市場信息：「金九」廣州二手樓低迷 議價空間大

市場人士分析，9月主要受美元加息、疫情反覆等多方面因素影響，市場經濟環境低迷，客戶消費相對保守，即使是剛需客戶購買力也在下降，加之對後市預期不理想，故入市熱情走低，大多選擇暫時擱置購入計劃，繼續持觀望態度。另一方面，今年上半年，整體市場需求以置換、改善為主，不少優質客源已被消化，下半年的優質盤源也處於補給階段。

短期內料買家主導

市場反應如此冷淡，二手業主「透心涼」，不斷下調報價，業內人士據監測數據分析，業主的心理價位被擊穿，為縮短成交周期只好降價，然而成效頗微。據悉，目前二手業主報價指數連續數周維持在23%至27%低位區間，即使是熱門片區的優質房源，報價均在下調。由此可見，市場明顯正在轉變為「買方市場」，短期內或將維持此趨勢。

從各區情況來看，雖然成交大同小異，但有數個數據值得關注。首先，全市成交量唯一不跌反增的是黃埔區（340宗），環比上漲1.5%，僅次於南沙（270宗）及從化（329宗）。從成交套數來看，遙遙領先的是番禺區，以1,011宗穩居榜首，而位列第二的海珠雖有955宗成交，但環比下跌15.7%，僅次於天河區的18.7%，跌幅較為明顯。

與此同時，天河區二手住宅網簽均價依然在高位，為每平方米55,519元（人民幣，下同），區內成交價高於均價的片區為天河北和員村，均價分別為106,885元/平方米、57,067元/平方米。該區的珠江新城片區是2021年整體活躍度偏高區域，而廣州中原研究發展部今年的調研數據顯示，該片區整體需求持續回落，睇樓量環比下跌1至2成左右，成交能力偏弱，部分樓盤僅零星成交。業界人士認為箇中原因，與資金實力雄厚的買家去年已被消化有關。

白雲區及荔灣區有支持

白雲區和荔灣區內個別片區表現活躍。如機場路片區內以雲霄樓、飛雲樓等剛需盤源成交熱度略有好轉，中原的新增上門客數量環比微增。此現象可能與看好該片區未來交通建設有關，若地鐵12號線開通，可連通越秀、海珠、番禺等多個重點商務、居住板塊，屆時會拉升該片區價值。羅沖片區需求相對穩定，其中富力桃園成交最為活躍，中原成交價為36,405元/平方米，高於區內均價逾7,000元。

而荔灣區與其他區域最大不同是，成交活躍的樓盤主要以散盤為主，僅以中原提供的成交數據觀察，較6、7月有所上升，反而小區房源的需求出現大幅下降。市場分析，散盤客戶主要是剛需買家，業主放盤積極性高，議價空間比較大，因此買家入市熱情回溫。

鼓勵帶押過戶 帶動一二手樓交易

今年內，中央和地方陸續出台多項政策以刺激房地產市場交易。9月末，廣州發布《中國人民銀行廣州分行關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知》，這是地方金融部門首個公開對帶押過戶進行支持的政策。市場分析人士表示，這一點調整有兩個好處，一方面大大降低交易成本；同時還可以做到全面化解交易風險。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，推廣二手房「帶押過戶」模式，可在盤活二手房交易的同時，間接加快新房去化。

此外，官方連續出台下調首套利率、免「賣一買一」個稅、公積金貸款利率下調等政策，或會對扭轉二手市場成交頹勢有所助益。至於成效如何，且看10月數據分解。但在成交價方面，市場人士預計受整體環境低迷的影響，業主對市場信心同樣較弱，整體議價空間較年初增加，10月二手住宅網簽均價甚至會出現微幅下滑態勢。