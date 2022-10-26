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【遊走大灣區】中國版食材市集——深圳萬象食家 美食與原材料大集合

【Presented by：WAW Creation】遙想疫情之前到世界各地旅行，一定會走進當地的食材市集逛一逛，類似著名的泰國Food Villa Market、瑞典的瑪律默市場等等。

前不久，一家中國版的「食材市集」——萬象食家在深圳開業了，除了購物，它的出現或許可以為灣區居民帶來生活方式的新鮮想像。

 

策劃：蘭晶

 

 

深圳萬象食家坐落於羅湖筍崗核心商圈，是華潤置地打造的首個「市集購物中心」。與傳統商業的規劃布局不同，萬象食家從內容和形態上均以「市集化」為主調，設置大量中島和敞開型空間，實現商場與街區的交往。

 

設計獲今年倫敦傑出地產大獎

萬象食家的市集風格參考地中海環境風格，以碧海晴空、舒爽微風、獨特石材等元素組合，營造充滿活力的空間。空間設計獲得今年倫敦傑出地產大獎，主辦方這樣評價：「這個零售美食目的地，將提供一個沉浸在一個屋頂下的美食體驗。這一新發展的理念是擺脫傳統的購物中心設計，取而代之的是從更傳統的市場廣場汲取靈感，創造一個供公眾享用的中心會議場所。」設計汲取全球市集設計靈感，打造沉浸式市集體驗地。

一進入中庭，三個造型獨特的漂浮寶盒映入眼簾，仿如裝滿好物，讓人迫不及待走進去一探究竟。走進之後不難發現，很多品牌是以「檔口+攤位」的形式陳列，令商品更加貼近消費者，營造出一種更加開放的公共空間和市集感的氛圍。

這裏匯聚來自世界各地的產品和本地新鮮的農業產品，吸引了中華老字號和全球精品品牌入駐，還有特色咖啡廳、美食佳釀專區，以及互動式趣味烹飪課體驗和廚師示範等等。

 

地庫Bazaar風格

萬象食家共有八層，每個樓層各有特色。B1及B2層食家市集是深圳首個創新市集街區，借鑒海外Bazaar的概念，結合食材檔口，針對不同節日舉辦不同的美食主題體驗活動，打造以食材為核心的舒適、優雅的創新市集採買空間。

 

步行街+商場+市集

地面六層則每層都擁有專屬的市集主題，空間上以漫步式街區為主，每個樓層都設置了琳琅滿目的中島區域，將步行街、商場和市集充分融合。彙聚於此的還有各大品牌定制的市集概念店，提升遊逛體驗性。

著名的建築設計師貝聿銘說過：「建築是有生命的，它雖然是凝固的，可在它上面蘊含着人文思想。」

這裏還有一個以食材為主題的Magazine F的展覽。這本一期一食材的雜誌展覽，以大米、番茄和啤酒為主題，讓人們深入了解不同食材的起源和演變與食用方式的變化，頗為有趣。

 

料成網紅打卡地標

作為一個約8萬平方米的品質生活體驗目的地，萬象食家不僅是品質生活的完美典範，更是美食彙集的理想空間。作為筍崗中心的商業項目，它具有成為精緻生活目的地與現象級網紅打卡地標的無限前景。

生活的源源動力，來自偶得的幸運，更來自日常就值得打卡的幸福。古龍曾說：「當一個人對生活失去希望，就放他去菜市場。」

萬象食家彌漫的煙火氣息，讓生活的本質表達得淋漓盡致。

 

萬象食家

地址：深圳市羅湖區梅園路71號

交通：地鐵7號線筍崗站

營業時間：周日至周四 10:00-22:00

周五至周六 10:00-22:30

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