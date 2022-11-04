樓盤點睛：大灣區珠海、深圳樓盤推介

【Presented by：WAW Creation】
「濱海半島」位於珠海金灣航空新城核心位置。航空新城囊括市民藝術中心、公共文化中心、國際商務中心、產業服務中心、金灣華發商都、展覽館、圖書館、星級酒店、學校、鄰里中心、市政公園等，實現文化、商業、休閒、娛樂配套全覆蓋，打造宜居海棉社區。
「濱海半島」由華發與碧桂園聯手打造，項目旁邊就是約16公里長的金灣情侶路。一望無際的海面坐落在項目東面。這裏還有約10萬平方米濕地公園、約13萬平方米中心河濕地公園和超百萬平的高爾夫公園環繞，可以說，出門就能擁有與自然親密的約會，何等愜意。要知道，隨着城市不斷開發，臨海地塊幾乎已成絕版，前排瞰海更是稀缺金貴。而華發碧桂園「濱海半島」，猶如一座城市向外展示的名片。
步入項目，映入眼簾的就是高大挺拔的喬木、低矮的灌木和四季盛開的繁花，移步異景，頗有東南亞濱海風情。屋苑設施有約400平方米兒童「航空探險樂園」、約450平方米音樂星光泳池、航空城首個約680平方米標準網球場、片區內首個約500米健康夜光跑道，以及約1,000平方米的高端泛會所「天際薈」，落樓就是珠海最大鄰里中心，街心公園、幼稚園、社區服務中心、公交樞紐等。簡言之，10分鐘路程，大至就醫、上學、康養，小至買菜、吃飯、健身……各類生活所需，在家門口就能享受。
華發碧桂園「濱海半島」充分考慮了優質人居的要求，務求傾力打造瞰海奢宅。而約92-138平方米的戶型設計，優點之一是格局方正實用，室內空間動區和靜區合理劃分，帶來賓至如歸的感覺，又不影響一家人的日常起居。優點之二是南北通透全瞰海，在片區眾多樓盤中也是難得一見，不管是採光還是透風都相當不錯。另一個優點則是提供多一個靈動空間，可根據家庭成員按需改造，或兒童房、或書房、或保姆房，自由切換，為生活預留一份可能性。
還有，值得一提的是，項目是準現樓發售，無論環境及設施皆肉眼可見，讓置業更安心。
華僑城深圳灣新璽名苑由華僑城集團開發，華僑城是國務院國資委直接管理的大型中央企業，以「香山美墅、新天鵝堡」高標準，打造華僑城豪宅血脈。
項目所處的板塊佔據世界第四大灣區核心，位踞粵港澳大灣區腹地，環繞前海、後海、蛇口三大金融商業圈，貫通海、陸、空立體交通網。在方位上，東倚深港西部通道，北靠蛇口山公園、南向直面深圳灣海景，西眺大小南山，無縫對接15公里濱海長廊。
項目從建築規劃設計、景觀設計到室內設計等，都是邀請世界最頂級的設計師團隊來打造，屬於世界地標建築水準之上，包括有GMP（建築設計）、LKL（燈光）、MSP（園林）、RFR（幕牆）、MVA（交通顧問）、HWCD、CCD、DIA、SLC、程紹正韜（室內設計）等。
在配套上，項目附近有亞洲旗艦K11、100萬平方米體量海上世界綜合體、深圳灣遊艇會SMC等精粹配套環繞。優質教育資源彙聚，集結科愛賽、深美、貝賽思等七大國際學校。其他還有海上世界藝術中心、深圳歌劇院（在建中）等文化藝術座標以至深圳灣公園、南山公園等七大濱海公園環繞，讓業主可以擁抱繁華中的靜謐。
項目的另一特色，則是位處海陸空軌樞紐，包括：
陸：經深圳灣口岸，15分鐘速達香港；大南山隧道（規劃中），8分鐘速達前海；媽灣跨海隧道（在建中，預計2023年底建成通車）、微波山隧道（在建中，預計2022年底建成通車）、望海路（規劃中）改造，全城暢行；
空：緊臨世界最大機場群，100餘條國際航線全球互聯；
軌：深圳地鐵2號線，12號線（試運行中，預計2022年底正式通車）連結大空港、太子灣。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|0.9780
|0.9783
|美元/日圓
|147.91
|147.94
|英鎊/美元
|1.1229
|1.1232
|美元/瑞郎
|1.0094
|1.0097
|澳元/美元
|0.6347
|0.6350
|紐元/美元
|0.5820
|0.5823
|美元/加元
|1.3668
|1.3671
|歐元/瑞郎
|0.9874
|0.9879
|歐元/英鎊
|0.8709
|0.8714
|歐元/日圓
|144.69
|144.74
|英鎊/日圓
|166.09
|166.14
|澳元/日圓
|93.87
|93.92
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1646.2
|1646.7
|港金
|15259
|15266
|倫敦銀
|19.695
|19.735
|鈀金
|1822.0
|1842.0
|鉑金
|926.5
|936.5
|美電
|7.8497
|7.8502