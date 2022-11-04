灣區速遞：創投會首設香港站 明天截止報名

與此同時，是屆「創投會」將為入選項目提供如科技經理人、投融資、銀行授信、政策支持、創業、創業培訓等多方面的配套服務。獲獎項目將由深圳市創新投資集團優先提供股權投資及創業導師等服務，並協助獲獎項目獲得創業資金，更順暢地進行成果轉化及產業化。

另外，深圳市天使母基金也將為「創投會」優質參賽項目及獲獎項目提供投資服務，通過直投資金及其子基金為優質參賽項目提供創業資金支持。報名截止日期為11月5日，有關比賽詳情，可參閱: www.iproa.org。

南沙八大產業所得稅 下調至15%

《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》相關稅收優惠政策已落地實施。11月1日，南沙區政府發布消息稱，南沙鼓勵類產業企業所得稅稅率由最高25%下調至15%。

據了解，享受該項稅率優惠政策的企業需符合兩個條件，一是以《廣州南沙企業所得稅優惠目錄（2022版）》（《目錄》）中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔收入總額60%以上；二是開展實質性經營。據統計，截至2021年底，落戶南沙的港澳企業數量達2,773家。

居粵港人慢性病患者特別支援計劃延長六個月

特區政府為身處廣東省的醫院管理局（醫管局）而設的特別支援計劃已實施近兩年，日前宣布該計劃延續至2023年5月9日，並同時為每名患者額外增加1,000元人民幣的資助額，以便他們可以繼續在香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。