灣區速遞：河套深港合作區港澳青年資助計劃申報在即

該資助計劃重點支持醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子、金融科技六大領域，以及面向未來的前沿科技探索的機構和人員。

為鼓勵港澳青年到河套創新創業，河套合作區將在啟動、成長、辦公空間三方面提供資助，其中，在成長過程中，對年營收達標企業給予最高50萬元獎勵。

同時，該計劃針對在合作區深圳園區實習就業的港澳青年亦會提供資助，涵蓋生活、稅負和住房三方面——提供最高5萬元一次性生活資助；按內地與香港個人所得稅稅負差額給予補貼；提供最長免一個月房租支持，簽訂正式勞動合同後提供一年5折房租支持。想要諮詢該資助計劃的個人和企業，可在工作日9:00-12:00、14:00-18:00，撥打電話86-0755-23608514-6612。

港澳台專才可申報粵首次安全工程技術人才職稱評審

廣東省首次安全工程技術人才高級職稱評審將於10月28日至11月9日受理申報。在粵港澳大灣區內地工作的港澳台專業人才，可按自願原則申報評審。

日前，廣東省應急管理廳發布此次評審工作通知。根據通知介紹，申報條件方面，技工院校高級工班畢業生與大專學歷人員同等對待，預備技師（技師）班畢業生與本科學歷人員同等對待。

港澳台專業人才取得大學本科、碩士研究生、博士研究生學歷後首次申報評審職稱，從事安全工程對口專業技術工作分別滿10年、7年和2年的，符合職稱評價標準條件的可直接申報副高級職稱；從事安全工程對口專業技術工作分別滿15年、12年和7年的，符合職稱評價標準條件的可直接申報正高級職稱。

第四屆「中葡文化藝術節」啟動活動豐富盡顯葡韻風情

一年一度的「相約澳門——中葡文化藝術節」將於10月至11月舉行，今屆「中葡文化藝術節」繼續串聯「葡韻嘉年華」，市民和遊客可同時參與這兩項以葡韻風情為主題的活動。

今屆藝術節有創新之處，將開啟「主題樂園」模式，加強活動場地與主題連結，圍繞龍環葡韻、嘉模區等一帶打造中葡遊樂園，向市民、旅客提供獨特的多元文化體驗。屆時將帶來中國與葡語國家電影展、社區傳統歌舞表演、中葡繪本書展、戶外放映、品酒體驗等系列活動。