灣區速遞：河套深港合作區港澳青年資助計劃申報在即

【Presented by：WAW Creation】河套深港科技創新合作區發布的《河套深港科技創新合作區深圳園區支持港澳青年實習就業與創新創業資助計劃申請指南》（下稱《指南》）已正式出爐，申報受理工作即將啟動。根據《指南》，滿16至45周歲的港澳青年或畢業於港澳高校的內地青年均可申請。
該資助計劃重點支持醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子、金融科技六大領域，以及面向未來的前沿科技探索的機構和人員。
為鼓勵港澳青年到河套創新創業，河套合作區將在啟動、成長、辦公空間三方面提供資助，其中，在成長過程中，對年營收達標企業給予最高50萬元獎勵。
同時，該計劃針對在合作區深圳園區實習就業的港澳青年亦會提供資助，涵蓋生活、稅負和住房三方面——提供最高5萬元一次性生活資助；按內地與香港個人所得稅稅負差額給予補貼；提供最長免一個月房租支持，簽訂正式勞動合同後提供一年5折房租支持。想要諮詢該資助計劃的個人和企業，可在工作日9:00-12:00、14:00-18:00，撥打電話86-0755-23608514-6612。
廣東省首次安全工程技術人才高級職稱評審將於10月28日至11月9日受理申報。在粵港澳大灣區內地工作的港澳台專業人才，可按自願原則申報評審。
日前，廣東省應急管理廳發布此次評審工作通知。根據通知介紹，申報條件方面，技工院校高級工班畢業生與大專學歷人員同等對待，預備技師（技師）班畢業生與本科學歷人員同等對待。
港澳台專業人才取得大學本科、碩士研究生、博士研究生學歷後首次申報評審職稱，從事安全工程對口專業技術工作分別滿10年、7年和2年的，符合職稱評價標準條件的可直接申報副高級職稱；從事安全工程對口專業技術工作分別滿15年、12年和7年的，符合職稱評價標準條件的可直接申報正高級職稱。
一年一度的「相約澳門——中葡文化藝術節」將於10月至11月舉行，今屆「中葡文化藝術節」繼續串聯「葡韻嘉年華」，市民和遊客可同時參與這兩項以葡韻風情為主題的活動。
今屆藝術節有創新之處，將開啟「主題樂園」模式，加強活動場地與主題連結，圍繞龍環葡韻、嘉模區等一帶打造中葡遊樂園，向市民、旅客提供獨特的多元文化體驗。屆時將帶來中國與葡語國家電影展、社區傳統歌舞表演、中葡繪本書展、戶外放映、品酒體驗等系列活動。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|0.9764
|0.9767
|美元/日圓
|150.38
|150.41
|英鎊/美元
|1.1186
|1.1189
|美元/瑞郎
|1.0063
|1.0066
|澳元/美元
|0.6256
|0.6259
|紐元/美元
|0.5652
|0.5655
|美元/加元
|1.3792
|1.3795
|歐元/瑞郎
|0.9824
|0.9829
|歐元/英鎊
|0.8727
|0.8732
|歐元/日圓
|146.86
|146.91
|英鎊/日圓
|168.22
|168.27
|澳元/日圓
|94.03
|94.08
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1620.0
|1620.5
|港金
|15015
|15022
|倫敦銀
|18.495
|18.535
|鈀金
|2037.5
|2062.5
|鉑金
|905.1
|915.1
|美電
|7.8495
|7.8500