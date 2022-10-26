【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：沒有永遠的帝國和勝利

如說日爾曼的鐵血軍隊不可戰勝，但也曾被蒙古大軍、拿破崙軍隊打得亂跑，且亦敗於蘇聯。如說蒙古大軍不可戰勝，也被朱元璋父子率軍打販了。如說拿破崙大軍不可戰勝，但終也遇上滑鐵盧。如說俄軍不可戰勝，但蒙古大軍和日本兵就曾大敗過俄軍。如說日軍不可戰勝，但也被中國軍隊、蘇聯軍隊和美國人給收拾了。如果說美軍不可戰勝，但在越戰、韓戰中……

永遠的帝國和永遠勝利在哲學上和事實上都不可能。軍隊有霸道之師，有王霸之師，有王道之師。霸道之師燒殺搶掠，王霸之師連哄帶搶，王道之師不戰而屈人之兵，天下歸心，靠的是絕對懸殊的硬實力和讓人心悅誠服的軟實力。

策劃：蘭晶

「不確定性」是你的朋友

戰爭充滿了不確定性，人的理性總是有限的。沒有人從一開始就能看到結果，沒有人對大勢的理解能夠一步到位，沒有人能夠一次性看清所有的細節與過程。所以戰略計劃要保持彈性、保持柔性、保持靈動性，更重要的是對未知的機會保持開放性。

戰爭中充滿了不確定性，但不確定性有時未必是你的敵人，它可以恰恰相反是你的朋友。因為不確定性可以帶來更多的可能性。

高手是從來不排除不確定性的。相反，高手會接納不確定性，擁抱不確定性、順應不確定性、利用不確定性，甚至有意給對手製造更大的不確定性，把不確定性的帶來的好處發揮到極致。

這樣的不確定性就成了打敗對手或者拉開和對手距離的最好機會。

爭奪主動權的重要

競爭的實質其實就是對主動權的爭奪。

「永遠要左右敵人」是軍事上的至理名言。競爭者必須將對抗的主導權控制在自己手裏。調動對手而不被對手調動，塑造對手而不被對手塑造，控制對手而不被對手控制，擺佈對手而不被對手擺佈。用毛澤東的話說，就是「你打你的，我打我的」。

確實，相對於對手的優勢才是真正的優勢。用兵的高手都善於分析敵我雙方的優勢與劣勢，看清自己相對於對手的優勢及所處境況的危險與機會，才能形成準確的判斷，從而制定正確的戰略。