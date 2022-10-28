樓盤點睛：大灣區珠海、廣州樓盤推介

此外，項目周邊有金灣情侶路圍繞，還有276萬平方米的金湖公園及30萬平方米的體育公園等。坐擁果嶺生態、兼具山、湖、海、濕地多重資源，即使宅家，心情也特別舒暢。「入則安靜、出則繁華」也是「九洲保利·天和」另一個賣點，項目離航空城核心商業區不到2公里，不用擔心日常生活娛樂所需。

「九洲保利·天和」深受多橋雙軌多高速多元交通網絡的輻射，配合港珠澳大橋西延長線、洪鶴大橋、金海大橋、廣佛江珠城軌、珠機城軌、金琴快速等，將可快速通達橫琴、澳門、香港！

其他配套方面，項目自身配建1.5萬平方米的商業鄰里中心，有社區餐廳、高爾夫會所、咖啡館、健身會所、游泳池等，一應俱全。教育方面，附近規劃有小學、中學、大學等配套；醫療方面有廣東省人民醫院、吉林大學珠海醫院、三灶醫院等。

項目現正推售的三期住宅，有高層及低層大面積洋房，樓層層高3-3.15米，加上「一步一景觀」和全齡化園林的設計，足以打造舒適園居。高層部份單位景觀更前看湖景，後攬高爾夫球場，相當受消費者追棒。大面積洋房方面為疊拼，雙拼約170平方米，其優點實用面積高，空間隨意打造，滿足家庭所需。除此還有約195至330平方米獨棟別墅產品選擇。

九洲保利·天和

項目地址：珠海金灣航空城

開發商：九洲控股及保利發展控股

總伙數：1,733伙

單位間隔：2房至4房（兩梯三/四伙）

在售面積：約81-172平方米

售價：人民幣26,000/平起（總價160萬起）

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2022年底

交付情況：帶裝修（高層住宅）

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區廣州 珠江海御 南沙「雙灣交匯」核心 背山望海

珠江海御位於廣州南沙自貿區，項目雄踞粵港澳大灣區發展軸——明珠灣及南沙灣「雙灣交匯」核心板塊，兼得生態、繁華、便利優勢，可享自貿區發展利好。左攬明珠灣起步區，享南沙CBD金融藍海磅礴；右擁南沙灣區，醇熟市政配套環伺。

項目總佔地面積約13萬平方米，總建築面積約24萬平方米，規劃9棟100-150米高層住宅，建築面積約110-240平方米。據知每一棟都是獨棟設計，曲線佈局下，每棟錯開，戶戶朝南；而最小樓間距也有100米，且九成戶型有海景，採光通風都很好。

依託南沙珠江灣200萬平方米醇熟大城，項目配套豪華酒店、社區商業 Mall、濱海商業街、濱海公園等高端醇熟配套，可享濱海逸居人生。此外，項目還配建30班小學、15班幼兒園，是廣州首個一線濱海學校，家門口便開啟卓越成長之路，周邊名校雲集。

由於位踞珠江入海口門戶地段，珠江海御擁有全廣州海平面最寬、視野最開闊的南向海岸，北面黃山魯、鹿頸山、大角山三山環繞，背山望海，天高海闊。直線距海僅約100米，下樓即可漫步約4.5公里濱海超級堤，一線海天勝境，封藏純南海岸。

是個項目的發展商珠江投資，是廣州本土實力開發商，成立於1993年，歷經28載布局全國五大核心經濟圈，截止2020年底，集團總資產超人民幣3,500億元，擁9,248萬平方米含舊改規劃土地儲備面積，累計開發項目超150個。承接「好生活 在珠江」的理念，為百萬業主帶來珠江好生活，累計獲得榮譽200餘項。

珠江海御

地址：廣州南沙自貿區海濱路

開發商：珠江投資

佔地面積：13.47萬平方米

總建築面積：23.58萬平方米

在售面積：110-140平方米（三至四房）

售價：總價人民幣370萬元起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2023年6月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321