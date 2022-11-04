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市場信息：廣州新盤進入年底衝刺期 剛需項目「以價換量」

【Presented by：WAW Creation】10月廣州新房網簽量為5,301宗，環比下跌14%，比去年同期成交下跌26%。根據廣州中原研究發展部調研，今年十一前夕政策禮包接連轟炸，對於優質改善板塊成交、「賣一買一」客戶存在一定刺激帶動作用。

 

 

料未來兩月成交量將優於10月

自上月24日、25日，銀保監會、證監會、央行、外匯局分別召開會議，表示將加強部門協作「維護股市、債市、樓市健康發展」，以及加大力度助推「保交樓、穩民生」工作，以滿足居民的剛性和改善性住房需求，對市場帶來一定的正面作用，但相信剛需市場的考慮重點不離價格，發展商或需以價換量。

廣州中原研究發展部指，市場預計2022年四季度官方仍然會採取相對積極的財政政策刺激經濟穩民生，市場面環境將趨於寬鬆。當然，由於廣州是一線城市，對限購政策進行大幅調整的可能性不高，但預計11-12月也將優於10月，將貼近6-8月的每月6,500-7,000宗的水平。

 

今年「銀十」水準以下

今年「銀十」整體推盤、成交表現在近年同期對比中，其實處於中下水準；9月初南沙、黃埔兩個新房大區針對人才、區內優質企業購房門檻進行了「微調」；但對比2020年放開的幅度，仍處於相對嚴格狀態，廣州中原研究發展部認為，惠及的人群仍比較窄，因此帶動市場成交（尤其剛需）氣氛的影響力有限。

今年10月，廣州住宅新批供應6,763套（79.8萬平方米），供應面積比9月減少34%；近6成供應集中在9.26-10.2一周，說明大部分開發商以十一作為目標。9月26至10月2日，天河壹品、富頤華庭、凱德•雙橋新作、琶洲南TOD等市區改善項目單盤供應200套以上。而根據廣州中原研究發展部的整理在9月26至10月2日，供應面積是45.4萬平方米，而10月3日至9日則只有3.4萬平方米，直到10月10日至16日，供應才回升至12.8萬平方米，及至10月17至10月26日，供應進一步增加至18.4萬平方米。

至於當月各區位宅新批的預售，分別是黃埔17.7萬平方米，番禺13.1萬平方米，天河9.7萬平方米，白雲8.7萬平方米，海珠8.4萬平方米，南沙6.1萬平方米，增城5萬平方米，從化4.4萬平方米，荔灣3.7萬平方米及花都3.1萬平方米。

 

第四季促銷 開發商「升佣降價」

當時間踏入第四季度，是傳統開發商業績的最後衝刺階段，據知開發商亦在官方釋放出「鬆綁個稅，帶動置換；下調商業、公積金貸款利率，刺激剛需購買欲望」的信號後，亦調整促銷策略以回款，10月期間至今，以增城、黃埔、南沙、白雲等區項目促銷力度較猛。

至於競爭較為激烈的板塊，如朱村、新塘、香雪、橫瀝島等，則有不少開發商採取「升傭降價」來促銷；如朱村一項目，十月上旬加推實用剛需戶型，價格較上一期優惠8%，項目還推出每天一套秒殺減20萬的促銷活動，由於仲介管道高佣帶客，銷售中心現場人氣十足。

此外，增城石灘板塊的敏捷綠湖首府亦劈價促銷，推出「國慶東部超豪佣+親民價69萬起買豪裝三房+限時送3萬產權車位券」優惠，該盤10月累計網簽過百套，從增城眾多專案中成功突圍。

以該月成交TOP10專案來看，多個剛需大盤榜上有名，其中包括星匯城、綠湖國際城、越白星、雲溪四季、保利領秀海、金茂萬科都會四季等。

 

消化周期升至18個月

截至10月末，全市庫存量為1,233.3萬平方米，去化周期達18個月，創近一年以來新高。8月以來新房庫存增量明顯，主要原因一為成交放緩，導致供應積聚；二為近年天量供地陸續轉化為新房項目，全市主要熱點板塊均有新增供應，導致庫存量走高。只有增城得益於開發商積極促銷以及客戶年底購房需求增加，本月成交保持超千套水準，庫存周期輕微回落。至於南沙、花都兩區則保持高位庫存且消化周期增加，其中南沙庫存更達30.9個月。

 

深圳第四季住宅27新盤 供應逾1萬2千單位

日前，深圳市住房和建設局發布《關於深圳市2022年四季度商品房房源信息情況的公示》，截至今年11月1日，四季度計劃入市商品房專案35個，預計供應房源面積為1,731,813.13平方米，17,109套，其中：住宅1,269,125.47平方米，12,737套；商務公寓129,291.02平方米，1,337套；商業78,101.87平方米，1,010套；辦公255,294.77平方米，2,025套。根據官方資料，深圳11個區域共有27個住宅項目計劃預售，其中羅湖區與大鵬新區無樓盤入市；龍崗區將有10個項目入市，推出5,102套，位居榜首；寶安區和光明區各自有4個樓盤，分別推出2,513套和1,917套；南山區則有3個，其餘區域均僅1個項目。對比第三季度，四季度預售住宅項目減少4,781套。

值得關注的是，各區四季度主推項目類型側重不同，如大鵬新區主推商務公寓，有500套入市。羅湖區、龍華區和福田區則主推辦公項目，分別有936套、425套和380套入市。

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