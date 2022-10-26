【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：沒有永遠的帝國和勝利

【Presented by：WAW Creation】最近看世界通史，發現自古以來沒有不可戰勝的軍隊。
如說日爾曼的鐵血軍隊不可戰勝，但也曾被蒙古大軍、拿破崙軍隊打得亂跑，且亦敗於蘇聯。如說蒙古大軍不可戰勝，也被朱元璋父子率軍打販了。如說拿破崙大軍不可戰勝，但終也遇上滑鐵盧。如說俄軍不可戰勝，但蒙古大軍和日本兵就曾大敗過俄軍。如說日軍不可戰勝，但也被中國軍隊、蘇聯軍隊和美國人給收拾了。如果說美軍不可戰勝，但在越戰、韓戰中……
永遠的帝國和永遠勝利在哲學上和事實上都不可能。軍隊有霸道之師，有王霸之師，有王道之師。霸道之師燒殺搶掠，王霸之師連哄帶搶，王道之師不戰而屈人之兵，天下歸心，靠的是絕對懸殊的硬實力和讓人心悅誠服的軟實力。
戰爭充滿了不確定性，人的理性總是有限的。沒有人從一開始就能看到結果，沒有人對大勢的理解能夠一步到位，沒有人能夠一次性看清所有的細節與過程。所以戰略計劃要保持彈性、保持柔性、保持靈動性，更重要的是對未知的機會保持開放性。
戰爭中充滿了不確定性，但不確定性有時未必是你的敵人，它可以恰恰相反是你的朋友。因為不確定性可以帶來更多的可能性。
高手是從來不排除不確定性的。相反，高手會接納不確定性，擁抱不確定性、順應不確定性、利用不確定性，甚至有意給對手製造更大的不確定性，把不確定性的帶來的好處發揮到極致。
這樣的不確定性就成了打敗對手或者拉開和對手距離的最好機會。
「永遠要左右敵人」是軍事上的至理名言。競爭者必須將對抗的主導權控制在自己手裏。調動對手而不被對手調動，塑造對手而不被對手塑造，控制對手而不被對手控制，擺佈對手而不被對手擺佈。用毛澤東的話說，就是「你打你的，我打我的」。
確實，相對於對手的優勢才是真正的優勢。用兵的高手都善於分析敵我雙方的優勢與劣勢，看清自己相對於對手的優勢及所處境況的危險與機會，才能形成準確的判斷，從而制定正確的戰略。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|0.9950
|0.9953
|美元/日圓
|148.33
|148.36
|英鎊/美元
|1.1453
|1.1456
|美元/瑞郎
|0.9951
|0.9954
|澳元/美元
|0.6391
|0.6394
|紐元/美元
|0.5744
|0.5747
|美元/加元
|1.3609
|1.3612
|歐元/瑞郎
|0.9901
|0.9906
|歐元/英鎊
|0.8685
|0.8690
|歐元/日圓
|147.61
|147.66
|英鎊/日圓
|169.92
|169.97
|澳元/日圓
|94.75
|94.80
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1655.4
|1655.9
|港金
|15345
|15352
|倫敦銀
|19.385
|19.425
|鈀金
|1951.0
|1976.0
|鉑金
|921.0
|931.0
|美電
|7.8497
|7.8502