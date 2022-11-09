【遊走大灣區】地鐵14號線崗廈北樞紐站 「深圳之眼」親證「黑科技」威力

這個站還未開通時就成為網紅打卡點，深圳人對「深圳之眼」崗廈北樞紐站可以說充滿期待。

日前筆者親身體驗時環顧周圍，打卡的人遠遠多於來坐車的人，今期就帶大家一起去探索一下吧!

策劃：蘭晶

崗廈北樞紐這個超級地下地鐵樞紐站是內地目前最大的軌道交通單體工程。它的面積足足有22萬多平方米，有8個下沉廣場，23個出入口。除此之外，它還是2、8、10、11、14號線共5條交通線的樞紐，所以地位是非常重要的。

設計通透明亮 滿滿「未來都市」味

在站廳層，向下可清晰看到列車呼嘯而過，向上能觀賞採光天井「深圳之眼」，整個車站看起來通透明亮、節約能源，給人一種「未來都市」的交通幻想。

地鐵14號線全線車站和列車內還有多項「黑科技」新玩法為乘客提供更多舒適、新鮮的體驗。市民在固定設備上通過人臉識別或掌靜脈識別相互綁定，便可「刷臉」進站，這極大提升了市民的乘車體驗。

「刷臉」進站 「刷手」上線

除「刷臉」功能外，地鐵14號線還針對「免費群體」上線「刷手」功能。符合免費票卡政策的乘客，只需通過自助票務處理設備的「掌靜脈識別」功能綁定個人資訊，即可實現「刷臉」「刷手」多場景應用。

列車全自動「無人駕駛」

地鐵14號線為全自動運行線路，無需司機操作，最高運行速度可達120公里/小時，應用了列車休眠喚醒、障礙物以及脫軌檢測、遠端復位重投等技術，可實現列車全時段全自動駕駛功能。在首尾車廂，還能近距離欣賞隧道光影。

橫向座椅無線快充 設計貼心

此外，崗廈北站對很多細節的處理也相當周到。由於地鐵14號線線路較長，深圳地鐵列車首次設置了橫向座椅，一排約可乘坐兩人，為長途乘客帶來更舒適的體驗，亦是一個很大的突破。同時，14號線還提供車載移動通訊設備無線充電裝置，可以為部分手機等移動設備進行無線快速充電。至於扶手上的盲文，以專門為特殊人群提供便利等，都是貼心的例證。

深圳現時最新開通的地鐵包括11號線福田至崗廈北區間、14號線，以及崗廈北樞紐、黃木崗樞紐、大運樞紐三大交通樞紐。而地鐵開通後，從福田中心區到坪山只需要40分鐘。至此，坪山區也加入地鐵「朋友圈」啦！