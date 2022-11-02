【遊走大灣區】Z世代爆發「新剛需」 深圳后海汇打造首個「征服年輕」商業中心

策劃：蘭晶

后海汇位於南山區后海CBD，商業面積約7.2萬平方米，由聯想與鐵獅門跨行業共同打造。沉浸式交互體驗、多元運動及社群互動、藝術潮玩、娛樂餐飲等等，這些正是新一代消費者追求的消費內容，而后海汇的建立正是為了能從中摸索甚麼才是當代年輕消費者認同的，從而吸引與之產生共鳴的項目入駐。

聚焦潮流、運動、夜生活

后海汇以「青年文化社區」為靈感，融入不同城市文化符號，聚焦Z世代生活的三大熱詞——潮流、運動、夜生活，劃分承載潮經濟、夜經濟、體驗經濟、社群經濟「四大經濟」特色的生活空間。

在商場的整體設計上，採用更符合年輕Z世代審美偏好的原始硬朗的工業風，呈現摩登之感。顏色搭配以灰色、藍色和黃色劃分空間用途，簡單明瞭。在經營理念和運營模式上，亦給人耳目一新之感，以營造新鮮感激發探索體驗。

前衛品牌紛紛進駐

年輕人熱愛玩甚麼，到后海汇就知曉了。這裏彙集了聯動先鋒派對廠牌「N-APE頑猴」和先鋒電子音樂跳舞俱樂部OIL打造的「先鋒藝術電音派對」；內地球鞋交易平台之一的「得物」，聯合全國各路頂尖鞋頭、潮流收藏玩家，一同打造「HHH×POIZON CON得物潮流集市」；還有與內地領先青年媒體品牌WhatYouNeed打造的「我的天！想開了！沉浸式互動展」深圳首展。

國內外潮牌雲集於此，多家品牌甚至首次落戶深圳，又或者將升級店開設於此。SND華南首家全新概念店、STUDIOUS深圳最高版本店型、INNERSECT華南首家快閃店、BADMARKET深圳首店、OK CENTER深圳首家快閃店、KVK華南首店、野蠻生長深圳首店、DOUBLE CHECK華南旗艦店等。這些品牌保持鮮明的買手集合店調性，帶着自己的故事，與后海汇的空間完美融合，增強氛圍感和體驗感。

餐飲與潮牌共舞

為了「夜生活」創造更立體的感官體驗，這裏還有B612全國首家超跑俱樂部、連續四年蟬聯米芝蓮一星餐廳半島名軒、內地首創精釀生啤自助餐飲品牌「TAGSIU」 TAGSIU S華南首家全新模型店、人稱「排隊王」並榮獲2021年度亞洲餐廳的太食獸等品牌賦能。當然，還有一家開業便十分火爆的浪·燒鳥日料餐廳，皆因有位帥氣十足的老闆，吸引消費者紛紛前去用餐打卡。

自帶流量社群的運動品牌則打破商業場景邊界感，將社交融入商業。香蕉攀岩全國旗艦店、深圳元老級街舞工作室STORM DANCE STUDIO、超級猩猩等潮流運動品牌，兼具社交屬性，為Z世代年輕人時尚健身和「擴列入圈」。

作為深圳首個青年文化商業，后海汇在空間上塑造前沿先鋒的消費場域，運營上不僅將強差異化的品牌創新組合，還創辦一系列滿足當代消費者購物、社交等需求的活動，以及利用元宇宙概念小程式突破商業的時空限制等。緊抓消費新需求，一方面刺激了年輕人消費，另一方面是對商業市場的升級轉型。與時代同頻，或許就是指引商業走向前沿的關鍵所在吧。

深圳后海汇

地址：深圳市南山區后海濱路3288號

交通：地鐵2號線后海站A出口

營業時間：周日至周四 10:00-22:00

周五至周六 10:00-22:30