌道網站為導向，以地下聯通通道、跨街區連廊連結地鐵規劃網站，多維立體交通路網方便業主出行。項目臨近「四縱三橫」五條地鐵線，包括廣佛線、佛山6號線、佛山3號線、廣州28號線、佛山14號線。可搭乘地鐵通往南海萬科廣場、千燈湖等地（未來規劃網站），通過廣佛線換乘即可到達東平交通樞紐站、廣州地鐵線，前往廣佛城區相當方便。此外，搭乘雙城軌包括廣佛江珠城軌和廣佛環線，從東平站出發，廣佛環線三站到廣州南，六站即到琶洲。

教育配套方面，除華發自身規劃的兩所18班幼稚園外，在四公里範圍內還有八所省級名校，如東平小學、樂從小學、大墩中學、沙滘中學、瀾石中學、佛山新城未來學校（規劃中）等。醫療配套方面，有佛山市婦幼保健院（新城院區）、佛山市第一人民醫院、佛山市第三人民醫院、樂從醫院四家「三甲」級醫院為業主健康保駕護航。商業配套方面，2.5公里範圍內有佔地面積25萬平方米的大型樂從天佑城，還有新DNA、世博廣場、王府井百貨等大型購物中心。

同時，華發濱江府周邊有豐富的自然資源，距離30平方米的東平河濱江長廊景觀只有700米，距離300萬平方米的佛山公園2公里，距離80萬平方米的濱江濕地公園等生態資源亦只3公里。周末度假，不僅可以前往大型購物中心，自然風光亦是上佳選擇。

 

華發濱江府

地址：佛山新城佛山大道與裕和路交匯處

開發商：佛山華標房地產開發有限公司

佔地面積：34.8萬平方米

總建築面積：172.29萬平方米

在售面積：87-143平方米（三至四房）

售價：總價人民幣142萬元起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2024年

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

 

大灣區珠海 華潤置地廣場．海潤灣府 位處唐家北圍樞紐 每平方米2.2萬「人仔」

華潤置地廣場．海潤灣府是華潤在珠海第4個項目，位於唐家高新區科創北圍。近年該區大力發展高新產業和交通佈局，據知將規劃為珠海第二大「交通樞紐站」，將打造大橋（規劃中深珠通道）、城軌（使用中）、地鐵（規劃中）、唐家港客運碼頭（已建成待投入使用）等多重交通優勢，特別北圍與深圳前海隔海相望，兩地之間樓價差距便顯得相對吸引。

整個華潤置地廣場規劃涵蓋住宅、商業、學校、公園及文化設施，屬該區較大型綜合項目；「海潤灣府」是華潤置地廣場中的一個住宅項目，目前推出4個戶型，各有特色，其中79平方米的三房兩廳一衛，屬該區少有的細面積3房，朝東高層更可望海景。至於89平方米的南北通三房兩廳二衛，採用橫廳設計，擁有6.1米超長露台，深得客戶喜愛。另外還有105平方米的4房選擇，均有九成或以上超高實用率。

區內教育資源豐富，規劃高中1所、中學2所、小學6所、幼稚園8所，其中華潤自建1,080個公立學位的小學。此外，區內更有中山大學、北京師範大學、澳門科技大學、UIC及北京理工大學5所高等學府。3公里內的醫療配套齊全，由項目出發約10分鐘車程，可達金鼎人民醫院、珠海高新區人民醫院、解放軍第一六八醫院等。項目亦臨近金琴快線，興業快線（2022年底全線通車），最快約20分鐘便可到達珠海最成熟商圈，約30分鐘可到達港珠澳大橋珠人工島，相當方便。

 

華潤置地廣場．海潤灣府

地址：珠海唐家高新區科創北圍

開發商：華潤置地

總伙數：2,400伙

單位間隔：3房至3房

在售面積：約79-105平方米

售價：每平方米人民幣22,000元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2024年1月

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

 

大灣區中山 中海世紀薈 岐江新城旁 濕地公園環繞

項目位於中山港口中心核心地段，處於政府千億打造的岐江新城板塊，距離深中通道接駁口僅800米距離，20分鐘可到達深中通道，45分鐘可達深圳。周邊配套齊全，商業、醫院、教育一應俱全。10分鐘可達中山石歧核心地段，鄰近更有中山北站加持，通過北站高鐵樞紐，經最新規劃的深茂鐵路，四站即可到達深圳西麗站，實現深中同城。

中海世紀薈由中海物業管理，以「中國第一管家」享譽海內外。項目除自帶商業外，旁邊即是港口最大的綜合體保利國際廣場，擁甲級寫字樓，五星級酒店，業態豐富，涵蓋餐飲、休閒、文化及娛樂等，滿足業主多方位生活需求。步行5分鐘即可到達港匯城商圈及紅星美凱龍商圈。此外，區內教育及醫療資源配套齊全，設有中山市第二人醫院，距離項目500米就有華師附中、華師附小，周邊更有港口中心小學、港口中學。

 

中海世紀薈

地址：中山市港口世紀東路6號

發展商：中海地產集團有限公司

佔地面積：4.83萬平方米

建築面積：16.9萬平方米

總棟數：8至16棟小高層洋房

規劃戶數：1,852戶

在售戶型：3房2衛

建築面積：約86平方米

裝修情況：精裝修

總價：120萬元人民幣

均價：14,000元人民幣

容積率：2.8

停車位：856個車位

產權性質：住宅70年

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136

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