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樓盤點睛：大灣區珠海、深圳樓盤推介

【Presented by：WAW Creation

大灣區珠海 華發碧桂園「濱海半島」 金灣航空新城核心瞰海奢宅 一應俱全

「濱海半島」位於珠海金灣航空新城核心位置。航空新城囊括市民藝術中心、公共文化中心、國際商務中心、產業服務中心、金灣華發商都、展覽館、圖書館、星級酒店、學校、鄰里中心、市政公園等，實現文化、商業、休閒、娛樂配套全覆蓋，打造宜居海棉社區。

 

 

「濱海半島」由華發與碧桂園聯手打造，項目旁邊就是約16公里長的金灣情侶路。一望無際的海面坐落在項目東面。這裏還有約10萬平方米濕地公園、約13萬平方米中心河濕地公園和超百萬平的高爾夫公園環繞，可以說，出門就能擁有與自然親密的約會，何等愜意。要知道，隨着城市不斷開發，臨海地塊幾乎已成絕版，前排瞰海更是稀缺金貴。而華發碧桂園「濱海半島」，猶如一座城市向外展示的名片。

步入項目，映入眼簾的就是高大挺拔的喬木、低矮的灌木和四季盛開的繁花，移步異景，頗有東南亞濱海風情。屋苑設施有約400平方米兒童「航空探險樂園」、約450平方米音樂星光泳池、航空城首個約680平方米標準網球場、片區內首個約500米健康夜光跑道，以及約1,000平方米的高端泛會所「天際薈」，落樓就是珠海最大鄰里中心，街心公園、幼稚園、社區服務中心、公交樞紐等。簡言之，10分鐘路程，大至就醫、上學、康養，小至買菜、吃飯、健身……各類生活所需，在家門口就能享受。

華發碧桂園「濱海半島」充分考慮了優質人居的要求，務求傾力打造瞰海奢宅。而約92-138平方米的戶型設計，優點之一是格局方正實用，室內空間動區和靜區合理劃分，帶來賓至如歸的感覺，又不影響一家人的日常起居。優點之二是南北通透全瞰海，在片區眾多樓盤中也是難得一見，不管是採光還是透風都相當不錯。另一個優點則是提供多一個靈動空間，可根據家庭成員按需改造，或兒童房、或書房、或保姆房，自由切換，為生活預留一份可能性。

還有，值得一提的是，項目是準現樓發售，無論環境及設施皆肉眼可見，讓置業更安心。

 

華發碧桂園「濱海半島」

地址：珠海金灣航空新城

開發商：華發&碧桂園

總伙數：679伙

單位間隔：3房至4房

在售面積：約92平方米-134平方米

售價：每平方米人民幣23,000元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：準現樓發售，年底交付

交付情況：帶裝修

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

 

大灣區深圳 華僑城深圳灣新璽名苑 實力央企打造灣區核心海景豪宅

華僑城深圳灣新璽名苑由華僑城集團開發，華僑城是國務院國資委直接管理的大型中央企業，以「香山美墅、新天鵝堡」高標準，打造華僑城豪宅血脈。

項目所處的板塊佔據世界第四大灣區核心，位踞粵港澳大灣區腹地，環繞前海、後海、蛇口三大金融商業圈，貫通海、陸、空立體交通網。在方位上，東倚深港西部通道，北靠蛇口山公園、南向直面深圳灣海景，西眺大小南山，無縫對接15公里濱海長廊。

項目從建築規劃設計、景觀設計到室內設計等，都是邀請世界最頂級的設計師團隊來打造，屬於世界地標建築水準之上，包括有GMP（建築設計）、LKL（燈光）、MSP（園林）、RFR（幕牆）、MVA（交通顧問）、HWCD、CCD、DIA、SLC、程紹正韜（室內設計）等。

在配套上，項目附近有亞洲旗艦K11、100萬平方米體量海上世界綜合體、深圳灣遊艇會SMC等精粹配套環繞。優質教育資源彙聚，集結科愛賽、深美、貝賽思等七大國際學校。其他還有海上世界藝術中心、深圳歌劇院（在建中）等文化藝術座標以至深圳灣公園、南山公園等七大濱海公園環繞，讓業主可以擁抱繁華中的靜謐。

項目的另一特色，則是位處海陸空軌樞紐，包括：

海：太子灣郵輪母港，大灣區1小時生活圈；

陸：經深圳灣口岸，15分鐘速達香港；大南山隧道（規劃中），8分鐘速達前海；媽灣跨海隧道（在建中，預計2023年底建成通車）、微波山隧道（在建中，預計2022年底建成通車）、望海路（規劃中）改造，全城暢行；

空：緊臨世界最大機場群，100餘條國際航線全球互聯；

軌：深圳地鐵2號線，12號線（試運行中，預計2022年底正式通車）連結大空港、太子灣。

 

華僑城深圳灣新璽名苑

位置：深圳市南山區蛇口街道灣廈路1號

發展商：深圳市華僑城新璽發展有限公司

佔地面積：約2.5萬平方米

總建築面積：約28.9萬平方米

在售產品：約300-600平方米

售價：總價人民幣3,500萬起

裝修情況：毛坯

產權：40年

交付時間：2023年6月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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更新時間:2022-11-04 13:24 資料延遲最少15分鐘
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