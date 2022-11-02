【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：中國菜與匈牙利葡萄酒原來是絕配！

熟悉的環境、高級餐廳、使館代表、特別邀請的葡萄酒專業人士以及精選的匈牙利葡萄酒，是日前筆者參加的一場匈牙利手工釀製葡萄酒協會的晚宴。

這晚品牌不是重點，也沒有產品推銷，只是為了體驗通過特定的餐酒搭配，讓美食體驗更加完美；或者應該說，如何通過正確的餐酒搭配來提供一種全新的味蕾體驗。

策劃：蘭晶

大大提升美味體驗

匈牙利，這個9世紀從亞洲去到歐洲中部定居的民族，非常擅長釀酒。在歐洲葡萄酒文化中，他們的國酒托卡伊阿蘇貴腐甜酒以及埃格爾公牛血天紅被盛讚為最好的葡萄酒之一，同時也非常獨特。例如，他們能與中國菜完美搭配，而令中國葡萄酒與美食專家們驚訝的是，這些匈牙利葡萄酒還可以大大提升中餐的美味體驗。

在中國飲食文化中，餐酒搭配的歷史悠久。但在餐桌上，白酒和啤酒通常是用來清口以及為了讓我們的口腔能夠更好去品嘗下一口不同的新菜肴而準備的。然而在歐洲，幾個世紀以來他們培育出的不同葡萄品種，創造出不同的混釀技術，由此所帶來的各種不同的葡萄酒已經創造出一個新的領域！那就是通過不同的菜肴與不同的葡萄酒搭配為味蕾創造新的奇跡。

匈牙利的飲食文化是東西方的真正融合，他們的葡萄酒是為了取悅亞洲人而釀造的。毫無疑問，匈牙利葡萄酒是「舊世界葡萄酒文化」不可或缺的一部分。從紐約到東京，匈牙利葡萄酒和最好的法國、西班牙和意大利葡萄酒一起服務全世界消費者。上周，匈牙利一個酒莊就被授予「歐洲最佳葡萄酒生產商」的稱號。也許正是因為他們的與眾不同，所以才如此受人喜愛。

總之，今次有幸品嚐了匈牙利精選葡萄酒與最好廣州菜的搭配，同時我肯定，我也會把這段經歷分享給我的朋友們。如果你想了解晚宴上發生了甚麼有趣的碰撞以及匈牙利葡萄酒是如何與餐食搭配的，可以關注匈牙利手工葡萄酒釀製協會的抖音號。