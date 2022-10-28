深圳地鐵14號線今日開通 打造1小時「深圳都市圈」

港人要留意的是，14號線的起點「崗廈北」站靠近「福田」站，是香港高鐵進入內地的第一站，對於港人前往深圳東部及臨深城市亦多了選擇。

深圳地鐵14號線是深圳首條東部地鐵快線，起自福田區崗廈北交通樞紐，終至坪山區「沙田」站，共設18座車站，線路全長50.32公里，貫通福田區、羅湖區、龍崗區和坪山區，全程運行時間約50分鐘。

市場和民間早有「臨深片區」的說法，這等與深圳接壤的周邊地區，會承襲部分深圳產業和人力「外溢」，而在未來，「臨深片區」或許會被「深圳都市圈」所取代。因為在今年8月，「深圳都市圈」已正式被寫入官方規劃條文中。當時廣東省自然資源廳公布的《廣東省都市圈國土空間規劃協調指引》明確指出，深圳都市圈包括深圳市（含深汕特別合作區）、東莞市區域，以及惠州市的惠城區、惠陽區、惠東縣、博羅縣。

「沙田」站距惠州僅800米

大灣區居民對「深圳都市圈」的關注度頗高，14號線終點站的「沙田」便臨近惠州，出站後800米即進入惠州轄區，規劃初已預留延伸至惠州的條件。

另據《深圳市城市軌道交通第五期建設規劃（2023-2028年）環境影響評價第二次公示》指出，深圳軌道交通發展目標是發揮中心城市輻射作用，實現深莞惠中心區之間60分鐘通達，臨深片區與深圳中心區60分鐘通達，對於加快與周邊城市軌道互聯互通、打造大灣區「一小時交通圈」意義重大。

坪山有地鐵 東部享「40分鐘交通圈」

據深圳地鐵透露，深圳市城市軌道交通四期餘下的12號線、16號線、6號線支線、11號線東延段（福田—崗廈北）以及10號線崗廈北站預計將於今年年底前陸續開通初期運營。屆時，深圳市地鐵運營線路將達到16條，車站369座（含換乘站），全網里程達到547公里。

14號線路通車後，深圳東部居民出行可實現「40分鐘交通圈」通勤。在此之前，居住在坪山的上班族若跨區上班，多數選擇高鐵，雖然速度快，但班次少，且時間固定，靈活性和效率較低。

綜合交通樞紐站連結周邊

據深圳地鐵消息，14號線起點「崗廈北」站所在地的崗廈北綜合交通樞紐，規劃建成四線綜合換乘樞紐節點，是全市軌道交通網絡的重要組成部分。地下空間亦隨之拓展開發，對於完善福田中心區地下空間體系等具有重要意義。經此轉車，可方便抵達寶安中心區、南山高新園區、車公廟、福田CBD、華強北、羅湖金三角、華為富士康等商業就業集中區。

14號線的第二個站「黃木崗」站亦是相當重要的站，其綜合交通樞紐是三線換乘樞紐站，屬服務深圳福田中心周邊次一級的綜合交通樞紐。除了軌道換乘之外，此站是常規公交、計程車接駁的綜合客運交通樞紐。

此站周邊連接深圳市第二人民醫院、婦幼保健院、深圳體育館、筆架山公園，以及商業集中區。廣東省交通運輸廳官網顯示，黃木崗樞紐規劃以「軌道交通建設」為契機，將把片區建設成為集體育、醫療、教育、商業辦公、居住於一體的綜合型中心區。

沿線受關注片區

其他沿線比較受到關注的片區，包括有「羅湖北」站，其坐落於發展前景看好的清水河片區，深汕高鐵、深汕城際在這裏匯集。

「布吉」站附近則有頂級私立中學百合外國語學校，換乘5號線一站可到布吉最大商圈華潤萬象匯，該片區多為高端住宅，目標打造宜居片區。

在最新的公開信息披露中，嶂背片區的定義是「未來或將承載大運新城功能外溢成為深圳國際大學園產學研專案落地區域，擔起創新產業策源地的作用」。

坪山新盤均價每平米3.8萬元人民幣

坪山區臨近惠州，據資料顯示，坪山新盤均價為3.8萬元/平方米（人民幣，下同），仍為深圳的房價窪地。「錦龍」、「坪山圍」、「坪山廣場」和「坪山中心」四個站周邊教育資源集中，娛樂休閒資源齊全。附近學校有向陽小學、六聯小學、中山小學、錦龍小學、坪山中心小學、坪山中學、中山中學以及新合實驗學校、坪山高級中學、坪山第二外國語學校、東北師範大學坪山實驗學校等；生態休閒環境好，有坪山體育中心、坪山中心公園和大山陂水庫；休閒娛樂場地則有坪山大劇院和坪山廣場等。

14號線亮點多

深圳地鐵14號線的亮點不少，包括從買票到入閘、乘車，整個過程更加智能。新型自動檢票機可刷臉進站，邊門檢票可刷手入閘，站內還設有智能票務終端和自助票務處理機，以提高乘客出行效率。

深圳最長全自動無人駕駛路線

必須一提的是，14號線採用全自動無人駕駛運行，最高運行時速達120公里，經過30天的空載試運行，測試結果平穩安全。

車內設施具人文關懷，由於線路較長，深圳地鐵首次設置橫向座椅，一排可供兩人乘坐，為長途乘客帶來舒適的體驗。亦在車內首次採用手機無線充電，隨放隨充。

「陽光+生長」站站有生機

14號線列車採用明黃色為主色調，在全線車站的空間設計上別具一格，線路以「陽光+生長」為主題，處處可見傾瀉而下的陽光與茁壯生長的植物。11個標準站內以綠葉和樹幹為主要元素，人與自然融為一體。

在此基礎上，「羅湖北」、「石芽嶺」、「四聯」和「坪山圍」四大特色站點主題各異，如「四聯」站以白色和淺綠色為主基調。三大樞紐站則具備超強的視覺衝擊，設計前衛。例如，有「深圳之眼」之稱的崗廈北樞紐，內部採用中庭設計，引入費馬螺旋線，陽光從26個自然採光天井滲入，令整個地下空間更顯明亮。

部分區段票價下調

市民出行選擇多，部分區段票價亦有所下調。據悉，深圳地鐵沿用「最短路徑方法」分段計價里程，即乘客從起點站到終點站，無論選擇哪條線路，票價將以里程最短的路徑計算。新線路開通後，票價會下降1元。除部分區段票價便宜之外，深圳地鐵也公布了新線單程票價。經核算，14号線普通車廂票價為2-10元。

（註﹕本文圖片取自深圳地鐵網站）